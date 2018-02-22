İşte dünyanın en iyi 25 plajı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Dünyanın en büyük seyahat platformlarından TripAdvisor, kullanıcılarının oylarıyla dünyadaki en iyi 25 plajı belirledi. Üstelik birbirinden güzel plajların yer aldığı listede Türkiye'den de bir plaj yer alıyor. İşte dünyanın en iyi 25 plajı...
25- White Beach / Malay / Filipinler
Plajı ziyaret için en iyi zaman Aralık ve Mayıs arası...
24- Punta Uva Beach/ Kosta Rika
Plajı ziyaret için en iyi zaman Kasım ve Mayıs arası...
23-Nungwi Beach / Zanzibar Tanzanya
Plajı ziyaret için en iyi zaman Haziran ve Eylül arası...
22- Sharm El Luli / Mısır
Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Ekim arası...
21-Spiaggia dei Conigli / Sicilya / İtalya
Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Eylül arası...
20- Galapagos Beach / Tortuga Bay / Dominik Cumhuriyeti
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
19- Kleopatra Plajı / Alanya / Türkiye
Plajı ziyaret için en iyi zaman Nisan ve Kasım arası...
18- Agonda Beach / Hindistan
Plajı ziyaret için en iyi zaman Kasım ve Nisan arası...
17- Santa Monica State Beach / Cape Verde
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
16- Manly Beach / Sidney / Avustralya
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
15- Anse Lazio / Praslin Adası / Şeyseller
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
14- Bournemouth Beach / İngiltere
Plajı ziyaret için en iyi zaman Temmuz ve Eylül arası...
13- Fig Tree Bay / Güney Kıbrıs
Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Ekim arası...
12- Falésia Beach / Portekiz
Plajı ziyaret için en iyi zaman Nisan ve Ekim arası...
11- Elafonissi Beach / Yunanistan
Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Ekim arası...
10- Playa Norte / Meksika
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
9- Bavaro Beach / Dominik Cumhuriyeti
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
8- Seven Mile Beach / Jameika
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
7- Clearwater Beach / Florida / ABD
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
6- La Concha Beach / İspanya
Plajı ziyaret için en iyi zaman Haziran ve Eylül arası...
5- Seven Mile Beach / Cayman Adaları
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
4- Eagle Beach / Aruba
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
3- Varadero Beach / Küba
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
2- Baia do Sancho / Pernambuco / Brezilya
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
1- Grace Bay / Providenciales / Turks ve Caicos Adaları
Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu
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