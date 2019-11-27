İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası
Uzunca planlar yapıp uçak biletleri kovalamadan, sayılı izin günlerinin sınırlarını zorlamadan yapılan tatiller, en keyifli tatillerdir. Şehrin koşuşturmacasından ve kaosundan sıkıldıysanız; size muhteşem bir önerimiz var.
Hem İstanbul yakınlarında hem de ekonomik bir tatile kim hayır diyebilir ki? İznik Askania Bungalov’da size; küçücük bir molayla, çok fazla huzur ve dinlenme vadediliyor. Kendinize doğa ile iç içe, huzur dolu birkaç gün armağan etmek için buraya tıklayın.
Bu bir ilandır
Hem İstanbul yakınlarında hem de ekonomik bir tatile kim hayır diyebilir ki? İznik Askania Bungalov’da size; küçücük bir molayla, çok fazla huzur ve dinlenme vadediliyor. Yunan mitolojisinde "İznik Gölü" anlamına gelen "Askania", İznik Gölü'nün kuzeyinde, gölün en temiz, en durgun koyunda, 8.000 m² arazi üzerine kurulmuş, İznik Gölü etrafındaki en büyük, en nezih ve en doğal konaklama ve yeme-içme tesisidir.
Bünyesinde yaklaşık 300 ağaçlık şahane bir orman bulunan Askania’da, doğal güzellikleri özenle korunarak, tomruk ve ahşap işçiliği ile yapılmış 6 adet bungalov konaklama alanı bulunmakta. İş stresinden uzaklaşıp kendinize bolca zaman ayırabileceğiniz, sakin ve huzurlu bir tatil yapmak için buraya tıklamanız yeterli.
İznik Askania'da yaşam tamamen doğaldır. Her bungalovun yanında mevsimine göre yetişen domates, biber, salatalık gibi sebzeleri dalından koparıp özlediğiniz doğal yaşamın tadını çıkarabilir; dilerseniz tekneyle göle açılabilir, gölün ortasında balık tutabilirsiniz. Balığınızı kendiniz tutabileceğiniz gibi günlük taze tutulmuş balıkları damak zevkinize uygun şekilde hazırlatıp tüketebilirsiniz.
Askania çiftliğinde yetişen kuzu, keçi, horoz, tavuk, tavşan, sincap, ördek, kuş gibi hayvanlarla vakit geçirebileceğiniz, çiftliğin taze yumurtalarıyla nefis kahvaltılar edeceğiniz keyifli bir konaklama deneyimi sizi bekliyor.
Ayrıca; siz voleybol, langırt, masa tenisi gibi aktivitelerle vakit geçirirken, çocuklarınız da oyun parkında çim ve toprakla tanışabilirler. Hem siz hem de çocuklarınız için unutulmaz bir tatil imkânı Askania Bungalov’da.
Hepsi ve daha fazlasıyla, küçük bir kaçamak için İznik Askania Bungalov’da indirimli konaklama fırsatlarını burada bulabilirsiniz. Doğayla iç içe, keyifli bir tatil yapmak için hazırlıklara başlayın.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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