Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriJaponya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı
Seyahat Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı
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Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı
Seyahat
Hürriyet Haber
13.03.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

Japon bir tur firması, yurt dışına çıkamayan müşterileri için 'sanal gerçeklik gözlüğü’ ile sanal tur düzenliyor. Yurt dışına çıkma imkanı bulamayanlar ‘sanal seyahat’ ediyor. İşte detaylar…

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Tokyo'daki 'First Airlines' adlı tur firması yurt dışına çıkma imkanı bulamayan müşterilerine 'sanal gerçeklik turu' sunuyor. Koltuklarına kadar uçak konseptinde hazırlanmış bir mekanda başlayan etkinlik, sanal gözlük sayesinde New York, Paris gibi şehirlere uzanıyor.

Japonyada sanal gerçeklik turizmi başladı

Mekandaki koltuklar Business sınıf ve birinci sınıf şeklinde dizayn edilirken görevliler de hostes kıyafetleri giyerek, gerçek bir uçakta olduğu gibi uçuş kurallarını anlatıyor, yemek servisi yapıyor.

62 Dolara Yurtdışı tur imkanı

Bu ilginç deneyimin bedeli ise 660 Japon yeni (62 dolar/ 240 TL) olarak ücretlendirilmiş. Uçağa binmişçesine koltuklarına geçen, kemerlerini takan yolculara uçuş kuralları anlatılıp yemek servisi bittikten sonra, 360 derece görüş açısına sahip sanal gerçeklik gözlükleri veriliyor.

Japonyada sanal gerçeklik turizmi başladı

Çoğunlukla yaşı ilerlemiş olan Japonlar tarafından tercih edilen ve 2 saat süren deneyimde Roma, Hawaii, New York, Paris gibi yerler turlanabiliyor.

Gerçek Seyahatler zahmetli ve pahalı

İlk hizmet yılı 2016'dan beri boş yer bulmanın oldukça zor olduğu 'sanal gerçeklik turu'na katılan 39 yaşındaki Takaşi Sakano, gerçek bir seyahate hazırlanmanın zor olduğu kadar para ve vakit aldığını da belirtti.

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Japonya hakkında bilinmeyen gerçekler
Japonya hakkında bilinmeyen gerçekler!

First Airlines yetkilileri, ilerleyen günlerde sanal gerçeklik turu seçenekleri arasına Japonya içi rotaları da alacaklarını tur sırasında ise bölgeye özgü lezzetlerin sunulacağını anlattı.


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