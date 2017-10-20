İtalya’nın lezzet durağı: Bologna

Bologna için ‘Bologna la dotta’ yani ‘bilmiş Bologna’ denilmiş, çünkü dünyanın ilk üniversitelerinden biri olan Bologna üniversitesi 1088 yılında kurulmuş bu nedenle şehir üniversite şehri olarak biliniyor. Ortaçağdan beri göz kamaştıran kızıl mimarisi ile herkesi kendine hayran bırakan şehre Bologna la rossa yani ‘kızıl Bologna’ denilmiş. Son olarak da Bologna la grassa yani ‘şişman Bologna’ sıfatını almış çünkü şehir yemekleriyle oldukça büyük üne sahip

Bologna’da mutlaka gezilmesi gereken yerler neler?

Yüz ölçümü açısından şehir küçük olsa da neredeyse her köşe başında değerli bir kültürel hazineyi barındırıyor. Bologna gezi planlarınızı oluştururken kentin ana meydanı olarak anılan Piazza Maggriore’yi merkeze alırsanız, oldukça rahat edersiniz. Burada bulunan turizm danışma bürosundan kent hakkında tüm bilgileri edinebilirsiniz. Meydanın ardından eğik yapılarıyla Pisa’yı anımsatan Asinelli ve Garisenda Kuleleri’ni, San Domenico ile San Petronio bazilikalarını ziyaret edebilirsiniz. Neptün Çeşmesi’ni inceledikten sonra kentin tarihi kısımlarını kapsayan gezinizi eşsiz manzarasıyla konuklarını büyüleyen Sanctuary di Madonna di San Luca ile noktalayabilirsiniz.

Bologna’da nerede kalınır?

Bologna’nın en güzel lezzetleri Zeytinyağlı yemekleri ile ünlü İtalya’da Bologna mutfağı apayrı bir yere sahip. Kentin yerel mutfağının bu özel konumu elde etmesinde Bolonez sos oldukça etkili. Bu sos eklenerek hazırlanan makarnayı yemeden şehirden ayrılmamanızı öneririz. Yerel restoranlarda Ragu ismiyle anılan Bolonez soslu makarna dışında Tigelle’yi de tatmanızı öneririz. Mozarella, parmesan, ricotta gibi coğrafyaya özgü peynir türleri pizzaların, makarnaların yanı sıra tatlılara da lezzet katıyor. Indipendenza Caddesi üzerindeki Diana ise yörenin bir diğer beğenilen yemeği tereyağlı ve porcini mantarlı tagliolini ile ün kazanmış. Yemeğinizin yanında dilerseniz antiposta adı verilen sıcak veya soğuk mezeleri tüketebilirsiniz.





Nasıl gidilir?

İstanbul’dan Bologna’ya ortalama 1 saat 50 dakika gibi kısa bir yolculuktan sonra varabiliyorsunuz. Bologna Guglielmo Marconi havalimanına iniyor. Bologna havalimanından şehir merkezine ulaşım oldukça kolay. Havaalanı ile şehir merkezi arasında ringyapan ve üzerinde BLQ yazan otobüsler(aerobus) var. Biletler dışarıdan alınabileceği gibi şoförden de alınabiliyor ve ücreti 6 euro.