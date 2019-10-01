Ä°zmir'de pembe beyaz flamingolar gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len oluÅŸturdu

Ä°zmir'de pembe beyaz flamingolar görsel ÅŸölen oluÅŸturdu
Ä°zmir'in BalÃ§ova ilÃ§esindeki Ä°nciraltÄ± semtinde koruma altÄ±na alÄ±nan Ã‡akalburnu LagÃ¼nÃ¼, pembe beyaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle gÃ¶z dolduran flamingolarÄ±n evi haline geldi. Daha az rÃ¼zgar alan sÄ±ÄŸ sularÄ± tercih eden flamingolar, fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n da ilgi odaÄŸÄ± oldu.
Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte konumu sebebiyle birÃ§ok kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼n mesken edindiÄŸi koruma altÄ±na alÄ±nan Ã‡akalburnu LagÃ¼nÃ¼, gÃ¶Ã§men kuÅŸ olarak bilinen flamingolarÄ±n da evi haline geldi.
Daha az rÃ¼zgar alan sÄ±ÄŸ sularÄ± tercih eden flamingolar, yaÅŸam ÅŸartlarÄ± uygun olan bÃ¶lgeye yerleÅŸerek koloni kurarken, vatandaÅŸlarÄ±n da ilgi odaÄŸÄ± oldu.
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Nadir gÃ¶rÃ¼len bir kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ olan uzun bacaklÄ± flamingolarÄ±n pembe beyaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n da ilgisini Ã§ekti.
1-2 metre uzunluÄŸundaki gÃ¶rkemli kuÅŸlar, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde sÃ¼zÃ¼lÃ¼rken ve yÃ¼zerken eÅŸsiz manzaralar oluÅŸturdu.
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