Jet lag etkisini azaltmanın yolları

Yolda uykunuzu düzenleyin

Hafif sersemlik, yorgunluk ve uykusuzluk gibi durumlara neden olan jet lag etkisini azaltmanın yollarından biri henüz yoldayken uykunuzu düzene sokmak.

Eğer doğuya doğru gidiyorsanız, uçakta uyumaya çalışarak aradaki zaman farkını dengeleyebilirsiniz.

Alışmak için zaman yaratın

Gideceğiniz yerde önemli bir etkinlik veya organizasyona katılmanız gerekiyorsa, bir iki gün önce seyahat ederek bu sürede alışmaya çalışabilirsiniz.

Doğal ilaçların etkisini kullanın

Doktorunuza danışarak uyumak için yardımcı olabilecek ilaçlardan destek alabilirsiniz.

Ancak bunlar yerine doğal beslenerek ve uykunuzu kaçırabilecek gıdalardan kaçınarak daha sağlıklı kalmanız mümkün. Salatalık, brokoli ve domates gibi doğal yiyeceklerle beslenerek daha kolay uyuyabilir ve jet lag etkisini azaltabilirsiniz.

Varış saatinizi planlayın

Eğer seçme şansınız varsa, akşam saatlerinde varacağınız bir saatte uçmaya çalışın.

Böylece varış noktanıza ulaştıktan sonra daha rahat uykuya dalabilir ve alışma sürecini hızlandırabilirsiniz.

Önceden planlama yapın

Seyahat planınız belli olduğunda eğer yapabiliyorsanız bir veya iki gün saatinizi gideceğiniz yere göre ayarlayın ve uyku düzeninizi bu şekilde ayarlayın. Bu sayede uçağınız yere indiğinde yeni yerel saate daha rahat uyum sağlarsınız.

Önünüzde uzun mesafeli bir uçuş varsa, yol boyunca rahat etmek içi bu taktiklerden yararlanmayı da unutmayın.

Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat

Vücudunuzu dengede tutmak için yolculuktan önce yediklerinize ve içtiklerinize de dikkat edin. Alkollü içeceklerden uzak durmak ve fazla yağlı yiyecekler tüketmemek vardığınızda daha rahat uyumanıza ve yeni saate alışmanıza yardımcı olur.

Yemek saatinizi gittiğiniz yere uygun olarak seçmek de bu anlamda işinizi kolaylaştıracak taktikler arasında sayılabilir.

Güneş ışığından yararlanın

Gündüzleri uyanık kalmak ve gece uykunuzu daha iyi almak isterseniz varış noktanızda güneş ışığından yararlanın.

Vücut saatini ayarlamak için gün ışığını doğru zamanda almak etkili yöntemlerden biri.

Elektronik cihazlar ve ışıklar

Cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi ışık yayan cihazlar vücudunuzun biyolojik saatinde bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle özellikle geceleri mümkün olduğunca yapay ışık kaynaklarından uzaklaşmaya ve uyuduğunuz ortamda bu cihazları bulundurmamaya çalışın.

Böylece gece geç saatte gelecek bir mesaj veya aramayla uykunuzun bölünmesine fırsat vermeden yeni saat dilimine daha hızlı bir şekilde alışabilirsiniz.

Fotoğraflar: Funjetinsider, tomed.

Kaynak: En uygun