İstanbul’un parlayan yıldızı: Balat ve Coffee & Guide

Çocukluğumdan beri Levent-Etiler çevresinde oturduğumdan, üzülerek belirtmeliyim ki yolum o taraflara hemen hemen hiç düşmedi diyebilirim. Bu vesile ile gecikmiş de olsa Balat’ı yerlisinden dinlemeli ve keşfetmeliydim. Onur ve Oylum, Balat’a taşındıktan bir süre sonra, semtin ana caddesi konumundaki Ayan Caddesi üzerinde sıra dışı bir kafe açtılar. Balat Coffee & Guide ismindeki içinize ilk görüşte sıcacık bir his veren bu kafe, Balat'a âşık dört arkadaşın ortak projesi aslında… Balat'ın tarihi değerlerini ve mahalle kültürünü çok seven Barış Pekkip ve Hanife Pekkip çifti yedi yıldır, arkadaşlarım Onur ve Oylum Yüksel çifti ise üç yıldır Balat'ta yaşıyorlar. Hanife, 2016'da kurulan Kimma Coffee markasının kurucu ortağı, Barış Pekkip ise kurumsal iş hayatına devam ediyor. Onur ve Oylum’un ise gerek yaşama dair, gerekse seyahat deneyimlerini paylaştıkları bayaiyi.com isimli son derece keyifli bir blogları ve 2011'de açılan bywonderland.com isimli ilgi çekici ürünler sattıkları bir de e-ticaret siteleri var.









Asıl hikâye Balat Coffee & Guide’ın açılması ile başlıyor. Bu dört arkadaş, Balat'ın tarihi değerlerini tanıtmak, Balat mahalle kültürünün bir parçası olmak ve Balatlı çocukların eğitiminde kullanılmak üzere 09 Temmuz 2017'de bu dükkânı açmışlar. İşte kafenin ismi de bu sosyal sorumluluk projesinden gelmekte… Üstelik Balat Coffee & Guide'a gelen her ziyaretçiye, Balat'taki tarihi ve gezilmesi gereken yerleri gösteren son derece kaliteli, el emeği göz nuru bir haritayı da ücretsiz olarak veriyorlar.







Bu dört kafadar, madem bu mahallede yaşıyoruz, kafenin ve sosyal medyanın da gücünü kullanıp, 2017 sonu itibariyle gelirinin tamamı Balatlı çocukların eğitiminde kullanılmak üzere hikâyeli Balat fotoğraf turları başlattı. Ayrıca en fazla 10 kişinin katılabileceği, kahve eğitiminden, kitap okumasına çeşitli konularda bir saatlik konuşmalar ve atölyeler de düzenleyeceklerinin müjdesini verdiler. Balat Coffee & Guide, toplumsal dönüşüm için gönüllülük yapan Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Balatlı gençleri desteklemek için işbirliği başlattı. Fotoğraf turları, konuşma ve atölyelere katılım ücretleri Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından toplanıyor ve katılımcılara ödedikleri tutar karşılığında bağış makbuzu teslim ediliyor. Ellerinde bağış makbuzu olan katılımcılar, Yüksel çifti eşliğinde hem baştan başa Balat’ı geziyorlar, hem de Balat’ın en güzel fotoğraf çekilecek yerlerine de kolaylıkla ulaşmış oluyorlar. Balat fotoğraf turları, konuşma ve atölye tarihlerini dilerseniz, Balat Coffee & Guide’ın @coffeeandguide instagram hesabından takip edebilirsiniz.







Bir kahve tutkunu olarak, kahvelerinin de son derece kaliteli ve leziz olduğunu belirtmeliyim. Kendi kavurdukları Kimma kahvelerini servis ediyorlar. Öyle sıradan bir kahve çekirdeği değil kesinlikle… Amerika Nitelikli Kahveciler Birliği´nin (SCAA) tadım değerlendirme notlarına göre 100 üzerinden en az 80 puan ve üzerinde not almış bu çekirdekler. Espresso bazlı tüm sıcak ve soğuk kahve çeşitlerinin yanı sıra, demleme kahve ve frappe çeşitleri de sunuyorlar. Bu şirin kafede, kahve aksesuarları ve dünyaca ünlü Momiji bebekler de satılıyor.

Balat Coffee & Guide, Balat Mahallesi Ayan Caddesi No: 52'de pazartesi günleri haricinde her gün 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kredi kartı geçerli ve ücretsiz interneti de var. Benim için son derece keyifli bir ziyaretti. Bu vesile ile hem Balat’ı görme, hem de birkaç fotoğraf çekme şansına da sahip oldum. Bu güzel mahalleyi keşfetmenizi, Balat turuna katılarak Balatlı gençler için sosyal sorumluluk projesine katılmanızı ve turunuz bitiminde de kafede bir yorgunluk kahvesi yudumlamanızı tavsiye ederim.