Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
08.04.2018 - 02:00, Son Güncelleme:

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Bu hafta Hürriyet Seyahat editörleri sizler için kaçırılmaması gereken seyahat fırsatlarını derledi. İşte detaylar...

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Ege’de yiyin, için, sevin…

Alaçatı’yı bir de baharda görmeye ne dersiniz? Bu yıl ilk kez yapılacak ‘Tasting Alaçatı’ etkinliğinde, Ege’ye özgü yemekler, lezzet atölyeleri, yoga seansları, konserler, ateş başı sohbetleri sizi bekliyor. 11-12-13 Mayıs tarihlerinde şehir hayatından bir nebze uzaklaşmak ve rahatlamak mümkün. (Rezervasyon: www.tastingalacati.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Doğayı fotoğrafına yansıt!

Sepaş Enerji, insanın doğayla ilişkisini hatırlamak amacıyla ‘Doğanın Enerjisi’ temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. 1 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında fotoğrafçı Çoşkun Aral önderliğinde bu enerjiyi en iyi yansıtan fotoğrafları seçilecek. İlk üçe giren yarışmacılara para ödülü yanı sıra Kapadokya’da Coşkun Aral’la birebir ders imkânı verilecek. (www.sepas.com.tr)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Motosiklet tutkunları buluşuyor!

Yamaha Riding Academy, Türkiye’nin çeşitli illerinde hem merak edilen yeni modelleri test edebilmek hem de eğlenmek için ‘Yamaha Yolda’ adında harika bir etkinlik düzenliyor. Organizasyonun açılış partisi bugün İstanbul, Tuzla Autodrom Pisti’nde saat 12.00’de. Etkinlik Nisan ayı boyunca Bursa, Balıkesir ve İzmir’de de gerçekleştirilecek. (www.yamaha-motor.eu)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


İyiliğe koşmaya var mısınız?

Global Run Holding’in sponsorluğunu üstlendiği ‘Global Run Bodrum’ 29 Nisan’da koşulacak. Bir Bodrum geleneği olma yolunda ilerleyen etkinliğin kayıt ücretleri her yıl bir sivil toplum kuruşuna bağışlanıyor. Bu yılın gelirleri ‘Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği’ne bağışlanacak. İlk üçe giren yarışmacılara para ödülü ve D&R’dan hediye kartı verilecek. (www.globalrunbodrum.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Baharı Disneyland’de karşılayın!

Etstur’un bu fırsatı kaçmaz! Disneyland Paris’te 1-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Bahara Giriş Festivali’nde Walt Disney karakterleriyle kendinizi çocuklar kadar şen hissedebilirsiniz. 25 Nisan’a kadar yapacağınız rezervasyonlarda yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. (www.etstur.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Yüzen saray geliyor

MSC Cruises’ın yeni gemisi ‘Seaside’ 2 Haziran’da Akdeniz kıyılarında seferlere başlayacak. Gemi, Genova, Napoli, Sicilya, Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına uğrayacak. Kabinlerinde rahatlıkla güneşlenme imkanı veren geniş balkonlu ‘Beach Condo’ konsepiyle konforlu bir yolculuk için www.msccruises.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Yoğun huzur içerir!

Dalış eğitmenleri Jürgen Janning ve Ahmet Durmaz, sizlere ender karşılaşacağınız bir fırsat sunuyor. İkili, tekneleri ‘MSY OKYANUS JD’de yedi gece konaklamalı mavi turlarında Selimiye, Hisarönü Körfezi, Datça, Yeşilova Körfezi ve Bozburun’un pırıl pırıl sularında dalış ve yogayı birleştiriyor. Kara üzerinde de pilates eğitimleri ve yürüyüşlerin de düzenleneceği turlar 6 Mayıs’tan itbaren haftalık olarak düzenlenecek. (www.jdiveturkey.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Yeşili, mavisi, bitmeyen eğlencesi

Son yılların gözde tatil rotası Budva’ya seyahat etmek için 21 Mayıs’tan itibaren vizeye ihtiyacınız olmayacak. BinRota’nın hazırladığı üç, dört veya beş günlük tatil turlarıyla Adriyatik’in keyfini sonuna kadar çıkarabilirsiniz. Muhteşem bir doğaya ve zengin tarihe sahip şehirde unutulmaz bit tatil için www.binbirrota.com’u ziyaret edebilirsiniz. (Fiyatı: 2.000 TL)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Havadan bağlanıyoruz

Qatar Airways, Hatay’a ilk seferini geçen hafta gerçekleştirdi. 2004 yılından beri Türkiye’ye seferler düzenleyen havayolunun rotasına kattığı beşinci Türkiye şehri olan Hatay’da, A320 tipi uçak ‘su takı’ adı verilen törenle karşılandı. Haziran 2018’den itibaren Antalya ve Bodrum’a da seferler düzenlenmeye başlayacak.

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


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