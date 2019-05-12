İşte haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları
Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatlarını ve bu fırsatlar hakkındaki bilgileri sizin için derledik. İşte güzel vakitler geçirebileceğiniz fırsatlar...
Doğa kadrajınızda...
FA Fotosafari, Tamzara Tur işbirliğiyle 22-26 Mayıs tarihleri arasında ‘Kaçkarlar doğada fotoğraf okulu’ turu düzenliyor. Fujifilm Türkiye’nin katkılarıyla uygulama okulu havasında geçecek olan eğitimde sahip olduğunuz makinenin tüm özelliklerini öğrenebileceksiniz. Faruk Akbaş, Nilay İşlek, Gökhan Korkmazgil ve Tamer Günal ile basit çekimlerden başlayıp teknik bilgilere sahip olabileceksiniz. Kaçkarlar, yaylalar, göller ve şelaleler gibi doğa manzaraları kadrajınızda olacak. Eğitim, yemekler ve transferler dahil turun fiyatı 1.890 TL. Detaylı bilgi: www.farukakbas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Goril krallığına yolculuk...
Fest Travel, 1-9 Haziran tarihleri arasında Ruanda-Uganda safari gezisi düzenliyor. Tepeler ve göller diyarında unutulmaz bir maceraya hazır olun. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Bwindi Ulusal Parkı, Murçison Şelalesi ve Ulusal Parkı, Albert Gölü ve vahşi yaşamı barındıran Kraliçe Elizabeth Parkı görülecek yerler arasında. Sekiz gece dokuz gün sürecek turun fiyatı konaklama ve gidiş-dönüş uçak bileti dahil 5 bin 155 dolar. Detaylı bilgi için: www.festtravel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Dünya markası Bodrum’da
Caresse a Luxury Collection Resort & SPA Bodrum, hazirandan itibaren Buddha-Bar Beach Bodrum ile misafirlerini restoran ve bar konseptiyle ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyadaki örneklerinin 10’uncusu olarak Türkiye’ye gelen marka, daha önce Mauritius, Maldivler, Mikonos, Santorini ve Girit gibi popüler destinasyonlarda sezonluk mekânlar açtı. Buddha-Bar Beach Bodrum, her gün 11:00-02:00 arasında hizmet verecek. Uluslararası tanınmış sanatçılardan haftalık ve düzenli canlı müzik performanslarının yanı sıra bir dizi konsept gece de düzenlenecek.
Sahura kadar gezin
Antonina Turizm, 25 Mayıs gecesi ‘Ramazan’da Eyüp ve Piyer Loti’de sahur gezintileri kültür turu’ düzenliyor. Eyüp Sultan külliyesi, Selim Paşa Türbesi, Silahi Mehmet Paşa Türbesi ve Şah Sultan Haziresi görülecek yerlerden sadece birkaçı. Rehberlik, sahur yemeği ve Piyer Loti’de çay ikramı dahil turun kişi başı fiyatı 225 TL. Detaylı bilgi için: www.antoninaturizm.com
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