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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İtalyan kasabası Gravina in Puglia’da James Bond rüzgârı
Seyahat
Derleyen: Özlem Köseoğlu
24.07.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

İtalyan kasabası Gravina in Puglia’da James Bond rüzgârı

James Bond filmlerinin 25’incisi, iki ay boyunca İtalya’nın güneyinde küçük bir kasaba olan Gravina in Puglia’da çekilecek.

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Aksiyon düşkünü Ajan 007, seneler boyunca İtalya’da oldukça sağlam gezinmişti. Hollywood’un uslanmaz ajanı James Bond, Roma, Venedik, Siena, Como ve Garda Gölü, Sardinya kıyıları ve Cortina d'Ampezzo’nun dağları gibi yerlerde hatırı sayılır kaçamaklara imza atmıştı. Fakat bu kez, gizli ajan ilk defa ana karanın uzak güneyine doğru uzanmış oldu. İtalyan Corriere Della Sera gazetesine konuşan bölgenin Belediye Başkanı Alessio Valente, “Sergio Rubini ve Checco Zalone gibi oyuncular ile film yapımcısı Matteo Garrone’nin son filmlerine ev sahipliği yaptıktan sonra, aylardır James Bond ile yüz yüze gelmek için çalışıyoruz. James Bond ile karşılaşmak, bizim için eşi benzeri görülmemiş bir şans.” şeklinde heyecanını dile getirdi.

İtalyan kasabası Gravina in Puglia’da James Bond rüzgârı


Filmin başlangıç sahnesinin olması beklenen kısımları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan ve 2019 Avrupa Kültür başkenti olarak seçilen İtalya’nın Matera kentinde çekilmişti. Film ekibinin yeni geldiği Gravina in Puglia’ya, Ağustos ayında Daniel Craig, Rami Malek ve Naomie Harris gibi ünlü isimlerin katılması bekleniyor. İsmi kesinleşmeyen ve ‘Bond 25’ olarak adlandırılan filmin, 2020’nin başında vizyona girmesi planlanıyor. Bu arada filmin ilk sahnelerinin, Londra’da çekilmeye başlandığını belirtelim. İtalya’nın Apulia bölgesinde bulunan Gravina in Puglia kenti, muhteşem manzaralı su kemeri köprüsü, pek çok muhteşem katedrali, kilisesi ve antik Roma yapıları ile ünlü.

İtalyan kasabası Gravina in Puglia’da James Bond rüzgârı



Bu kent, kendisini ‘Kaya kiliselerin şehri’ ve ‘Papa 13. Benedictus’un doğduğu şehir’ olarak tanımlıyor. Turizm danışma yetkilileri ise bu antik kenti ‘su ve taşın şehri’ olarak adlandırıyorlar. Geçmiş senelerde bazı İtalyan yapımı filmlerine sahne olan Gravina in Puglia’da şimdilerde ise ünlü James Bond heyecanı yaşanıyor.

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