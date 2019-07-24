İstanbul'un müze parkı Atatürk Arboretumu
İstanbul'un önemli yeşil alanlarından biri olan Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesine bağlı Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde yer alıyor.
Arazinin irili ufaklı yamaçlar ve vadilerle kaplı dalgalı yapısı, değişik ağaç türlerinin yetiştirilmesine uygun düşen habitatları (yetişme ortamlarını) sağlıyor.
Yaklaşık 300 hektarlık bir alanı kaplayan Arboretum, sahip olduğu ağaç ve bitki türlerinin yanı sıra göletleri ve yürüyüş yollarıyla İstanbulluların dört mevsim ziyaret ettiği yerlerden de biri.
Yapılması 1949 yılında planlanan ancak açılışı 1982 yılında yapılan Atatürk Arboretumu halka açık ancak piknik yapılmasına izin verilmiyor.
Orman alanında eğitim veren akademik kuruluşların öğretim üye ve öğrencileri de burada bilimsel araştırmalarını yapabiliyor.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir işletme şefliği olan arboretum, bir danışma kurulu tarafından idare ediliyor.
Ağaçların veya odunsu bitkilerin yetiştirilmesi ve korunması adına çalışmalar yapan yerlere ağaç parkları anlamına da gelen arboretum deniliyor.
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