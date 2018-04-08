Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Ege’de yiyin, için, sevin…



Alaçatı’yı bir de baharda görmeye ne dersiniz? Bu yıl ilk kez yapılacak ‘Tasting Alaçatı’ etkinliğinde, Ege’ye özgü yemekler, lezzet atölyeleri, yoga seansları, konserler, ateş başı sohbetleri sizi bekliyor. 11-12-13 Mayıs tarihlerinde şehir hayatından bir nebze uzaklaşmak ve rahatlamak mümkün. (Rezervasyon: www.tastingalacati.com)







Doğayı fotoğrafına yansıt!



Sepaş Enerji, insanın doğayla ilişkisini hatırlamak amacıyla ‘Doğanın Enerjisi’ temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. 1 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında fotoğrafçı Çoşkun Aral önderliğinde bu enerjiyi en iyi yansıtan fotoğrafları seçilecek. İlk üçe giren yarışmacılara para ödülü yanı sıra Kapadokya’da Coşkun Aral’la birebir ders imkânı verilecek. (www.sepas.com.tr)







Motosiklet tutkunları buluşuyor!



Yamaha Riding Academy, Türkiye’nin çeşitli illerinde hem merak edilen yeni modelleri test edebilmek hem de eğlenmek için ‘Yamaha Yolda’ adında harika bir etkinlik düzenliyor. Organizasyonun açılış partisi bugün İstanbul, Tuzla Autodrom Pisti’nde saat 12.00’de. Etkinlik Nisan ayı boyunca Bursa, Balıkesir ve İzmir’de de gerçekleştirilecek. (www.yamaha-motor.eu)







İyiliğe koşmaya var mısınız?



Global Run Holding’in sponsorluğunu üstlendiği ‘Global Run Bodrum’ 29 Nisan’da koşulacak. Bir Bodrum geleneği olma yolunda ilerleyen etkinliğin kayıt ücretleri her yıl bir sivil toplum kuruşuna bağışlanıyor. Bu yılın gelirleri ‘Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği’ne bağışlanacak. İlk üçe giren yarışmacılara para ödülü ve D&R’dan hediye kartı verilecek. (www.globalrunbodrum.com)







Baharı Disneyland’de karşılayın!



Etstur’un bu fırsatı kaçmaz! Disneyland Paris’te 1-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Bahara Giriş Festivali’nde Walt Disney karakterleriyle kendinizi çocuklar kadar şen hissedebilirsiniz. 25 Nisan’a kadar yapacağınız rezervasyonlarda yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. (www.etstur.com)





Yüzen saray geliyor



MSC Cruises’ın yeni gemisi ‘Seaside’ 2 Haziran’da Akdeniz kıyılarında seferlere başlayacak. Gemi, Genova, Napoli, Sicilya, Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına uğrayacak. Kabinlerinde rahatlıkla güneşlenme imkanı veren geniş balkonlu ‘Beach Condo’ konsepiyle konforlu bir yolculuk için www.msccruises.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.







Yoğun huzur içerir!



Dalış eğitmenleri Jürgen Janning ve Ahmet Durmaz, sizlere ender karşılaşacağınız bir fırsat sunuyor. İkili, tekneleri ‘MSY OKYANUS JD’de yedi gece konaklamalı mavi turlarında Selimiye, Hisarönü Körfezi, Datça, Yeşilova Körfezi ve Bozburun’un pırıl pırıl sularında dalış ve yogayı birleştiriyor. Kara üzerinde de pilates eğitimleri ve yürüyüşlerin de düzenleneceği turlar 6 Mayıs’tan itbaren haftalık olarak düzenlenecek. (www.jdiveturkey.com)









Yeşili, mavisi, bitmeyen eğlencesi



Son yılların gözde tatil rotası Budva’ya seyahat etmek için 21 Mayıs’tan itibaren vizeye ihtiyacınız olmayacak. BinRota’nın hazırladığı üç, dört veya beş günlük tatil turlarıyla Adriyatik’in keyfini sonuna kadar çıkarabilirsiniz. Muhteşem bir doğaya ve zengin tarihe sahip şehirde unutulmaz bit tatil için www.binbirrota.com’u ziyaret edebilirsiniz. (Fiyatı: 2.000 TL)









Havadan bağlanıyoruz



Qatar Airways, Hatay’a ilk seferini geçen hafta gerçekleştirdi. 2004 yılından beri Türkiye’ye seferler düzenleyen havayolunun rotasına kattığı beşinci Türkiye şehri olan Hatay’da, A320 tipi uçak ‘su takı’ adı verilen törenle karşılandı. Haziran 2018’den itibaren Antalya ve Bodrum’a da seferler düzenlenmeye başlayacak.







