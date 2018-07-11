İzmit Körfezi'nin güzeli: Derince…
Osmanlı döneminde liman kurulması için İzmit Körfezi’nde en derin kıyısı bulunan bir yer aranırken bulunan ve derinliğinden dolayı 'Derince liman' diye anılmaya başlayan Derince'nin gezilecek yerlerinden bazıları haberimizde...
Birçok sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan ve tarihi geçmişi oldukça yeni olan Derince’de tarihi ve turistik açıdan önem arz eden yer sayısı oldukça az sayıdadır. Derince’ye daha çok yakın yerlerde bulunan gezilecek yerlerden bazılarını sizler için derledik…
HARİKALAR SAHİLİ
Derince sahilinde yer almaktadır. Harikalar Sahiline karadan ve denizden ulaşmak mümkün. İzmit’ten vapur ve otobüs seferleri düzenlenmektedir. 2006 yılında en iyi proje ödülünü almış parkın içinde gerçek boyuttaki masal kahramanları, büyük havuzlar, mini marina ve şelaleler yer almaktadır. Her yaştan insana hitap eden Harikalar Sahilinde yel değirmeni, Nuh'un Gemisi, mantar ve korsan gemisi şeklinde restoranlar ve büfeler bulunmaktadır.
BUZ PATENİ TESİSLERİ:
Derince'de, olimpik donanımlara sahip, buz pateni tesisleri var. Ülkemizde gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası düzeydeki buz pateni yarışmaları, burada yapılıyor.
SAAT KULESİ (İZMİT)
Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yıldönümünde 1902 yılında Neoklasik üslupta Hereke ve Tavşancıl’dan getirilen traverten taşlardan yaptırılmıştır. Saat kulesi 3,65×3,65 metre ölçülerinde kare planlı olup 4 bölümden oluşmaktadır. Kulenin üç yüzü, mermer motifli çeşmelerle süslenmiştir. Zemin katı oluşturan 1.bölüm diğer üç kattan daha geniş bir şekilde yapılmıştır. Saat kulesi 16.40 metre yüksekliğindedir. İzmit Saat Kulesi, 1970 yılında SEKA tarafından onarılmıştır.
SAATÇİ ALİ EFENDİ KONAĞI
Saatçi Ali Efendi Konağı Etnografya Müzesi, İzmit, Veli Ahmet Mahallesi’nde, Alacamescit Gümüşlü Sokağı’nda bulunuyor. 1774 yılında İzmit’in tanınmış ailelerinden Gümüşlüoğlu Ailesi tarafından yaptırılan konak, zaman içerisinde el değiştirmiş ve saat onarımı yapan Ali Efendi tarafından satın alınmış. Ağaç işleri, kalem işleri ve mimari yapısı ile Saatçi Ali Efendi Konağı 18. yüzyılın Türk sivil mimari örneklerinden biri olması sebebiyle oldukça dikkat çekiyor. Konak, 1987 yılında, Kültür Bakanlığı tarafından Etnografya Müzesi olarak ziyarete açıldı. Yöresel etnografik eşyalarla düzenlenen konağın giriş katında ve sofada Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yakın tarihlere kadar evlerde dokunan Kandıra Bezi dokuma aletleri sergileniyor. Konağın giriş katının ilk odası mutfak olarak düzenlenmiş.
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