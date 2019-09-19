İyi insan olmanın ipuçlarını bulmak için dünya turuna çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleriİyi insan olmanın ipuçlarını bulmak için dünya turuna çıktı
GeriSeyahat İyi insan olmanın ipuçlarını bulmak için dünya turuna çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İyi insan olmanın ipuçlarını bulmak için dünya turuna çıktı
Seyahat
Anadolu Ajansı
19.09.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

İyi insan olmanın ipuçlarını bulmak için dünya turuna çıktı

Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'dan 3 yıl önce yola çıkan 24 yaşındaki Max Bua, otostopla dünyayı geziyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Büyük Okyanus'un güneydoğusunda ada öbeği içinde yer alan Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'dan 3 yıl önce yola çıkan 24 yaşındaki Max Bua, otostopla Samsun'un Bafra ilçesine ulaştı.

Türkiye'de pek çok kişinin adını duymadığı bir bölgeden 'İyi insan nasıl olunur?' sorusunun ip uçlarını bulmak için yola çıkan genç gezgin üç yıldır yollarda. Konaklamak için büyük şehirler yerine küçük yerleşimleri tercih eden Bua, kendisi gibi Kamboçya, Hindistan, Fas, İran, ABD, İtalya gibi 30'dan fazla ülkeyi gezdikten sonra memleketine yerleşen ve dedesine ait eski binayı kafeterya haline getiren Süphan Feyza Bektaş'la sosyal medya üzerinden iletişime geçerek Bafra'ya geldi. Bektaş'a ait kafede çalışarak cep harçlığını çıkaran Bua, bir süre ilçede konakladıktan sonra yolculuğuna devam edecek.

İyi insan olmanın ipuçlarını bulmak için dünya turuna çıktı


"Dünyada en iyi insan nasıl olunur bunu yolda öğrenmeye çalışıyorum"

Bua, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce yolculuğunun başladığını, yaşadığı bölgeden Fransa'ya geçerek buradan otostopla yola çıktığını belirterek İtalya, Fransa, Belçika, Almanya'nın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla ülkeyi gezdiğini söyledi. Otostopla yol aldığını ve farklı kültürleri tanımanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Bua, şöyle devam etti:

"Dünyada en iyi insan nasıl olunur aslında ben bunu yolda öğrenmeye çalışıyorum, bu amaçla da dünyayı geziyorum ve düzgün nasıl yaşanabilir bunun cevabını da yolda öğreniyorum. Türkler çok iyi ev sahibi ve çok iyi espri anlayışları var. Süphan'la sosyal medya üzerinden iletişime geçip orada konaklamak istediğimi belirttim, o da beni kabul etti. On gündür buradayım çok mutluyum ama sanırım bir ya da iki güne gideceğim." Türkiye'den sonra Bulgaristan'a geçeceğini anlatan Bua, "Sahil ülkelerini gezmek daha çok hoşuma gidiyor. Bulgaristan'dan sonra nereye giderim bilmiyorum ama iyi bir insan olmanın cevabını bulana kadar ülke ülke gezeceğim." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
İyi insan olmanın ipuçlarını bulmak için dünya turuna çıktı
Dünyanın en iyi korunan gizemli yeri! Öyle şeyler saklanıyor ki, içeri girmek imkansız...
Türkiye'de sonbaharın en çok yakıştığı adresler
Türkiye'nin en huzurlu mahallesi! 50 yıldır bunları yaşamadılar, duyan inanamıyor...