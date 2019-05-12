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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İşte haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
12.05.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

İşte haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatlarını ve bu fırsatlar hakkındaki bilgileri sizin için derledik. İşte güzel vakitler geçirebileceğiniz fırsatlar...

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Doğa kadrajınızda...

FA Fotosafari, Tamzara Tur işbirliğiyle 22-26 Mayıs tarihleri arasında ‘Kaçkarlar doğada fotoğraf okulu’ turu düzenliyor. Fujifilm Türkiye’nin katkılarıyla uygulama okulu havasında geçecek olan eğitimde sahip olduğunuz makinenin tüm özelliklerini öğrenebileceksiniz. Faruk Akbaş, Nilay İşlek, Gökhan Korkmazgil ve Tamer Günal ile basit çekimlerden başlayıp teknik bilgilere sahip olabileceksiniz. Kaçkarlar, yaylalar, göller ve şelaleler gibi doğa manzaraları kadrajınızda olacak. Eğitim, yemekler ve transferler dahil turun fiyatı 1.890 TL. Detaylı bilgi: www.farukakbas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İşte haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Goril krallığına yolculuk...

Fest Travel, 1-9 Haziran tarihleri arasında Ruanda-Uganda safari gezisi düzenliyor. Tepeler ve göller diyarında unutulmaz bir maceraya hazır olun. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Bwindi Ulusal Parkı, Murçison Şelalesi ve Ulusal Parkı, Albert Gölü ve vahşi yaşamı barındıran Kraliçe Elizabeth Parkı görülecek yerler arasında. Sekiz gece dokuz gün sürecek turun fiyatı konaklama ve gidiş-dönüş uçak bileti dahil 5 bin 155 dolar. Detaylı bilgi için: www.festtravel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İşte haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Dünya markası Bodrum’da

Caresse a Luxury Collection Resort & SPA Bodrum, hazirandan itibaren Buddha-Bar Beach Bodrum ile misafirlerini restoran ve bar konseptiyle ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyadaki örneklerinin 10’uncusu olarak Türkiye’ye gelen marka, daha önce Mauritius, Maldivler, Mikonos, Santorini ve Girit gibi popüler destinasyonlarda sezonluk mekânlar açtı. Buddha-Bar Beach Bodrum, her gün 11:00-02:00 arasında hizmet verecek. Uluslararası tanınmış sanatçılardan haftalık ve düzenli canlı müzik performanslarının yanı sıra bir dizi konsept gece de düzenlenecek.

İşte haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Sahura kadar gezin

Antonina Turizm, 25 Mayıs gecesi ‘Ramazan’da Eyüp ve Piyer Loti’de sahur gezintileri kültür turu’ düzenliyor. Eyüp Sultan külliyesi, Selim Paşa Türbesi, Silahi Mehmet Paşa Türbesi ve Şah Sultan Haziresi görülecek yerlerden sadece birkaçı. Rehberlik, sahur yemeği ve Piyer Loti’de çay ikramı dahil turun kişi başı fiyatı 225 TL. Detaylı bilgi için: www.antoninaturizm.com

İşte haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

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