İsviçre’nin en güzel manzaralarını trenle keşfetmek
En keyifli tren yolculuklarını yapabileceğiniz ülkelerin başında da İsviçre geliyor. Birbirinden güzel doğal güzelliklerin içinden geçerek yolculuk yapmanın tadı İsviçre’de bir başka güzel. Siz de tren ile yolculuğu seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken birkaç öneri hazırladım. İşte İsviçre’nin en güzel tren yolculukları…
Tren yolculukları beni hep çocukluk zamanlarıma götürür. Küçükken evimizin arka tarafında tren istasyonu vardı ve her tren geçtiğinde koşa koşa balkona çıkar, geçen trene el sallardım. Sonra da hayal kurardım trenle yapılan yolculuklar ile ilgili. Belki o nedenle olsa gerek trenle yolculuk daha nostaljik gelir.
Gornergrat Treni
Zermatt, İsviçre’nin en güzel araba girmeyen köylerinden biri. Bu köyü güzelleştiren en önemli şey de Matterhorn Dağı. Köyün her yerinden görünen bu güzel dağa doğru keyifli bir yolculuk isterseniz Gornergrat trenine binmelisiniz.
Yol boyunca göreceğiniz büyüleyici manzaralar eşliğinde Gornetgrat’a ulaştığınızda Matterhorn dağının tüm güzelliği ile karşınızda dikildiğini göreceksiniz.
Pilatus Treni
Pilatus treni dünyanın en dik demiryolu treni olarak da geçiyor. Gerçekten Pilatus dağının zirvesine doğru çıkarken o kadar dik yamaçlardan geçiyorsunuz ki kendinizi boşluğa düşecekmiş gibi hissediyorsunuz. Eğer hava açık ise yükseklere çıktıkça muhteşem bir manzara ile karşılaşacaksınız.
Wengernalp Treni
İsviçre’nin en güzel köylerinden Wengen’e ulaşmak için binebileceğiniz Wengernalp treni panaromik bir tren. Yol boyunca Lauterbrunnen vadisi izleyip manzara karşısında bol bol çığlık atıyorsunuz. Manzara gerçekten soluk kesecek kadar güzel.
Köye vardığınızda tren istasyonundan seyir terasına giden yol boyunca size eşlik eden çiçeklerle süslü evler, binalar kendinizi masal aleminde hissetmenize neden olacak. Manzara noktasına ulaştığınızda tüm Lauterbrunnen vadisinin ayaklarınızın altında olduğunu göreceksiniz.
GoldenPass Panaromik Tren
İsviçre’de tren yolculuğu çok popüler bir seçenek. Böyle olunca hemen hemen her köye ve kasabaya tren ile ulaşmak mümkün oluyor. Gravyer peyniri ile ünlü Gruyères kasabasından Montrö şehrine giderken denk geldiğim bu trenin içi de en az manzaralar kadar büyüleyici idi.
Trene bindiğiniz anda kendinizi adeta eski bir film karesinde hissediyorsunuz. Ahşap masalar, masadaki lambalar, deri kaplı koltuklar İsviçre’nin sonbahar manzarası ile o kadar bütünleşiyor ki oldukça nostaljik bir yolculuk yapmanızı sağlıyor.
Dünya’nın dört bir yanında daha nice güzel tren yolculuğu planlarım var. Umarım hepsini gerçekleştirebilir, bu deneyimleri yaşayabilirim.
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