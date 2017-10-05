1311 yıldır açık olan ilginç otel! (Japonya)

Kurulduğundan beri otel sadece tadilat nedeniyle kapalı kaldı. 52 nesil boyunca, aynı aileye ait oldu. En son 1998 yılında tadilattan geçirildi. Otelin içi geleneksel Japon stilinde dekore edilmiş olsa da otelin misafirleri aradıkları modern konaklamayı da burada buluyorlar. Ama televizyon veya internet bağlantısı yok.







Sonuçta burası huzuru, sıcak kaplıcaları ve dağ patikalarında yürüyüşleri bulabileceğiniz bir yenilenme ve canlanma yeri.

Yeraltı kaynaklarından gelen sıcak su havuzları otelin simgesi. Bina bir dağ vadisinde bulunuyor, bu yüzden tüm camlardan tepeler gözüküyor. Kahvaltı için harika bir manzara!

Restoran menüsünde geleneksel Japon yemekleri bulunuyor. Merkezi ısıtma sıcak su kaynaklarından sağlanıyor ve oteldeki tüm sıcak su da buradan karşılanıyor.





Otelde hepsi geleneksel Japon tarzında döşenmiş 35 oda var. Her birinde zamanında imparatorlar, savaş beyleri ve samuraylar kalmış. Otel şehir karmaşasından uzakta bir dinginlik ve meditasyon ortamı sunuyor.