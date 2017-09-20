İsteseniz de asla gidemeyeceğiniz yerler!

Aşağıda göreceğimiz mekanlar, şehirler ya da bölgeler hükümetlerin ya da uluslararası anlaşmaların aldıkları kararlarla görülmesi yasak yerler. Listede öyle yerler var ki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın dahi girmesi yasak.

Nort Sentinel Adası / Bangladeş



1996 yılına kadar ziyarete açık olan ada, National Geographic yönetmenlerinin de kameralarına aldığı eşsiz güzelliklere sahip. Ancak hükümet dış dünyayla olan iletişimin yerlilerin kültürüne zarar vereceğini düşündüğü için adaya ziyaretleri yasaklıyor.







Ise Grand Shrine / Japonya



MÖ 400 yılında inşa edilen Ise Grand Shrine, Japon mitolojisinde Güneş Tanrısı Amaterasu’nun evi olarak biliniyor. Hükümet, Grand Shrine’e giriş hakkı olarak yalnızca rahip ve rahibe olanak tanıyor. Turist olarak bu 2 bin 400 yıllık tarihi görmemiz mümkün değil.









Moskava’nın şehir altı tünelleri / Rusya



Stalin zamanında yapılan bu tüneller, 30 bin kişilik kapasiteye sahip ve tüm şehri dolaşabiliyor. Kurulduğu yıllarda ‘Metro 2′ adıyla da bilinen tüneli gezmeye niyetlendiğinizde karşınızda KGB ajanlarını bulmanız muhtemel.









Mount Weather Virgina / Amerika Birleşik Devletleri

Blue Ridge Dağları’nın eteklerini kurulun Mount Weather Merkezi, hükümetin acil durum operasyonlarını yürüttüğü yer olarak biliniyor. 1958 yılında Sovyet Rusya’nın Sputnik uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulan merkeze ABD’nin üst bürokratı olsanız dahi giremiyorsunuz.









Vatikan’ın Gizli Arşivleri / İtalya



Vatikan aslında politikası gereği 75 yılı doldurmuş belgeleri insanlığın bilgisine sunuyor. 1881 yılına kadar belirli akademisyenler ve bilimsel araştırmalar için kapılarını açan Vatikan’ın gizli arşivlerine şimdiler de ulaşmak mümkün değil.









Beyaz Centilmenler Kulübü (Londra) / İngiltere



İngiltere’nin en pahalı kulübü olan Beyaz Centilmenler Kulübü’ne zengin, güçlü, mevki sahibi ve kraliyet ailesine üye değilseniz giremiyorsunuz.



RAF Menwith Hill / İngiltere



Raf Menwith Hill’in dünya üzerindeki en büyük elektrik denetleme istasyonu olduğu düşünülüyor. Merkezin kendine ait, tüm dünyayla iletişim kurabileceği devasa bir uydusu dahi var. Hal böyle olunca, buraya girmek de yasak oluyor.









Area 51 / Amerika Birleşik Devletleri



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın dahi girmeye yasaklı olduğu bu bölge, UFO’ların düştüğünün ve UFO’larla iletişime geçildiği düşünülen bir bölge. Fazla da bilgi edinebilmek mümkün değil.







Fotoğraflar: Angamen, GaijinPot Blog, Pinterest, The Telegraph