İtalya’da ortaçağ şehri: Siena

Üç tepe üzerine kurulu Siena, Toskana bölgesinin kalbi sayılır. Siena, harika şekilde korunmuş tarihi dokusu nedeniyle ziyaretçilerine bir zaman yolculuğuna çıkma imkanı sunuyor. Hatta bu özelliği sayesinde UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. İlk bakışta kahverengimsi kızıl taş evleriyle dikkat çeken Siena, parke döşeli uzun ve dar sokaklara sahip. Bu sokakları gezdiğinizde bir labirentte dolaşıyormuş hissini yaşayacaksınız. Kentin her noktasında ortaçağ mimarisinin izlerini göreceksiniz. Uzun ve dar sokakların her biri ‘Piazza del Campo Meydanı'na çıkıyor. Deniz kabuğu şeklindeki bu meydan Avrupa'nın en büyük kent meydanlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu meydan UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alıyor.









Katedral cenneti

İtalya'nın en ihtişamlı katedrallerinden birisi olan Siena Duomo ise siyah-beyaz taşlar kullanılarak inşa edilmiş tarihi bir yapı. Hristiyan dünyasının en büyük katedrali olması amacıyla inşa edilen Duomo'nun inşaatı salgın hastalıklar nedeniyle uzun süre ertelenmiş, bittiğinde ise amacına ulaşamamış. Ancak yine de tüm görkemiyle dikkat çeken bir yer. Ortaçağ'da Siena, Toskana bölgesinde yer alan diğer kentlerden gelen jokeylerin de katılımı ile düzenlenen ve Palio ismi ile anılan at yarışlarına ev sahipliği yapmış. Günümüzde de Ağustos ayında Siena'da Palio Festivali düzenliyor ve bu tarihi gelenek yaşatılmaya çalışıyor.









Yüzölçümü açısından küçük bir şehir olan Siena’da konaklama için şehir merkezindeki otelleri tercih ederseniz, gezilecek yerlere rahatça ulaşabilirsiniz. Peki Siena’da görmeden dönülmemesi gereken en önemli yerler neresi?



1- Fonte Gaia



Piazza Del Campo’da yer alan Fonte Gaia’nın inşası 1342 yılında tamamlanmış. O dönem suyu borularla 25 kilometre ötedeki kaynaktan sağlanan çeşmenin dekoratif ögeleri ise 1419’da Jacopo della Quercia tarafından tasarlanmış. İsmini Yunan mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen ve diğer tanrıları doğuran tanrıçadan alan tarihi yapının yan kabartmalarında Tevrat’ın ilk kitabı olan Yaratılış’taki “Âdem’in Yaratılması ve Cennet Bahçesi’nden Kovulma” hikâyesi konu alınmış.









2- Via Banchi di Sopra



Seyahat ettikleri kentte alışveriş yapmaktan hoşlanan gezginler için ideal olan Via Banchi di Sopra kıyafet, çanta ve ayakkabı satışı yapan mağazalarıyla ünlü. Üzerindeki ortaçağ yapılarıyla oldukça hoş bir görünüme sahip olan caddeyi araç trafiğine tamamen kapalı olduğu için rahatlıkla gezebilirsiniz. Cadde, fotoğraf çekmek için de uygun atmosfere sahip.









Siena’da hangi lezzetler tadılmalı?



Toskana’nın merkezinde olmasından dolayı, Siena mutfağındaki yemeklerde lezzetli etler, taze sebzeler ve aromatik otlar kullanılıyor. Sarımsaklı bruschetta Siena’da bolca tüketilen bir başlangıçtır. Toskana’ya özgü “pecorino di crete” peyniri ise Siena mutfağında tercih edilen bir peynir çeşididir.









Siena’da nerede kalınır?



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