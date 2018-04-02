İtalya’nın melodik sahnesi: Como Gölü ve Milano

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
02.04.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

İtalya’nın melodik sahnesi: Como Gölü ve Milano

Ezgi KOPUZ
Ezgi KOPUZ
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Ezgi KOPUZ
Ezgi KOPUZ
İtalya’nın melodik sahnesi: Como Gölü ve Milano

Güzel bir İtalyan filmi hayal edin… Tanınmadık simalar var, ama size hiç de yabancı gelmeyen. Sinema perdesinin içine dalıp sanki hemen onlardan biri olacakmışsınız gibi. O kadar yalın ve kendinizden bir öyküye kapılıp gidiyorsunuz ki uçsuz bucaksız duyguları içine alan… İtalya’da her perde kapanışında, kendimi hafiflemiş hissediyorum. Yer, gök ve doğasının şüphesiz büyük bir payı var. Hoş İtalyan nameleriyle, ılık rüzgârın yüzünüzü okşadığı Como Gölü kasabaları Varenna ve Bellagio’dan, şehir hayatının usul usul aktığı Milano’ya kadar İtalya âşıklarını mutlu edecek keşiflerim sizlerle…

Milano bahar kokuyor!

Corso Garibaldi artık evim gibi. Son iki seferdir; Milano’da Brera’da, aynı evde kalmayı seçiyorum (Corso Garibaldi Flats). Sokağın sakinliğini, evlerin renklerini ve her şeyin bir arada oluşunu seviyorum. Sağlı sollu kafe, pub ve trattorialar tam benlik. Eskiden olsa, gittiğim yerlere bir daha zor giderim diyordum, düşüncelerimi zamanla evriltmeyi başardım. Bilinmeyenin peşinden gitmek ayrı güzel, fakat aylar, hatta yıllar sonra gelindiğinde pekâlâ bambaşka tatlar yaratılabiliyor. Gelir gelmez, Zona Tortona’ya uğradım.

İtalya’nın melodik sahnesi: Como Gölü ve Milano

Bu bölge, yükselen bir hub ve kreatif ruhların bir referans noktası haline gelmiş durumda; modayı, tasarımı; gastronomi duraklarını, modern sanat galerilerini; hepsini birden kucaklıyor. Akşam sularında, Milliono’da sohbet sonrası, klasik bir İtalyan mutfağına sahip Al Fresco’da gurme İtalyan lezzetleri mmm! Bir başka alternatif, Japon-Brezilya esintilerini masanıza taşıyan Temahinko’da kokteyl ve sushi ikilisi. Yalnız bu planlar, ilk defa gelmeyecekler için! Yoksa ilk gün Duomo civarında turist rolündeydiniz. Yemek düşünmediğim anlarda sanatla iç içe ve ferahlık bulduğum en gidilesi adresler Pinocotera di Brera sanat müzesi, botanik bahçesi Orto Botanico (Via Brera, 28) ve Da Vinci’nin Son Yemek (Last Supper) deneyimi için Basilica di Santa Maria.

İtalya’nın melodik sahnesi: Como Gölü ve Milano

Como Gölünde ilham perisi: Varenna

Ertesi günün rengi mavi! Milano’dan Trena yönündeki trenle; tatlı mı tatlı Varenna’ya. Como gölünün huzur dolu kasabalarından Varenna’ya yayılan taptaze hava “İtalya’ya da bahar gelmiş!” dedirtiyor. Önceki gelişimde, henüz sezon açılmamıştı. Mart sonu, merak ettiğim cafe ve restoranlar bu kez cıvıl cıvıl. İnsanlar spritz kadehleri ya da gelatoları ellerinde, güneşe dönük sohbet ediyorlar, oh! Manzara, sahiden huzurun ta kendisi; göle karşı dinlenip, güneşi içine çekmelik… Yazarken bile sıcak bir mutluluk veriyor. Varenna, balıkçı kasabasıymış, tarihi 11. yy’lara uzanıyor. Varenna’da es geçilmeyecekler: Villa Monastero’nun bahçesinde moda girip, dar sokaklarda romantik yürüyüşler sonunda, Villa Cipressi’nin göl kıyısında kumlara uzanıp rahatlamak… Zamanım olmadı ama enerjisi bol, atletik insanlar, yarım saatlik bir tırmanışla, benim için de Perledo’daki Castello di Vezio’ya varıp, bellissima vista! (muhteşem manzara!) ile güneşi selamlayabilir mi?

İtalya’nın melodik sahnesi: Como Gölü ve Milano

Rüzgârın götürdüğü Bellagio

Dalgalar, dalgalar! Varenna’ya hoşça kal! Şimdiyse Bellagio, feribotla oldukça yakınlar. İlk bakışta gözüme bu kasabada, göle bakan villalar çarpıyor, büyüleyiciler. Varenna’ya göre Bellagio’da sokaklar daha hareketli, her iki kasabanın da birbirinden farklı melodik dokusu var. Pizza, makarna kokuları yükselen lokal tat tanrısı restoranlara, sevimli dükkanlara ve çok daha fazlasına rastladığım Via Giuseppe Garibaldi ve en sevdiğim, Salita Serbelloni ve merdivenleri Bellagio’nun en çok fotoğraflanan yeri. La Grotta’da öğle yemeği sonrası, keşiflere devam; Villa Serbelloni, 15. yy’da yapılmış lüks bir otel, öncesinde kontakt haline geçip park ve bahçeleri bir saate yakın keyifli bir yürüyüş neden olmasın…

İtalya’nın melodik sahnesi: Como Gölü ve Milano

Her gittiğim ülkede, egzotik ağaçlar ve çiçeklere olan merakımdan Villa Melzi bahçelerine buyurmamak da olmazdı... Keşifler sınırsızken, seçim yapmak zor. Yaz mevsiminde geleceklere müjdeli haber vereyim: aktiviteler çeşitleniyor; Pescallo’da su sporları yapın, San Giovanni ya da Lido di Bellagio plaj moduna geçin bakalım. Bir İtalyan rüyasının daha bitmesine yakın, Bellagio’da aklıma, Ferzan Özpetek’in Serseri Mayınlar filminin sonunda herkesi mest eden “Kutlama” şarkısının melodisi geliyor ve “Memleketime çoktan bahar gelmiştir” diye mırıldanıyorum…

İtalya’nın melodik sahnesi: Como Gölü ve Milano

Fotoğraflar: Ezgi KOPUZ

Ezgi KOPUZ
Ezgi KOPUZ
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