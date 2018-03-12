Jet lag etkisini azaltmanın yolları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriJet lag etkisini azaltmanın yolları
Seyahat Jet lag etkisini azaltmanın yolları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Ülkelerin isimleri nereden geliyor?

Jet lag etkisini azaltmanın yolları
Seyahat
Hürriyet Haber
12.03.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Jet lag etkisini azaltmanın yolları

Özellikle yapılan uzun mesafeli uçuşlarda görülen jet lag kısaca vücut saatimizin seyahat ettiğimiz yerin yerel saatine alışamaması olarak tanımlanabilir. Peki, ilk birkaç gün zorlanmamıza neden olan bu durumun önüne nasıl geçilebilir. Jet lag etkisini azaltmak için uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için sıraladık. İşte detaylar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yolda uykunuzu düzenleyin

Hafif sersemlik, yorgunluk ve uykusuzluk gibi durumlara neden olan jet lag etkisini azaltmanın yollarından biri henüz yoldayken uykunuzu düzene sokmak.

Jet lag etkisini azaltmanın yolları

Eğer doğuya doğru gidiyorsanız, uçakta uyumaya çalışarak aradaki zaman farkını dengeleyebilirsiniz.

 

Alışmak için zaman yaratın

Gideceğiniz yerde önemli bir etkinlik veya organizasyona katılmanız gerekiyorsa, bir iki gün önce seyahat ederek bu sürede alışmaya çalışabilirsiniz.

Doğal ilaçların etkisini kullanın

Doktorunuza danışarak uyumak için yardımcı olabilecek ilaçlardan destek alabilirsiniz.

30
Tam da şu sıralar gidilmesi gereken yerler Hepsi hem vizesiz hem de çok ucuz...
Tam da şu sıralar gidilmesi gereken yerler! Hepsi hem vizesiz hem de çok ucuz...

Ancak bunlar yerine doğal beslenerek ve uykunuzu kaçırabilecek gıdalardan kaçınarak daha sağlıklı kalmanız mümkün. Salatalık, brokoli ve domates gibi doğal yiyeceklerle beslenerek daha kolay uyuyabilir ve jet lag etkisini azaltabilirsiniz.

Varış saatinizi planlayın

Eğer seçme şansınız varsa, akşam saatlerinde varacağınız bir saatte uçmaya çalışın.

Jet lag etkisini azaltmanın yolları

Böylece varış noktanıza ulaştıktan sonra daha rahat uykuya dalabilir ve alışma sürecini hızlandırabilirsiniz.

Önceden planlama yapın

Seyahat planınız belli olduğunda eğer yapabiliyorsanız bir veya iki gün saatinizi gideceğiniz yere göre ayarlayın ve uyku düzeninizi bu şekilde ayarlayın. Bu sayede uçağınız yere indiğinde yeni yerel saate daha rahat uyum sağlarsınız.

2018’in yeni seyahat trendleri
2018’in yeni seyahat trendleri  

Önünüzde uzun mesafeli bir uçuş varsa, yol boyunca rahat etmek içi bu taktiklerden yararlanmayı da unutmayın.

Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat

Vücudunuzu dengede tutmak için yolculuktan önce yediklerinize ve içtiklerinize de dikkat edin. Alkollü içeceklerden uzak durmak ve fazla yağlı yiyecekler tüketmemek vardığınızda daha rahat uyumanıza ve yeni saate alışmanıza yardımcı olur.

Jet lag etkisini azaltmanın yolları

Yemek saatinizi gittiğiniz yere uygun olarak seçmek de bu anlamda işinizi kolaylaştıracak taktikler arasında sayılabilir.

Güneş ışığından yararlanın

Gündüzleri uyanık kalmak ve gece uykunuzu daha iyi almak isterseniz varış noktanızda güneş ışığından yararlanın.

31
Kaderine terk edilmiş yerler Listede Türkiyeden de bir yer bulunuyor...
Kaderine terk edilmiş yerler! Listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...

Vücut saatini ayarlamak için gün ışığını doğru zamanda almak etkili yöntemlerden biri.

Elektronik cihazlar ve ışıklar 

Cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi ışık yayan cihazlar vücudunuzun biyolojik saatinde bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle özellikle geceleri mümkün olduğunca yapay ışık kaynaklarından uzaklaşmaya ve uyuduğunuz ortamda bu cihazları bulundurmamaya çalışın.

Jet lag etkisini azaltmanın yolları

Böylece gece geç saatte gelecek bir mesaj veya aramayla uykunuzun bölünmesine fırsat vermeden yeni saat dilimine daha hızlı bir şekilde alışabilirsiniz.

Fotoğraflar: Funjetinsider, tomed.

Kaynak: En uygun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Jet lag etkisini azaltmanın yolları

Ülkelerin isimleri nereden geliyor?

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

Balayı çiftlerinin hayallerini süsleyen oteller