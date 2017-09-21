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Seyahat

Rusya'da taksiye binerken bilinmesi gerekenler

Yurt dışı seyahatlerinde en çok kullandığımız ulaşım araçlarının başında taksiler geliyor. Tabii her ülkenin taksileri kadar taksi şoförlerinin davranışları da farklılık gösteriyor. Bu farklılığı gözlemleyebileceğiniz ülkelerden biri ise Rusya. İşte Rusya'da taksiye binerken bilinmesi gerekenler...

Eda Özsoy
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Rusya da Kiril alfabesinin kullanılması nedeniyle ulaşım diğer ülkelere göre biraz daha zor. Metro gibi toplu ulaşım araçlarında hırsızlık olaylarına da çok fazla rastlandığından taksiye binmek en mantıklı yol olarak gözüküyor. Ayrıca metro haritasını Kiril alfabesiyle anlamak konusunda zorlanabilirsiniz.

Rusyada taksiye binerken bilinmesi gerekenler

Peki Rusya’da taksiye nasıl binilir? ‘Bu nasıl soru?’ demeyin çünkü bu ülkede taksiye binmek, diğer ülkelerden farklı bir deneyim gerektirir.Öncelikle Rusya’daki resmi taksiler çok çok pahalı.

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Bu nedenle turistler genelde gayri resmi taksileri kullanırlar. Resmi olmayan derken; Rusya’da yaşayan her hangi bir vatandaş bile taksicilik yapabilir. Taksi sticker’ı olmayan sıradan pek çok otomobil yol kenarına yanaşıp sizi bir yerlere götürmek isteyecektir. Güvenli mi derseniz? Resmi taksi ne kadar güvenliyse bu taksiler de o kadar güvenli diyebilirim.

Rusyada taksiye binerken bilinmesi gerekenler

Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor?

Öncelikle yerleşik bir mekandaysanız, mekandaki görevlilere taksi istediğinizi söyleyin. Görevliler taksicileri arayıp, adresinize göre belirlenen miktarı ve taksinin plakasını kağıda yazıp size verirler. Bu miktar o andaki taksicinin insafına kalmıştır ancak resmi taksilere göre çok çok daha ucuza gideceğinizden emin olabilirsiniz.

Rusyada taksiye binerken bilinmesi gerekenler

Eğer yoldaysanız ve taksiye ihtiyacınız varsa, bu kez farklı bir yöntem denemelisiniz. Bunun için bulunduğunuz yerden biraz öne çıkıp elinizi kaldırmanız yeterli. Aynı anda birden fazla arabanın durduğunu göreceksiniz. Bundan sonrası sizinle taksici arasındaki fiyat anlaşmasına kalıyor. Mutlaka taksiye binmeden önce fiyat hakkında anlaşın. Yoksa hiç tahmin etmediğiniz fiyatlara yolculuk edebilirsiniz. Ayrıca Euro ya da dolar yerine yanınızda ruble taşımalısınız. Çünkü taksiciler rubleden başka para birimini kabul etmiyorlar.

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Kaynak: CNN TÜRK

Kaynak: Eda Özsoy

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