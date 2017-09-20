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Seyahat

İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler!

Dünya o kadar büyük ki, her yerini gezmek ve görmek neredeyse imkansız. Peki dünyada asla gidilemeyen yerlerin olduğunu biliyor muydunuz? İşte o yerler...

Hürriyet Haber
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Aşağıda göreceğimiz mekanlar, şehirler ya da bölgeler hükümetlerin ya da uluslararası anlaşmaların aldıkları kararlarla görülmesi yasak yerler. Listede öyle yerler var ki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın dahi girmesi yasak.

Nort Sentinel Adası / Bangladeş

1996 yılına kadar ziyarete açık olan ada, National Geographic yönetmenlerinin de kameralarına aldığı eşsiz güzelliklere sahip. Ancak hükümet dış dünyayla olan iletişimin yerlilerin kültürüne zarar vereceğini düşündüğü için adaya ziyaretleri yasaklıyor.

İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler

Ise Grand Shrine / Japonya

MÖ 400 yılında inşa edilen Ise Grand Shrine, Japon mitolojisinde Güneş Tanrısı Amaterasu’nun evi olarak biliniyor. Hükümet, Grand Shrine’e giriş hakkı olarak yalnızca rahip ve rahibe olanak tanıyor. Turist olarak bu 2 bin 400 yıllık tarihi görmemiz mümkün değil.

İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler

Moskava’nın şehir altı tünelleri / Rusya

Stalin zamanında yapılan bu tüneller, 30 bin kişilik kapasiteye sahip ve tüm şehri dolaşabiliyor. Kurulduğu yıllarda ‘Metro 2′ adıyla da bilinen tüneli gezmeye niyetlendiğinizde karşınızda KGB ajanlarını bulmanız muhtemel.

İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler

Mount Weather Virgina / Amerika Birleşik Devletleri

Blue Ridge Dağları’nın eteklerini kurulun Mount Weather Merkezi, hükümetin acil durum operasyonlarını yürüttüğü yer olarak biliniyor. 1958 yılında Sovyet Rusya’nın Sputnik uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulan merkeze ABD’nin üst bürokratı olsanız dahi giremiyorsunuz.

İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler

Vatikan’ın Gizli Arşivleri / İtalya

Vatikan aslında politikası gereği 75 yılı doldurmuş belgeleri insanlığın bilgisine sunuyor. 1881 yılına kadar belirli akademisyenler ve bilimsel araştırmalar için kapılarını açan Vatikan’ın gizli arşivlerine şimdiler de ulaşmak mümkün değil.

İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler

Beyaz Centilmenler Kulübü (Londra) / İngiltere

İngiltere’nin en pahalı kulübü olan Beyaz Centilmenler Kulübü’ne zengin, güçlü, mevki sahibi ve kraliyet ailesine üye değilseniz giremiyorsunuz.

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RAF Menwith Hill / İngiltere

Raf Menwith Hill’in dünya üzerindeki en büyük elektrik denetleme istasyonu olduğu düşünülüyor. Merkezin kendine ait, tüm dünyayla iletişim kurabileceği devasa bir uydusu dahi var. Hal böyle olunca, buraya girmek de yasak oluyor.

İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler

Area 51 / Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın dahi girmeye yasaklı olduğu bu bölge, UFO’ların düştüğünün ve UFO’larla iletişime geçildiği düşünülen bir bölge. Fazla da bilgi edinebilmek mümkün değil.

İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler

Fotoğraflar: Angamen, GaijinPot Blog, Pinterest, The Telegraph

Kaynak: Hürriyet Haber

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