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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın ve erkek sayısının eşit olduğu ilçe
Seyahat
Anadolu Ajansı
21.03.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Kadın ve erkek sayısının eşit olduğu ilçe

TÜİK'in açıkladığı 2018 nüfus verilerine göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 11 bin 867'şer kadın ve erkeğin yaşaması dikkati çekiyor.

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Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hem kadın hem de erkeklerin sayısının 11 bin 867 olması dikkati çekti. TÜİK tarafından bir süre önce açıklanan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 23 bin 734 kişinin yaşadığı Gümüşhacıköy'de hem erkek hem de kadınların sayısı 11 bin 867 çıktı. Genelde çiftçilikle uğraşılan, evden bahçe ve bağ işlerine kadar erkeklerle kadınların bir arada çalıştığı ilçede, sosyal yaşantı da kadın erkek eşitliğinin güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Kadın ve erkek sayısının eşit olduğu ilçe



Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kadın ile erkeklerin yaşamlarını, dayanışma ve saygı içinde sürdürdüğünü söyledi. Arabacı, "İlçemizde kesinlikle cinsiyetçi bir ayrım söz konusu değil. Belediye Başkanımız da bir hanımefendi. Küçük bir ilçe olmasına rağmen, bir hanımefendiyi belediye başkanı seçmiş. Yani kadın ve erkeği aynı gören, ayrımcılık yapmayan bir ilçe." ifadelerini kullandı.

Kadın ve erkek sayısının eşit olduğu ilçe



"Nüfusun eşit olması bizi mutlu etti"

Vatandaşlardan Bilgin Kiremitçi de eşiyle 8 yıldır çiçekçilik yaptıklarını belirterek, "Eşimle omuz omuza vererek geçimimizi sağlıyoruz. Gümüşhacıköy'de kadınlar her zaman eşlerine destek veriyor. Erkeklerimiz de kadınların kıymetini biliyor. İlçemizin nüfus verilerinde de buna paralel olarak kadın ve erkekler eşit çıktı." değerlendirmesinde bulundu. İlçe sakinlerinden Ali Altunay ise açıklanan nüfus verilerine şaşırdıklarını anlatarak, "İlçemiz kadın ve erkek eşitliği konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Nüfusun eşit olması, sosyal yaşantıda kadın ve erkek eşitliğini teyit eder nitelikte. İlçemizde kadınlara her zaman değer verilir, kadınlar ön planda tutulur. Kadın ve erkek nüfusumuzun eşit olması bizi mutlu etti." diye konuştu.

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