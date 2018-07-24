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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kaçkar Dağları'nda bir kartal yuvası: Zil Kale (Rize)
Seyahat
AA
24.07.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Kaçkar Dağları'nda bir kartal yuvası: Zil Kale (Rize)

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Çat Vadisi üzerinde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tarihi Zil Kale, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

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Denizden 750 metre, Çat Deresi'nden ise yaklaşık 100 metre yükseklikteki, görkemli manzarasıyla ziyarete gelenleri etkilemeyi başaran Zil Kale, 2013 yılında piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun verdiği konserin ardından bilinirliğini daha da artırarak tur şirketlerinin listesinde ilk sıralara girmeye başladı. 

Kaçkar Dağlarında bir kartal yuvası: Zil Kale (Rize)

Kaçkar Dağlarında bir kartal yuvası: Zil Kale (Rize)


Sarp bir kaya üzerine kurulu olan Zil Kale'nin, Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethetmesinin ardından askeri amaçlı kullanıldığı biliniyor. Muhafız binası, şapel ve baş kule bölümlerinin yer aldığı kalede, 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları yapıldı.

Karadenizin cennet köşesi: Rize
Karadeniz'in cennet köşesi: Rize

Tarihte, Bayburt’a ulaşan önemli bir Ortaçağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağlama özelliğiyle yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran Zil Kale, çevresindeki konaklama imkanları, sosyal tesisler, kano ve rafting gibi farklı turizm alternatifleriyle ziyaretçi sayısını artırmayı başardı. Ailesiyle birlikte Konya'dan Rize'ye gelen ve tarihi kaleyi ziyaret eden Burhan Karakaya, yaptığı açıklamada, bölgenin doğa harikası olduğunu, yeşil ve maviyi iç içe görmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Kaçkar Dağlarında bir kartal yuvası: Zil Kale (Rize)

Kaçkar Dağlarında bir kartal yuvası: Zil Kale (Rize)


Zil Kale'nin bulunduğu konum ve tarihiyle kendilerini etkilediğini anlatan Karakaya, "Tarihinin çok eski olduğunu gördük. Normalde kaleler şehirlerin en yüksek yerlerine yapılır. Ama burada ilk defa farklı bir şekilde doğa içerisinde baş başa olduğunu gördük. Ağırlıklı olarak yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini fark ettik. Bence herkesin burayı en az bir defa mutlaka görmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sıcaktan kaçmak isteyenlere serin öneriler
Sıcaktan kaçmak isteyenlere serin öneriler

Adana'dan gelen Selami Aktay ise yıllardır merak etmesine rağmen bölgeyi ilk defa ziyaret ettiğini belirterek Türkiye'de böyle tarihi ve güzel yerlerin olduğunu görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Zil Kale'ye bir dahaki ziyaretini mutlaka ailesiyle birlikte yapacağına değinen Aktay, şöyle konuştu:

Kaçkar Dağlarında bir kartal yuvası: Zil Kale (Rize)


"Adeta kartal yuvası"

"Doğal güzellik olarak burası tartışılmaz bir yer. Kale, doğa ile baş başa ve bulunduğu konum nedeniyle adeta kartal yuvası gibi bir yer. Buraya gelmeyi düşünenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu doğal güzellikleri televizyonlardan ve fotoğraflardan seyretmek ile gelip görmek çok ayrı bir olay. Gelip görünce insan sanki doğa ile iç içe kaldığını hissediyor.

8 adımda Rize
8 adımda Rize
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