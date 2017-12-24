 Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HürriyetSeyahatKaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Seyahat Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
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Seyahat
Hürriyet Haber
24.12.2017 - 05:22| Son Güncelleme:

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Bu haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatlarını sizler için hazırladık. İşte o fırsatlar hakkındaki detaylar...
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Kullanın o vitesleri!

Bisiklet tutkunları şubatta ‘ARKA Gran Fondo Antalya’ yarışında buluşacak. 25 Şubat’ta Antalya’da Belek oteller bölgesinde başlayıp Özgürlük Parkı’nda sona erecek yarışta iki kategori bulunuyor; 127 km’lik uzun ve 74 km’lik kısa parkur. Tüm amatör ve profesyonel bisikletseverlerin katılım gösterebileceği yarışta son kayıt tarihi 19 Şubat ve kayıtlar 1000 kişi ile sınırlı. (Kayıt ücretleri; kısa parkur 110 TL, uzun parkur 160 TL - akragranfondoantalya.org)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Renkli, tatlı, danslı,deli dolu bir tur

Fenikeliler, Keltler, Yunanlar, Romalılar ve Endülüsler’in, yemek, sanat ve dansın memleketi İspanya’yı Jolly Tur ile keşfetme fırsatı şimdi sizlerle. 28 Ocak’ta düzenlenecek turda Başkent Madrid, Sevilla, Granada, Valencia, Barselona gibi birbirinden etkileyici duraklar bulunuyor. 25 Aralık’a kadar yaptığınız rezervasyonlada oda başına 135 TL. indirim şansına sahipsiniz. (Fiyatı 2490 TL – www.jollytur.com)

 Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Kıştan kaçış zamanı

Tatilbudur.com ile yeni yılda soğuk kış günlerine Bangkok-Pattaya’nın tropikal iklimiyle mola vermeye ne dersiniz? 5 gece 7 günlük yılbaşı özel ‘Bangkok-Pattaya Turu’yla Tayland’ın dünyaca ünlü dev Buddha heykellerini, Kraliyet Sarayı’nı, yerel pazarlarını görebilirsiniz. Palmiye ağaçları ve beyaz kumlu sahilleri de kış yorgunluğunu üstünüzden atmanıza yardımcı olacak. (Fiyatı 4530 TL - www.tatilbudur.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Ekvatoral coğrafya, tropikal rüya

Constance Otelleri, Zanzibar’da yer alan Pemba Adası’nda 01 Ocak 2018 itibariyle yeni oteli ‘Constance Aiyana’yı açıyor. Mauritius, Maldivler, Seyşeller ve Madagaskar’daki tesislerinden sonra Zanzibar’da 8. otelini açan Contance Otelleri, 5 yıldızlı ‘Aiyana’ ve 30 lüks villasıyla Pemba Adası’nın bakir coğrafyasında konuklarına unutulmaz deneyimler sunmaya hazırlanıyor. (www.constancehotels.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

‘En mutlu gemi’

Celestyal Cruises gemileri, dünya çapından kruvaziyer yolcularının tecrübeleri ve yorumlarına dayanarak yapılan puanlamalar sonucunda ‘Cruise Critic Awards’da ‘En İyi Hizmet’ ödülünün sahibi oldu. Daha önce de en iyi fiyat, en iyi eğlence, en iyi biniş ve en iyi kara turları dallarında ödüller kazanan firma yolcularına harika Ege turları ve Küba seyahatleri sunuyor. (www.celestyalcruises.com.tr)

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Fotoğraflar: commons.wikimedia, Celestyal Cruises

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