Japon bahçe sanatının zirvesi Adachi Bahçesi
Uzakdoğu’nun en güzel bahçelerine sahip Japonya’da geleneksel Japon bahçesi denilince akla ilk gelen Yasugi'deki Adachi Sanat Müzesi ve Bahçesi, büyüleyici atmosferiyle her yıl milyonlarca turist çekiyor.
Bahçe ve müze kompleksi, Japonya'nın güneybatısındaki Shimane Bölgesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 165 bin metrekarelik alanı kaplayan ve her mevsim koleksiyonunu değiştiren bu canlı müze, Adachi Zenko tarafından 1970’de kurulmuş. Ödüllü müze, Adachi'nin Japon sanat ve bahçe tasarımına olan ilgisinin hayat bulmuş hali gibi.
Aralarında Shoen Uemura, Shiho Sakakibara, Kanjiro Kawai gibi pek çok ünlü Japon sanatçının eserlerinin de bulunduğu yaklaşık 1300 sanat eseri burada sergileniyor. Bahçede kullanılan bitkisel materyallerse yine Adachi Zenko tarafından seçilmiş ve Japonya'nın farklı bölgelerinden buraya getirilmiş. Bu geniş bitki çeşitliliği, doğal çevreyle büyük bir uyum ve bütünlük içinde tasarlanmış.
‘Shakkei’ olarak adlandırılan ‘ödünç alınmış peyzaj’ yaklaşımı bu alanda kullanılmış. Merkezde yer alan kaya, dağı sembolize ederken dağdan okyanusa akan su beyaz kumla anlatılıyor. Bahçede, kuru peyzaj bölümü, Juryu-An bölümü, Beyaz Kum ve Bahçesi, Göletli Bahçe yer alıyor.
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