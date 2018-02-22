İşte dünyanın en iyi 25 plajı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat Haberleriİşte dünyanın en iyi 25 plajı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Seyahat İşte dünyanın en iyi 25 plajı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
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Sıradaki Haber:Taşları şarkılara konu olmuş bir semt: Arnavutköy

Seyahat
Hürriyet Haber
22.02.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

İşte dünyanın en iyi 25 plajı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Dünyanın en büyük seyahat platformlarından TripAdvisor, kullanıcılarının oylarıyla dünyadaki en iyi 25 plajı belirledi. Üstelik birbirinden güzel plajların yer aldığı listede Türkiye'den de bir plaj yer alıyor. İşte dünyanın en iyi 25 plajı...

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25- White Beach / Malay / Filipinler

Plajı ziyaret için en iyi zaman Aralık ve Mayıs arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

24- Punta Uva Beach/ Kosta Rika

Plajı ziyaret için en iyi zaman Kasım ve Mayıs arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

23-Nungwi Beach / Zanzibar Tanzanya

Plajı ziyaret için en iyi zaman Haziran ve Eylül arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

22- Sharm El Luli / Mısır

Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Ekim arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

21-Spiaggia dei Conigli / Sicilya / İtalya

Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Eylül arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

20- Galapagos Beach / Tortuga Bay / Dominik Cumhuriyeti

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

19- Kleopatra Plajı / Alanya / Türkiye

Plajı ziyaret için en iyi zaman Nisan ve Kasım arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

18- Agonda Beach / Hindistan

Plajı ziyaret için en iyi zaman Kasım ve Nisan arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

17- Santa Monica State Beach / Cape Verde

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

16- Manly Beach / Sidney / Avustralya

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

15- Anse Lazio / Praslin Adası / Şeyseller

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

14- Bournemouth Beach / İngiltere

Plajı ziyaret için en iyi zaman Temmuz ve Eylül arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

13- Fig Tree Bay / Güney Kıbrıs

Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Ekim arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

12- Falésia Beach / Portekiz

Plajı ziyaret için en iyi zaman Nisan ve Ekim arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

11- Elafonissi Beach / Yunanistan

Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Ekim arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

10- Playa Norte / Meksika

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

9- Bavaro Beach / Dominik Cumhuriyeti

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

8- Seven Mile Beach / Jameika

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

7- Clearwater Beach / Florida / ABD

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

6- La Concha Beach / İspanya

Plajı ziyaret için en iyi zaman Haziran ve Eylül arası...

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

5- Seven Mile Beach / Cayman Adaları

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

4- Eagle Beach / Aruba

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

3- Varadero Beach / Küba

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

2- Baia do Sancho / Pernambuco / Brezilya

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İşte dünyanın en iyi 25 plajı Listede Türkiyeden de bir yer var...

1- Grace Bay / Providenciales / Turks ve Caicos Adaları

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

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