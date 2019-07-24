İtalyan kasabası Gravina in Puglia’da James Bond rüzgârı
James Bond filmlerinin 25’incisi, iki ay boyunca İtalya’nın güneyinde küçük bir kasaba olan Gravina in Puglia’da çekilecek.
Aksiyon düşkünü Ajan 007, seneler boyunca İtalya’da oldukça sağlam gezinmişti. Hollywood’un uslanmaz ajanı James Bond, Roma, Venedik, Siena, Como ve Garda Gölü, Sardinya kıyıları ve Cortina d'Ampezzo’nun dağları gibi yerlerde hatırı sayılır kaçamaklara imza atmıştı. Fakat bu kez, gizli ajan ilk defa ana karanın uzak güneyine doğru uzanmış oldu. İtalyan Corriere Della Sera gazetesine konuşan bölgenin Belediye Başkanı Alessio Valente, “Sergio Rubini ve Checco Zalone gibi oyuncular ile film yapımcısı Matteo Garrone’nin son filmlerine ev sahipliği yaptıktan sonra, aylardır James Bond ile yüz yüze gelmek için çalışıyoruz. James Bond ile karşılaşmak, bizim için eşi benzeri görülmemiş bir şans.” şeklinde heyecanını dile getirdi.
Filmin başlangıç sahnesinin olması beklenen kısımları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan ve 2019 Avrupa Kültür başkenti olarak seçilen İtalya’nın Matera kentinde çekilmişti. Film ekibinin yeni geldiği Gravina in Puglia’ya, Ağustos ayında Daniel Craig, Rami Malek ve Naomie Harris gibi ünlü isimlerin katılması bekleniyor. İsmi kesinleşmeyen ve ‘Bond 25’ olarak adlandırılan filmin, 2020’nin başında vizyona girmesi planlanıyor. Bu arada filmin ilk sahnelerinin, Londra’da çekilmeye başlandığını belirtelim. İtalya’nın Apulia bölgesinde bulunan Gravina in Puglia kenti, muhteşem manzaralı su kemeri köprüsü, pek çok muhteşem katedrali, kilisesi ve antik Roma yapıları ile ünlü.
Bu kent, kendisini ‘Kaya kiliselerin şehri’ ve ‘Papa 13. Benedictus’un doğduğu şehir’ olarak tanımlıyor. Turizm danışma yetkilileri ise bu antik kenti ‘su ve taşın şehri’ olarak adlandırıyorlar. Geçmiş senelerde bazı İtalyan yapımı filmlerine sahne olan Gravina in Puglia’da şimdilerde ise ünlü James Bond heyecanı yaşanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle