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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaçak yapılan Sagrada Familia’ya 127 yıl sonra inşaat izni
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraf: Ingimage
12.06.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Kaçak yapılan Sagrada Familia’ya 127 yıl sonra inşaat izni

Barcelona yerel yönetimi Cuma günü, 137 yıldır inşaatı devam eden Sagrada Familia'ya inşaat izni verdi.

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Şehir planlamacısı Janet Sanz, ünlü mimar Antoni Gaudi’nin en önemli eserlerinden sayılan ve yapımı hâlen süren Sagrada Familia’ya 4 milyon 600 bin euro karşılığında inşaat izni verildiğini açıkladı. İznin yedi yıl süreyle geçerli olduğu, inşaatın bu süre içinde bitirilmesi gerektiği belirtildi.

Kaçak yapılan Sagrada Familia’ya 127 yıl sonra inşaat izni



İspanyol makamları inşaatına 1882’de başlanan ve Gaudi’nin 1883’te devraldığı projenin inşaat izni olmadığını ancak 2016’da fark etmişti. Gaudi projeye başladıktan üç yıl sonra izin için başvurmuş ancak başvurusuna yanıt alamamıştı. Ünlü mimar buna rağmen inşaata devam etmişti. Gaudi, Haziran 1926’da bir tramvay kazasında hayatını kaybetti.

Kaçak yapılan Sagrada Familia’ya 127 yıl sonra inşaat izni

Hayatını adadığı Sagrada Familia’nın inşaatının, ünlü mimarın 100’üncü ölüm yıldönümünde tamamlanması planlanıyor. Verilen izne göre Sagrada Familia’nın yüksekliğinin 172 metreden fazla olmaması gerekiyor. Projenin bütçesi ise 374 milyon euro olarak kayıtlara geçti. UNECSO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Sagrada Familia, Barcelona’nın en çok turist çeken yapısı. Sagrada Familia’yı 2017 yılında 4,5 milyon kişi ziyaret etti.

Kaçak yapılan Sagrada Familia’ya 127 yıl sonra inşaat izni


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