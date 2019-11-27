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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası
Seyahat
Hürriyet Seyahat
27.11.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası

Uzunca planlar yapıp uçak biletleri kovalamadan, sayılı izin günlerinin sınırlarını zorlamadan yapılan tatiller, en keyifli tatillerdir. Şehrin koşuşturmacasından ve kaosundan sıkıldıysanız; size muhteşem bir önerimiz var.

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Hem İstanbul yakınlarında hem de ekonomik bir tatile kim hayır diyebilir ki? İznik Askania Bungalov’da size; küçücük bir molayla, çok fazla huzur ve dinlenme vadediliyor. Kendinize doğa ile iç içe, huzur dolu birkaç gün armağan etmek için buraya tıklayın.

Bu bir ilandır

Hem İstanbul yakınlarında hem de ekonomik bir tatile kim hayır diyebilir ki? İznik Askania Bungalov’da size; küçücük bir molayla, çok fazla huzur ve dinlenme vadediliyor. Yunan mitolojisinde "İznik Gölü" anlamına gelen "Askania", İznik Gölü'nün kuzeyinde, gölün en temiz, en durgun koyunda, 8.000 m² arazi üzerine kurulmuş, İznik Gölü etrafındaki en büyük, en nezih ve en doğal konaklama ve yeme-içme tesisidir.

İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası


Bünyesinde yaklaşık 300 ağaçlık şahane bir orman bulunan Askania’da, doğal güzellikleri özenle korunarak, tomruk ve ahşap işçiliği ile yapılmış 6 adet bungalov konaklama alanı bulunmakta. İş stresinden uzaklaşıp kendinize bolca zaman ayırabileceğiniz, sakin ve huzurlu bir tatil yapmak için buraya tıklamanız yeterli.

İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası


İznik Askania'da yaşam tamamen doğaldır. Her bungalovun yanında mevsimine göre yetişen domates, biber, salatalık gibi sebzeleri dalından koparıp özlediğiniz doğal yaşamın tadını çıkarabilir; dilerseniz tekneyle göle açılabilir, gölün ortasında balık tutabilirsiniz. Balığınızı kendiniz tutabileceğiniz gibi günlük taze tutulmuş balıkları damak zevkinize uygun şekilde hazırlatıp tüketebilirsiniz.  

İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası


Askania çiftliğinde yetişen kuzu, keçi, horoz, tavuk, tavşan, sincap, ördek, kuş gibi hayvanlarla vakit geçirebileceğiniz, çiftliğin taze yumurtalarıyla nefis kahvaltılar edeceğiniz keyifli bir konaklama deneyimi sizi bekliyor.

İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası


Ayrıca; siz voleybol, langırt, masa tenisi gibi aktivitelerle vakit geçirirken, çocuklarınız da oyun parkında çim ve toprakla tanışabilirler. Hem siz hem de çocuklarınız için unutulmaz bir tatil imkânı Askania Bungalov’da.

İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası


Hepsi ve daha fazlasıyla, küçük bir kaçamak için İznik Askania Bungalov’da indirimli konaklama fırsatlarını burada bulabilirsiniz. Doğayla iç içe, keyifli bir tatil yapmak için hazırlıklara başlayın.

İstanbul’dan kaçış: En yakın huzurlu tatil noktası


Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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