İznik Gölü'nde su çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu
Yaz mevsiminin son dönemleri yaklaşırken İznik Gölü'nün Orhangazi sahilindeki su çekilmesi de üst seviyeye çıktı.
GEÇMİŞ YILLARDA DA OLMUŞTU
Gölde geçmiş yıllarda da olduğu gibi adacıklar oluştu.
YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Orhangazi'de İznik Gölü sahilinde geçmiş yıllarda da bu mevsimlerde sıkça görülen adacıklar yeniden ortaya çıktı. Yaz döneminin yeteri kadar yağış almaması, tarımsal sulamalar ve diğer etkenlerden dolayı göl suyunda ciddi oranda çekilme yaşandığı gözleniyor.
İznik Gölü Orhangazi sahilinde ise çekilmeden dolayı adacıklar oluştu.
Göle serinlemek için giren vatandaşlar ise oluşan adacıklarda ilginç görüntüler oluşturdular.
Göldeki su çekilmesinin geçmiş yıllardaki oranlarda olduğu ve yağışlarla birlikte yeniden seviyesinin yükselebileceği kaydedildi.
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