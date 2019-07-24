İstanbul'un müze parkı Atatürk Arboretumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleriİstanbul'un müze parkı Atatürk Arboretumu
GeriSeyahat İstanbul'un müze parkı Atatürk Arboretumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İstanbul'un müze parkı Atatürk Arboretumu
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
24.07.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

İstanbul'un müze parkı Atatürk Arboretumu

İstanbul'un önemli yeşil alanlarından biri olan Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesine bağlı Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde yer alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Arazinin irili ufaklı yamaçlar ve vadilerle kaplı dalgalı yapısı, değişik ağaç türlerinin yetiştirilmesine uygun düşen habitatları (yetişme ortamlarını) sağlıyor.

İstanbulun müze parkı Atatürk Arboretumu


Yaklaşık 300 hektarlık bir alanı kaplayan Arboretum, sahip olduğu ağaç ve bitki türlerinin yanı sıra göletleri ve yürüyüş yollarıyla İstanbulluların dört mevsim ziyaret ettiği yerlerden de biri.

İstanbulun müze parkı Atatürk Arboretumu


Yapılması 1949 yılında planlanan ancak açılışı 1982 yılında yapılan Atatürk Arboretumu halka açık ancak piknik yapılmasına izin verilmiyor.

İstanbulun müze parkı Atatürk Arboretumu


Orman alanında eğitim veren akademik kuruluşların öğretim üye ve öğrencileri de burada bilimsel araştırmalarını yapabiliyor.

İstanbulun müze parkı Atatürk Arboretumu


İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir işletme şefliği olan arboretum, bir danışma kurulu tarafından idare ediliyor.

İstanbulun müze parkı Atatürk Arboretumu


Ağaçların veya odunsu bitkilerin yetiştirilmesi ve korunması adına çalışmalar yapan yerlere ağaç parkları anlamına da gelen arboretum deniliyor.

İstanbulun müze parkı Atatürk Arboretumu







  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'sanal tur'
Bir doğa harikası! Bitlis'e gidenler uğramadan dönmüyor
Türkiye'de çok az rastlanıyor! Sivas'ta görüldü...
İstanbul'un müze parkı Atatürk Arboretumu