Kadıköy dünyanın en güzel semtleri listesinde
Dünyanın en önemli şehir ve yaşam rehberi Time Out, 'Dünyanın En Güzel 50 Semti'ni sıraladı. Listede Türkiye'den Kadıköy de yer aldı.
Şehir ve yaşam rehberi Time Out, dünyanın en güzel semtlerini sıraladı. Dünyayı turist gibi değil de o şehrin yerel insanı gibi gezmeyi sevenler için hazırlanan listede Türkiye'den Kadıköy'e yer verildi. 15 bin kişiye sorularak hazırlanan 50 semtlik listede Kadıköy 43'üncü sırada.
Listede Kadıköy için "Son yıllarda popülerleşen ve sayısız mekan açılan Kadıköy halen Avrupa yakasına göre daha sakin. Yüzlerce bar, kafe ve tasarım stüdyosu bulunan Kadıköy'de tarihi yarımada manzaralı Moda sahili çimlerde piknik yapmak için ideal" denildi. Listede ilk üç sırada İspanya'nın Madrid kentinin Embajadores semti, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Euljiro semti ve Kolombiya Medellin'deki Nueva Villa de Aburrá semti bulunuyor.
Kaynak: AA, Posta
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