İşte 2018'in en iyi seyahat fotoğrafları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İşte 2018'in en iyi seyahat fotoğrafları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
25.12.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

İşte 2018'in en iyi seyahat fotoğrafları

15 yılı aşkın bir süredir düzenlenen Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları belli oldu. 142 ülkeden yüzlerce fotoğrafçının 20 binden fazla fotoğrafla katıldığı Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü'nü Etiyopya gezisi sırasında çektiği kare ile İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti kazandı. İşte o etkileyici fotoğraflar...

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'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde jürinin özel övgüsüne layık görülen Rus fotoğrafçı Vladimir Alexseev'in Rusya'nın Yamal Yarımadası gezisi sırasında çektiği fotoğraf...

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde Malezyalı fotoğrafçı Danny Ye Sin Wong'un Etiyopya'da çektiği bu fotoğraf birinci oldu.

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Doğal Dünya' kategorisinde birinci seçilen Fransız fotoğrafçı Florent Mamelle'nin kadrajında Guatemala'nın Antigua kentinin yakınında bulunan Fuego Yanardağı var.

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Yeni Yetenek Ödülü' kategorisinde birinci seçilen Peru'lu fotoğrafçı Jose Antonio Rosas'ın fotoğrafı, Peru'nun Puno kentinde düzenlenen Virgin of Candelaria dans festivalinde çekildi. 

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Genç Seyahat Fotoğrafçısı' kategorisinde birinciliği alan Amerikalı fotoğrafçı Isabella Smith'in Fas'ın Chefchaouen şehrinde çektiği fotoğraf.

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Sıcak/ Soğuk' kategorisinde birinci seçilen Çinli fotoğrafçı He Jian'ın çalışması.

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Huzur' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen İngiliz fotoğrafçı Simon Morris'in Küba'nın başkenti Havana'da çektiği fotoğraf.

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde dereceye giren Hollandalı fotoğrafçı Marinka Masseus'un Tanzanya seyahati sırasında çektiği fotoğraf...

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Işık Güzelliği' kategorisinde birinci seçilen Amerikalı fotoğrafçı Edward Graham'ın Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Baykal Gölü'nde çektiği fotoğraf...

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

Yarışmada dereceye giren Avustralyalı fotoğrafçı Daniel Kurian'ın Hindistan gezisi sırasında çektiği fotoğraf.

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

'Seyahat Portföyü' kategorisinde birincilik kazanan Slovenyalı Matjaz Krivic'in Etiyopya'da çektiği fotoğraf...

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti'ye 2018 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazandıran Etiyopya'da çektiği fotoğraf.

İşte 2018in en iyi seyahat fotoğrafları

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