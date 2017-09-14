Kaçırırsanız üzülürsünüz: Bozcaada Bağbozumu Festivali

Bozcaada’nın kendisi kadar ünlü Bağbozumu festivali 8-10 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini coşkuyla karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Bozcaada, yüzyıllardan beri süregelen üzüm bağları ile ünlü bir ada. Bozcaada’nın bağlarında, Ege’nin en güzel üzümlerinden en lezzetli şaraplar yapılıyor. Bağbozumu şenlikleri de bir yıllık çalışmanın sonucu olarak tüm bağcıların ve ada halkının bir araya gelerek kutladığı bir şenlik olarak öne çıkıyor





Bağbozumu festivali, son 18 yıldır gelişen turizmle birlikte büyük bir organizasyon olarak kutlanıyor. Toplam 3 gün süren şenlikte eski gelenekleri hatırlamak adına etkinlikler düzenleniyor. Sembolik ve bir o kadar da eğlenceli bir bağbozumu etkinliği ile festival başlıyor.





Adanın bağcıları, işçilerle ve festival ziyaretçileriyle birlikte traktörlere biniyor ve bağlara gidiliyor. Burada ilk üzümler toplanıyor, küfelere konularak eskiden olduğu gibi atlarla, eşeklerle ve pırpır denen minik traktörlerle ada meydanına getiriliyor.

Bu eğlenceli ve kalabalık yolculuk boyunca müzikler çalınıyor, işçiler hasat zamanını kutlayarak, eğlencelerle yolu keyifli hale getiriyor. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için kimisi evdeki tefini getiriyor kimisi şarkılar söylüyor.





Bağbozumu etkinliği ile başlayan festival boyunca, adanın kalesinde konserler düzenleniyor. Yerel halk ev yapımı şaraplarını, reçelden tasarım takılara kadar birçok ürünü satıyor. Rengarenk pencereli evleri ve arnavut kaldırımlı dar sokakları ile tüm ada şenleniyor, eğlenceli ve keyif dolu bir festival ziyaretçilerini bekliyor. Aynı zamanda festivalde iki farklı yarışma da düzenleniyor. Adanın genç kızlarının katıldığı Üzüm Güzeli yarışması ve bağcılar arasında yapılan Çavuş Üzümü yarışması düzenlenerek adanın Üzüm Güzeli ile mahsuller arasından en iyi Çavuş Üzümü seçiliyor.





Fotoğraflar: Twitter, Boztıd, gobozcaada, beklebizi