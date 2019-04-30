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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Japon bahçe sanatının zirvesi Adachi Bahçesi
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
30.04.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Japon bahçe sanatının zirvesi Adachi Bahçesi

Uzakdoğu’nun en güzel bahçelerine sahip Japonya’da geleneksel Japon bahçesi denilince akla ilk gelen Yasugi'deki Adachi Sanat Müzesi ve Bahçesi, büyüleyici atmosferiyle her yıl milyonlarca turist çekiyor.

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Bahçe ve müze kompleksi, Japonya'nın güneybatısındaki Shimane Bölgesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 165 bin metrekarelik alanı kaplayan ve her mevsim koleksiyonunu değiştiren bu canlı müze, Adachi Zenko tarafından 1970’de kurulmuş. Ödüllü müze, Adachi'nin Japon sanat ve bahçe tasarımına olan ilgisinin hayat bulmuş hali gibi.

Japon bahçe sanatının zirvesi Adachi Bahçesi

Aralarında Shoen Uemura, Shiho Sakakibara, Kanjiro Kawai gibi pek çok ünlü Japon sanatçının eserlerinin de bulunduğu yaklaşık 1300 sanat eseri burada sergileniyor. Bahçede kullanılan bitkisel materyallerse yine Adachi Zenko tarafından seçilmiş ve Japonya'nın farklı bölgelerinden buraya getirilmiş. Bu geniş bitki çeşitliliği, doğal çevreyle büyük bir uyum ve bütünlük içinde tasarlanmış.

Japon bahçe sanatının zirvesi Adachi Bahçesi

‘Shakkei’ olarak adlandırılan ‘ödünç alınmış peyzaj’ yaklaşımı bu alanda kullanılmış. Merkezde yer alan kaya, dağı sembolize ederken dağdan okyanusa akan su beyaz kumla anlatılıyor. Bahçede, kuru peyzaj bölümü, Juryu-An bölümü, Beyaz Kum ve Bahçesi, Göletli Bahçe yer alıyor.

 

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