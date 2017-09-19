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HürriyetSeyahatJavari Vadisi'nde dünyadan izole yaşayan kabileyi katlettiler
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Javari Vadisi'nde dünyadan izole yaşayan kabileyi katlettiler

Son 50 yılda Amazon'a yapılan en büyük saldırı! Bundan 6 yıl önce keşfedilen kabile, tarım yaparak gıda ihtiyacını karşılayan kabile, su kamışlarından yaptıkları evlerinde hastalıklardan, savaşlardan ve stresten uzak, huzur içinde yaşıyordu. Ta ki illegal madenciler onları katledene kadar!

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Brezilya, bugüne kadar dış dünya ile bağlantı kurmamış ve hala kabile geleneğiyle yaşayan 10 kişinin katledilmesini konuşuyor. Bu olay, son 50 yılda Amazon ormanlarına yapılan en büyük saldırı olarak niteleniyor. Bu katliamın sorumlusu olarak ise illegal madenciler gösteriliyor. Savcılar, bu korkunç olay üzerine harekete geçti. Amazon'un Tabatinga kentinden savcı Pablo Beltrand, geçtiğimiz Ağustos ayında Javari Vadisi'nde meydana gelebilecek kabile cinayetlerinden haberdar edildiklerini söyledi. 

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STRESTEN, HASTALIKLARDAN UZAK HUZUR İÇİNDE YAŞIYORLARDI!

Brezilya'da yaşayan ve modern hayat ile bağlantı kurmayan kabilelerin 5'te 1'i Javari Vadisi denilen bu vahşi doğanın içerisinde huzur içinde yaşıyordu. 

Javari Vadisinde dünyadan izole yaşayan kabileyi katlettiler

Madenciler, öldürdükleri yerlilerin cesetlerini Amazon'daki nehirlere atmakla da suçlanıyorlar.  

Brezilyalı yetkililer, Amazon bölgesinde yaşayan ve dış dünyadan haberi olmayan topluluklara erişimi yasaklamışlardı. Buna sebep olarak, bağışıklık sistemleri modern insanınki kadar güçlü olmayan kabile insanlarının hastalık kapma riski gösteriliyordu.

Amazon bölgesinde, dünyayla hiç bağlantısı olmayan, 14 farklı kabileye mensup 2 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor.

Suçlulardan ikisi verdikleri ifadelerde kadın ve çocuklar olmak üzere kabilenin 5’te birinin yok edildiğini dile getirdiler.

Javari Vadisinde dünyadan izole yaşayan kabileyi katlettiler

Javari Vadisinde dünyadan izole yaşayan kabileyi katlettiler

Fotoğraflar: The Guardian, New York Times, laszlomates.com

 

Kaynak:

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