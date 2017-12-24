Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Kullanın o vitesleri!
Bisiklet tutkunları şubatta ‘ARKA Gran Fondo Antalya’ yarışında buluşacak. 25 Şubat’ta Antalya’da Belek oteller bölgesinde başlayıp Özgürlük Parkı’nda sona erecek yarışta iki kategori bulunuyor; 127 km’lik uzun ve 74 km’lik kısa parkur. Tüm amatör ve profesyonel bisikletseverlerin katılım gösterebileceği yarışta son kayıt tarihi 19 Şubat ve kayıtlar 1000 kişi ile sınırlı. (Kayıt ücretleri; kısa parkur 110 TL, uzun parkur 160 TL - akragranfondoantalya.org)
Renkli, tatlı, danslı,deli dolu bir tur
Fenikeliler, Keltler, Yunanlar, Romalılar ve Endülüsler’in, yemek, sanat ve dansın memleketi İspanya’yı Jolly Tur ile keşfetme fırsatı şimdi sizlerle. 28 Ocak’ta düzenlenecek turda Başkent Madrid, Sevilla, Granada, Valencia, Barselona gibi birbirinden etkileyici duraklar bulunuyor. 25 Aralık’a kadar yaptığınız rezervasyonlada oda başına 135 TL. indirim şansına sahipsiniz. (Fiyatı 2490 TL – www.jollytur.com)
Kıştan kaçış zamanı
Tatilbudur.com ile yeni yılda soğuk kış günlerine Bangkok-Pattaya’nın tropikal iklimiyle mola vermeye ne dersiniz? 5 gece 7 günlük yılbaşı özel ‘Bangkok-Pattaya Turu’yla Tayland’ın dünyaca ünlü dev Buddha heykellerini, Kraliyet Sarayı’nı, yerel pazarlarını görebilirsiniz. Palmiye ağaçları ve beyaz kumlu sahilleri de kış yorgunluğunu üstünüzden atmanıza yardımcı olacak. (Fiyatı 4530 TL - www.tatilbudur.com)
Ekvatoral coğrafya, tropikal rüya
Constance Otelleri, Zanzibar’da yer alan Pemba Adası’nda 01 Ocak 2018 itibariyle yeni oteli ‘Constance Aiyana’yı açıyor. Mauritius, Maldivler, Seyşeller ve Madagaskar’daki tesislerinden sonra Zanzibar’da 8. otelini açan Contance Otelleri, 5 yıldızlı ‘Aiyana’ ve 30 lüks villasıyla Pemba Adası’nın bakir coğrafyasında konuklarına unutulmaz deneyimler sunmaya hazırlanıyor. (www.constancehotels.com)
‘En mutlu gemi’
Celestyal Cruises gemileri, dünya çapından kruvaziyer yolcularının tecrübeleri ve yorumlarına dayanarak yapılan puanlamalar sonucunda ‘Cruise Critic Awards’da ‘En İyi Hizmet’ ödülünün sahibi oldu. Daha önce de en iyi fiyat, en iyi eğlence, en iyi biniş ve en iyi kara turları dallarında ödüller kazanan firma yolcularına harika Ege turları ve Küba seyahatleri sunuyor. (www.celestyalcruises.com.tr)
Fotoğraflar: commons.wikimedia, Celestyal Cruises