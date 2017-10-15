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Seyahat

Kaçırılmaması gereken seyahat etkinlik ve fırsatları

Bu hafta editörlerimiz sizler için kaçırılmaması gereken seyahat etkinlik ve fırsatları derledi.

Hürriyet Haber
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Büyük kapışma başlıyor

Türkiye’nin önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup, 16-21 Ekim tarihleri arasında 29’uncu kez gerçekleşecek.  Yarışmada yelkenciler, altı gün boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran kategorilerinde yarışacak. Yelken yarışlarının yanı sıra karada ve denizde pek çok eğlenceli etkinliğin de yapılacağı The Bodrum Cup, MFÖ’nün konserleriyle sona erecek. Her yıl binlerce yelken ve deniz tutkununu bir araya getiren yarışmaya bu yıl 150 yat ve 1500 yelkencinin katılması bekleniyor (bodrumcup.com).

Kaçırılmaması gereken seyahat etkinlik ve fırsatları

Kıştan önce son çıkış

Jolly Tur, kasım-nisan arasında planladığı ‘Katar’ turlarıyla tatil severlere yaklaşan kıştan kaçış imkânı sunuyor. Ormanları, muhteşem coğrafi oluşumları, mutfağıyla Katar’ın bilinmeyen yanlarını keşfedin. En yakın tur tarihi 15 Kasım’da. (Fiyatı: 2000 TL - www.jollytur.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat etkinlik ve fırsatları

Katılmazsan kazanamazsın

Turkcell Platinum’un cep uygulaması üzerinden yaptığı çekilişte San Francisco’ya gidiş-dönüş uçak bileti kazanan talihliler, Saffet Emre Tonguç’un katıldığı ve şehirle ilgili bilgiler paylaştığı bir partiyle uğurlandı. Rüya şehirler kapsamında bir sonraki durak Singapur olacak, katılmak istiyorsanız Turkcell Platinum’un cep uygulamasında ‘çekilişe katıl’a tıklamanız yeterli. (www.turkcell.com.tr)

Kaçırılmaması gereken seyahat etkinlik ve fırsatları

Kaynak: Hürriyet Haber

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