İzmir, güzel İzmir...
Bir araştırmaya göre, İzmir’i tarif etmek için en çok kullanılan ifade, hem de yüzde 85’lik oranla, ‘güzel’ kelimesi olmuş. İzmir, ilçeleri, insanı, her şeyiyle bu kelimeyi hak ediyor gerçekten de. Bir liman kenti, bir sanayi şehri ama aynı zamanda güzel bir tatil beldesi.
Büyük amcam, Karşıyaka Lisesi’nin edebiyat öğretmenlerinden Macit Aray, İzmir radyosunda Tarih Yad Ediyor adlı programı hazırlamış ve sunmuş. Yine İzmir’de Ruh ve Hayat adlı dergiyi de çıkartmış. Babam anlatır hep, İzmir’den hep “güzel İzmir” diye söz edermiş. Evet, İzmir, güzel İzmir. Bir araştırmaya göre, İzmir’i tarif etmek için en çok kullanılan ifade, hem de yüzde 85’lik oranla, “güzel”... İzmir, ilçeleri, insanı, her şeyiyle bu kelimeyi hak ediyor gerçekten de. Bir liman kenti, bir sanayi şehri ama aynı zamanda güzel bir tatil beldesi.
Türkiye’nin ilk matbaası, ilk futbol kulübü gibi ilkleri barındırması bir yana üniversiteleri, fuarları, sanayi siteleri, enerji kaynakları, tekstildeki öncülüğü ile önemli bir şehir. Kimya sektörünün üçte birinin, demir sektörünün ve ayakkabı üretiminin yarısının burada olduğunu öğrenince şaşırmadım değil. Süt üretiminde birinci, gelinlik sektöründe de dünyada bir numaraymış üstelik. İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile fuar alanını gezerken ülkem adına gurur duydum. Muazzamdı.
Urla’ya geçtiğimizde ise, İstanbul’dan taşınırsam yerleşebileceğim yerler listesine aldım burayı. Sanırım sadece ben değil, Hürriyet’ten gelmek isteyen çok kişi olacak buralara. Hürriyet ailesi ile Urla’da Sanat Sokağı’nda otururken hayallerimiz bu yöndeydi.
Yazıyı bitirirken enginardan bahsetmeden olmaz. Urla Enginar Festivali olmadan önce tanesi 1 TL’ye alıcı bulamayan enginarlar bu festival sayesinde artık 4 TL’ye satılıyor ve anında tükeniyor. Enginarın dolmasından tutun, dondurmasına, pilavına kadar herşeyi yapılıyor. Festival sokaklarında enginarlı limonata satan üniversiteli gençleri de gördük. Patentini alacaklarını söylediler. Bu gidişle enginar daha da değerlenecek gibi. Kim bilir, belki de Urla’ya yerleşir, bütün yemeklerde enginar olan bir restoran açarım.