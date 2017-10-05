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1311 yıldır açık olan ilginç otel! (Japonya)

Japonya'da bulunan Nishiyama Onsen Keiunkan oteli, tam 1311 yaşında. Japon samuraylarının'da onur konuğu olarak ağırlandığı bu otel eşsiz yapısıyla'da görenleri hayrete düşürüyor.

Hürriyet Haber
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Kurulduğundan beri otel sadece tadilat nedeniyle kapalı kaldı. 52 nesil boyunca, aynı aileye ait oldu. En son 1998 yılında tadilattan geçirildi. Otelin içi geleneksel Japon stilinde dekore edilmiş olsa da otelin misafirleri aradıkları modern konaklamayı da burada buluyorlar. Ama televizyon veya internet bağlantısı yok. 

1311 yıldır açık olan ilginç otel (Japonya)
1311 yıldır açık olan ilginç otel (Japonya)

Sonuçta burası huzuru, sıcak kaplıcaları ve dağ patikalarında yürüyüşleri bulabileceğiniz bir yenilenme ve canlanma yeri.

1311 yıldır açık olan ilginç otel (Japonya)

Yeraltı kaynaklarından gelen sıcak su havuzları otelin simgesi. Bina bir dağ vadisinde bulunuyor, bu yüzden tüm camlardan tepeler gözüküyor. Kahvaltı için harika bir manzara!

1311 yıldır açık olan ilginç otel (Japonya)

Restoran menüsünde geleneksel Japon yemekleri bulunuyor. Merkezi ısıtma sıcak su kaynaklarından sağlanıyor ve oteldeki tüm sıcak su da buradan karşılanıyor. 

1311 yıldır açık olan ilginç otel (Japonya)

Otelde hepsi geleneksel Japon tarzında döşenmiş 35 oda var. Her birinde zamanında imparatorlar, savaş beyleri ve samuraylar kalmış. Otel şehir karmaşasından uzakta bir dinginlik ve meditasyon ortamı sunuyor.

1311 yıldır açık olan ilginç otel (Japonya)

Bazı odaların kendi özel taştan sıcak su havuzları bile var ve havuzdan yorulanlar saunaya gidebilirler. Otelin yüzyıllardır açık kalmasının nedenlerinden biri işletme sahiplerinin misafirlerini önemsemesi. İşlerini çok seviyorlar, evleriyle gurur duyuyorlar ve ihtiyacı olan kişilere huzur ve sessizlik sunabilmekten mutlular.

1311 yıldır açık olan ilginç otel (Japonya)

 Kaynak: Brightside

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Kaynak: Hürriyet Haber

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