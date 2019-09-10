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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadıköy'deki dev duvarlar görenleri kendine hayran bırakıyor
Seyahat
İHA
10.09.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Kadıköy'deki dev duvarlar görenleri kendine hayran bırakıyor

Kadıköy'de gerçekleşen mural festivali kapsamında dev binalar ve kaldırımlar devasa resimlerle süslendi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gülriz Sururi'nin Moda merdivenlerine yapılan resmi ile 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in resimleri büyük ilgi gördü. Havadan da görüntülenen devasa eserler vatandaşların beğenisini kazandı.

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Kadıköy Belediyesinin düzenlediği, 6 yabancı ve 1 yerli sanatçının katıldığı mural festivalinde Kadıköy'ün duvarları mural sanatıyla renkleniyor. 14 Eylül'e kadar sürecek festivalin ilk etabı Moda, Rasimpaşa ve Koşuyolu'nda farklı sanatçıların çalışmalarıyla başladı. Kadıköy sokaklarını renklendiren resimler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Bina cephelerine ve kaldırımlara yapılan resimler ise havadan görüntülendi.

Kadıköydeki dev duvarlar görenleri kendine hayran bırakıyor

 

Festival kapsamında bugüne kadar Endonezya'dan WD (Wild Drawing) Rasimpaşa, Kırkahvesi Sokak'ta bulunan duvara ay çiçekleri koklayan kız çocuğunu; Türkiye'den Axel Mengü, Koşuyolu Caddesi'nde fil avcılığı ile mücadele mesajı ile ‘uzaylılar tarafından kaçırılan fil' resmini; Fransa'dan Zag & Anje, Moda merdivenlerine usta oyuncu Gülriz Sururi'nin portresini; Portekiz'den Mr. Dheo & Pariz One iklim elçisi Greta Thunderberg'in portresini çizdi. İspanya'dan Carlos Callizo, Hasırcıbaşı Caddesi'nde; Ukrayna'dan Sasha Korban, Caferağa Cem Sokak'ta, Kolombiya'dan Vertigo Graffiti de Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde resimler çizdi.

Kadıköydeki dev duvarlar görenleri kendine hayran bırakıyor

‘Kaldırım Serçesi' moda merdivenlerinde

 Kadıköy Belediyesinin düzenlediği festival kapsamında yapılan çalışmalardan biri de tiyatronun ünlü ismi Gülriz Sururi'nin resmi oldu. Fransa'dan Zag & Anje, Moda Caddesi'nde bulunan merdivenlere usta oyuncu Sururi'yi resmetti. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden sanatçı Gülriz Sururi, Fransız sanatçı Edith Piaf'ın yaşamının anlatıldığı ‘Kaldırım Serçesi' adlı müzikalde başrol oynamıştı. Resmin bir diğer özelliği ise tek bir noktadan bakıldığında Gülriz Sururi'nin siluetinin belirgin bir şekilde görülüyor olması.

Kadıköydeki dev duvarlar görenleri kendine hayran bırakıyor

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Kadıköy duvarlarında

İklim krizine dikkat çekmek için okul boykotu hareketini başlatarak yaşıtları arasında farkındalık oluşturan ve Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in portresi de mural festivali kapsamında Kadıköy Göztepe'deki Mustafa Mazharbey Sokak'ta bir binanın duvarına resmedildi. Resimlerin çok iyi olduğunu söyleyen Muhammed Talha Çiğdem isimli vatandaş, “İstanbul'un her tarafında böyle çizimler görüyoruz. Aslında bu sokak sanatı olarak adlandırılan şey İstanbul'un güzelliğini daha bir güzellik katıyor. Kadıköy Belediyesine bu yüzden teşekkür ederiz. Belli açıyı yakalamak önemli. Yanından geçince anlayamadık. Uzaklaşıp bakınca gerçekten bir sanat harikası görüyorsunuz. Biz de fotoğraf çektik” dedi.

 

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