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Seyahat

İstanbul’un popüler sualtı hayvanat bahçesi yaz günlerinde serinletiyor

Anadolu yakasının yepyeni bir yaşam alanı olan Emaar Square Mall moda, gastronomi ve alışverişin yanı sıra eğlence alanında da tüm Türkiye’nin odak noktası olmaya hazırlanıyor. 200’e yakın türle, 20 binden fazla canlıya ev sahipliği yapan akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi yazın sıcak günlerinde alternatif arayan misafirlerini bekliyor.

Hürriyet Haber
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Kayalık Kıyılar, Ana Tank, Deniz Anası Galerisi, Jungle, Nehirler, Penguen Adası, Timsah Krallığı adı verilen yedi bölümden oluşan alan Türkiye’de bulunmayan Manta Vatozları, Su Samurları ve  Su Fareleri’nin yanı sıra, İstanbul’a ilk kez gelen Güney Amerikalı Humboldt Penguenleri’ne ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’un popüler sualtı hayvanat bahçesi yaz günlerinde serinletiyor

200’e yakın türle, 20 binden fazla canlının bulunduğu alanın en dikkat çeken konuklarıysa Avusturalya’dan gelen beş metre uzunluğundaki erkek ve üç metre uzunluğundaki dişi timsahlar.

İstanbul’un popüler sualtı hayvanat bahçesi yaz günlerinde serinletiyor

48 akvaryum tankından oluşan alanda çocuklar ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğiyle ilgili bilgi alırken, 270 derece görüş imkânı olan akrilik tünelde gezip denizdeki mucizevi yaşamı ve birçok deniz canlısını görme fırsatını yakalıyorlar. Ayrıca dev timsahlar ve vatozlar çocuklara bu macerada eşlik ediyor.

İstanbul’un popüler sualtı hayvanat bahçesi yaz günlerinde serinletiyor

Ziyaretçiler ayrıca gün içinde canlı besleme seanslarına katılarak uzmanların dev timsah, su faresi, penguenler, su samurları, vatozlar ve diğer canlıları beslemelerine tanık olurken, ziyaretçi rehberlerinden de bilgiler alıyor.

Kaynak: Hürriyet Haber

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İstanbul’un popüler sualtı hayvanat bahçesi yaz günlerinde serinletiyor
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