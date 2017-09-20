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İzlanda'nın ilginç çim evleri

İzlanda, aktif volkanların, göz kamaştırıcı buzulların, göllerin, nehirlerin, geniş çayırların ve okyanus uçurumlarının bulunduğu bir ada... Burada pek çok farklı konaklama geleneği de gelişmiş. Ancak en göze çarpan ise çim evler. İşte İzlanda’daki ilginç çim evler…

Hürriyet Haber
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Çim, Kuzey Atlantik’teki bu adada bol miktarda bulunuyor. Sert geçen kış mevsimi boyunca ahşap ve taş yapıların yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Bir peri masalından fırlamış gibi görünen bu çim evler, 1960’lı yıllarda neredeyse tamamen terk edilmiş. Sıra dışı olan evler, adanın doğusunda bulunan Borgarfjörður Eystri adasındaki küçük bir balıkçı köyünde bulunuyor.

İzlandanın ilginç çim evleri


Adada bu ilginç evlerden birinde yaşayan 80 yaşında olan Elisabet Sveinsdót, sevimli ve küçük evi 1979’da şuan hayatta olmayan eşi Skúli Ingvarsson ile birlikte satın almış. Hatta satın almadan önce satış açıklamasında şöyle yazıyormuş: “Lindarbakki çim, taş, ahşap ve çimentodan yapılmış çok eski bir ev ve pek çok açıdan da çağa uygun bir ev değil.“

İzlandanın ilginç çim evleri

Elisabet ve eşi, 1979 yılından beri mayıs ayı ortasından ağustos sonuna kadar her yaz Lindarbakki’de kalıyordu. İkisi de tek odalı 30 metrekarelik bir ev olan Lindarbakki’yi yeniden inşa etmek için büyük çaba sarf etmişler. Evin altında bodrum ve bir kuyu da bulunmakta… Ahşap kısımlar 1934’te eklenmiş. Sadece bodrum katı ve kuyu 1899 yılından günümüze ulaşmış olan orijinal kısımlarından.

Ateş ve buzun coğrafyasında tek başımayım: İzlandaAteş ve buzun coğrafyasında tek başımayım: İzlanda

İzlanda’daki evlerin ısı ihtiyacının çoğu jeotermal enerjiyle sağlanmasına rağmen bu evde ısı radyatör ile sağlanıyor. Evin hemen arkasında bulunan ve Lindarbakki ile aynı tarzda olan baraka ise bu evin çekiciliğini arttırıyor.

Kaynak: The Vintage News

Kaynak: Hürriyet Haber

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İzlanda'nın ilginç çim evleri
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