İstanbul’un popüler sualtı hayvanat bahçesi yaz günlerinde serinletiyor

Kayalık Kıyılar, Ana Tank, Deniz Anası Galerisi, Jungle, Nehirler, Penguen Adası, Timsah Krallığı adı verilen yedi bölümden oluşan alan Türkiye’de bulunmayan Manta Vatozları, Su Samurları ve Su Fareleri’nin yanı sıra, İstanbul’a ilk kez gelen Güney Amerikalı Humboldt Penguenleri’ne ev sahipliği yapıyor.







200’e yakın türle, 20 binden fazla canlının bulunduğu alanın en dikkat çeken konuklarıysa Avusturalya’dan gelen beş metre uzunluğundaki erkek ve üç metre uzunluğundaki dişi timsahlar.







48 akvaryum tankından oluşan alanda çocuklar ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğiyle ilgili bilgi alırken, 270 derece görüş imkânı olan akrilik tünelde gezip denizdeki mucizevi yaşamı ve birçok deniz canlısını görme fırsatını yakalıyorlar. Ayrıca dev timsahlar ve vatozlar çocuklara bu macerada eşlik ediyor.







Ziyaretçiler ayrıca gün içinde canlı besleme seanslarına katılarak uzmanların dev timsah, su faresi, penguenler, su samurları, vatozlar ve diğer canlıları beslemelerine tanık olurken, ziyaretçi rehberlerinden de bilgiler alıyor.