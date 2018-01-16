Kaçkarlar'da helikopterli kayak sezonu açılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatRizeKaçkarlar'da helikopterli kayak sezonu açılıyor
Seyahat Kaçkarlar'da helikopterli kayak sezonu açılıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Kolkata’nın ‘çiçek adamları’

Seyahat
DHA / Aytekin Kalender
16.01.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Kaçkarlar'da helikopterli kayak sezonu açılıyor

Rize'nin Kaçkar Dağları’nda her yıl yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başlıyor. Ay sonunda iki helikopterle başlayacak etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan 300 dolayında heliski tutkunu Rize’ye gelecek. Helikopterle alınarak Kaçkar dağı zirvesine bırakılacak macera tutkunları, karla kaplı dik zirvelerde yaşayacağı kayak heyecanı için haftalık 20 bin euro ödeyecek. İşte detaylar…
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları’nda yapılan heliski sporu bu yıl da başlıyor.Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu'nun izni ile Ocak ayı sonunda başlayacak ve Mart ayı sonuna kadar sürecek etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan 300 dolayında heliski tutkunu kente gelecek. 

Kaçkarlarda helikopterli kayak sezonu açılıyor

Sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılacak sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda spor yapmanın keyfini yaşayacak.


HAFTADA 20 BİN EURO ÖDÜYORLAR

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalınması halinde otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor.

Kaçkarlar korumaya alınıyor
Kaçkarlar korumaya alınıyor

Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Yabancı kayakçılar bu heyecanı yaşamak için haftada kişi başı 20 bin euro ödeme yapıyor.

'HELİSKİ BÖLGEMİZ İMAJINA KATKI SAĞLIYOR'

Heliski sporunun Türkiye'de sadece Kaçkarlar'da yapıldığını ifade eden Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, etkinliğin kayakta tecrübesi yüksek olanların yaptığı en tepe noktası olduğunu söyledi. Hocaoğlu, "İl Sportif Turizm Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda muhtemelen Ocak ayının sonlarında Heliski faaliyeti başlamış olacak.

Kaçkarlarda helikopterli kayak sezonu açılıyor

Almanya, İsviçre, İtalya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelecek sporcular bu faaliyeti Kaçkarlar'da gerçekleştirecek. Bu spor türü kayak konusunda bölgemizin imajına büyük katkı sağlıyor. Yılda ortalama 200-300 kişi bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Zaten bu faaliyeti yapan dünyada yaklaşık 10 bin kişi bulunuyor. Heliski yapmak için kayak konusunda büyük bir tecrübeye sahip olmak gerekiyor. Bu nedenle Heliski kayakla profesyonel düzeyde ilgilenenlerin yaptığı bir etkinlik" dedi.

Kaçkar Dağları'nın bu faaliyet için dünyada en uygun alanlardan biri olduğunu vurgulayan Hocaoğlu şöyle konuştu: "Şu anda mevsim normallerine göre havaların sıcak seyretmesine rağmen Heliski yapmak için Kaçkarlar'da uygun ortam ve kar mevcut.

20
Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası’na turist akını
Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası’na turist akını

Önümüzdeki döneminde kar kalınlığının artmasına bağlı olarak faaliyeti gerçekleştirmek için daha fazla kişinin bölgemize geleceğini düşünüyoruz"

10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU

Kaçkar Dağları’na son 10 yılda, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya’nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada, Alp Dağları’nda yapılan heliski,  Türkiye’de ise sadece Kaçkarlar'da yapılıyor.

Fotoğraflar: DHA

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
'Dünyanın Kenarı'nda, eksi 50 derecede ilginç yaşam!
Kuzey Işıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler
Kaçkarlar'da helikopterli kayak sezonu açılıyor
İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek