TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± (TCDD) tarafÄ±ndan yeniden dÃ¼zenlenen Ä°zmir MÃ¼ze ve Sanat Galerisi, ziyaretÃ§ilerini TÃ¼rk demir yollarÄ± tarihinde yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor. AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, 1800'lÃ¼ yÄ±llarda Ä°ngiliz tÃ¼ccarlar tarafÄ±ndan Alsancak'ta "BaÄŸdadi" adÄ± verilen mimari tarzla yaptÄ±rÄ±lan bina, bir dÃ¶nem depo olarak kullanÄ±ldÄ±.

Ä°ngiliz ÅŸirketlerince idarehane olarak da kullanÄ±lan bina, 1860'larda "Ä°zmir-AydÄ±n OsmanlÄ± Demiryolu Åžirketi " yÃ¶neticisinin lojmanÄ± olarak deÄŸerlendirildi. Demir yollarÄ±nÄ±n millileÅŸtirilmesinden sonra bitiÅŸiÄŸinde yer alan ve aynÄ± mimari Ã¶zellikleri taÅŸÄ±yan 5 yapÄ±yla uzun yÄ±llar lojman olarak kullanÄ±lan tarihi bina, 1990 yÄ±lÄ±nda "MÃ¼ze ve Sanat Galerisi" olarak dÃ¼zenlendi.

2003'teki restorasyonla Ã¼st katÄ± galeri, alt katÄ± ise mÃ¼ze olarak ziyarete aÃ§Ä±lan tarihi yapÄ±, geÃ§en yÄ±l ise daha kapsamlÄ± bir ÅŸekilde yeniden dÃ¼zenlendi. Ankara DemiryollarÄ± MÃ¼zesi'nin kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da buradaki eserler, Ä°zmir MÃ¼ze ve Sanat Galerisi'nde sergilenmeye baÅŸlandÄ±.

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Demir yoluna ait her ÅŸey bu mÃ¼zede

MÃ¼zenin birinci katÄ±nda tren trafiÄŸinin dÃ¼zenlenmesi ve kurumsal haberleÅŸmede kullanÄ±lan telgraf makineleri, telefonlar, gÃ¶z taÅŸÄ± kullanÄ±larak elektrik Ã¼reten sÄ±vÄ± pil kaplarÄ±, telemprimÃ¶r, teleks cihazlarÄ±, telsizler ve bunlarÄ±n Ã§evre birimleri ile haberleÅŸme belgeleri yer alÄ±yor. Cer odasÄ±nda ise mekanik ve elektrikli parÃ§alar, TÃ¼rkiye'de imal edilen ilk iki buharlÄ± lokomotif "Bozkurt" ve "Karakurt"un isimlikleri, yÃ¼rÃ¼yen aksam modelleri, cer gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturan motor kesiti, yolcu ve yÃ¼k vagonu parÃ§alarÄ± ile bakÄ±m onarÄ±m malzemeleri bulunuyor.

Yol odasÄ±nda da demiryolu yapÄ±m bakÄ±m ve onarÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan aletler, demir yolu malzemeleri, iÅŸÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸma dÄ±ÅŸÄ±ndaki zamanlarÄ±nda barÄ±nma amacÄ±yla kullandÄ±klarÄ± Ã§adÄ±r, arazide su ihtiyacÄ± gidermek iÃ§in kullanÄ±lan ahÅŸap fÄ±Ã§Ä± sergileniyor. MÃ¼zenin ikinci katÄ±ndaki gar mÃ¼dÃ¼rÃ¼, hareket memuru, giÅŸe memuru odalarÄ± ile saÄŸlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve spor kulÃ¼bÃ¼ne iliÅŸkin eserleri gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼rk demir yollarÄ±na ait tÃ¼m eserlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ze, tren meraklÄ±larÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekiyor.

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"Ayda yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸi ziyaret ediyor"

MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžinasi Duman, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ankara DemiryollarÄ± MÃ¼zesi kapandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oradaki eserlerin buraya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°lgiden duyduÄŸu memnuniyeti ifade eden Duman, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ã‡ok yeni olmasÄ±na raÄŸmen mÃ¼zemizin bir hayli ziyaretÃ§isi olmaya baÅŸladÄ±. Ayda ortalama 3 bin kiÅŸi mÃ¼zemize geliyor. KonuklarÄ±mÄ±z burada adeta tarihi yolculuÄŸa Ã§Ä±kÄ±yorlar. MÃ¼zemizin Ã¼st katÄ±nda istasyon konseptine uygun bir yerleÅŸim planÄ± oluÅŸturuldu. Alt katÄ±nda da demir yollarÄ±nÄ±n lokomotiflerinin, vagonlarÄ±n parÃ§alarÄ±nÄ±n olduÄŸu bir oda var. DiÄŸer bir odada ise o dÃ¶nemin yol yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan eÅŸyalar sergileniyor."

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