İstanbul'dan hafta sonu kaçamağı: Eskişehir
Hafta sonu için tarihi ve kültürel dokuya sahip, sanatla iç içe geçmiş bir yer arıyorsanız; Eskişehir sizin için en uygun rotalardan biri.
Meşhur çiğböreği, gondolları, İngiltere’deki Madame Tussauds Müzesi’ne benzer şekilde oluşturulan Balmumu Heykelleri Müzesi, tarihi Odunpazarı Evleri, Bilim, Sanat ve Kültür Parkı ve daha pek çoğu, Eskişehir’de renkli ve dolu dolu geçirilecek zamanları vadediyor.Yakın tarihte baştan sona yenilenen Eskişehir, konuklarını bekliyor.
Pek çok Avrupa şehri, bir nehir ya da göl etrafına kurulmuştur. Suya yakın olmanın insanlara sağladığı psikolojik faydaları artırma amacıyla geliştirilen ve daha çok Avrupa şehirlerinde rastlanan bu şehirleşme modeli, Türkiye’de belki de sadece Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Şehrin içinden geçen Porsuk Çayı etrafına kurulan şehir, Eskişehir’in en hareketli ve canlı yeridir.
Eskişehir’de tıpkı bütün Avrupa şehirlerinde olduğu gibi, ulaşım kolaylığı için de gerekli alt yapı oluşturulmuş durumda. Tramvay hattı, şehir içinde yollardaki yönlendirme levhaları istediğiniz yere kolaylıkla ulaşmanızı ve şehrin keyfini çıkarabilmenizi mümkün kılar.
ODUNPAZARI EVLERİ VE BALMUMU HEYKELLERİ MÜZESİ
Tarihi Odunpazarı Evleri, Eskişehir denince ilk akla gelenlerden. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de bahsedilen bu evler, restore edilmiş ve rengarenk bir görünüme kavuşturulmuştur. Odunpazarı içinde bulunan ve 160’a yakın balmumu heykelinin bulunduğu, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi de Eskişehir’de mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer almaktadır.
Yine Odunpazarı içinde bulunan El Sanatları Çarşısı, el sanatlarına ilgisi olanlar için iyi bir uğrak noktasıdır. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nde gerek yerli gerek yabancı sanatçılara ait eserleri görme imkanı bulabilirsiniz.
SAZOVA PARKI
Örnek şehircilik anlayışının bir uzantısı olarak Eskişehir’de çok sayıda yeşil alan yer almaktadır. Kent Park, Göletli Park, Japon Bahçesi gibi çok sayıda park, hem Eskişehirlilere hem şehri ziyarete gelenlere huzur verici bir ortam sunmaktadır. Bu parkların içinde en büyük olanı Sazova Parkı’dır.
Sazova Parkı, geniş bir yeşil alanın yanı sıra, bilim deney merkezi ve amfi tiyatro da içermektedir. Tema parklarına sahip olan Sazova Parkı özellikle çocuklu aileler için ideal bir duraktır. Akvaryum, Masal Şatosu, Eti Su Altı Dünyası, Korsan Gemisi çocukların ve hatta yetişkinlerin de ilgisini çeken aktivitelerin başında gelir.
ESKİŞEHİR YEREL LEZZETLERİ
Esasen bir Tatar yemeği olan ve Tatarlar tarafından Eskişehir’e götürülen ve Kıpçak lehçesinde “lezzetli börek” anlamına gelen çiğböreğin tadına günün her saatinde bakabilirsiniz. Balaban kebap, kuzusorpa, met helva ise Eskişehir ziyaretinde mutlaka denenmesi gereken diğer lezzetler arasında yer alır.
Yurt içi tur ve gezi önerilerimiz için tıklayın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle