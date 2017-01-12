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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hafta Sonu Rotaları İstanbul'dan hafta sonu kaçamağı: Eskişehir
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Hafta Sonu Rotaları
12.01.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

İstanbul'dan hafta sonu kaçamağı: Eskişehir

Hafta sonu için tarihi ve kültürel dokuya sahip, sanatla iç içe geçmiş bir yer arıyorsanız; Eskişehir sizin için en uygun rotalardan biri.

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Meşhur çiğböreği, gondolları, İngiltere’deki Madame Tussauds Müzesi’ne benzer şekilde oluşturulan Balmumu Heykelleri Müzesi, tarihi Odunpazarı Evleri, Bilim, Sanat ve Kültür Parkı ve daha pek çoğu, Eskişehir’de renkli ve dolu dolu geçirilecek zamanları vadediyor.Yakın tarihte baştan sona yenilenen Eskişehir, konuklarını bekliyor.

İstanbuldan hafta sonu kaçamağı: Eskişehir

Pek çok Avrupa şehri, bir nehir ya da göl etrafına kurulmuştur. Suya yakın olmanın insanlara sağladığı psikolojik faydaları artırma amacıyla geliştirilen ve daha çok Avrupa şehirlerinde rastlanan bu şehirleşme modeli, Türkiye’de belki de sadece Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Şehrin içinden geçen Porsuk Çayı etrafına kurulan şehir, Eskişehir’in en hareketli ve canlı yeridir.

Eskişehir’de tıpkı bütün Avrupa şehirlerinde olduğu gibi, ulaşım kolaylığı için de gerekli alt yapı oluşturulmuş durumda. Tramvay hattı, şehir içinde yollardaki yönlendirme levhaları istediğiniz yere kolaylıkla ulaşmanızı ve şehrin keyfini çıkarabilmenizi mümkün kılar.

ODUNPAZARI EVLERİ VE BALMUMU HEYKELLERİ MÜZESİ 

İstanbuldan hafta sonu kaçamağı: Eskişehir

Tarihi Odunpazarı Evleri, Eskişehir denince ilk akla gelenlerden. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de bahsedilen bu evler, restore edilmiş ve rengarenk bir görünüme kavuşturulmuştur. Odunpazarı içinde bulunan ve 160’a yakın balmumu heykelinin bulunduğu, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi de Eskişehir’de mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer almaktadır.

Yine Odunpazarı içinde bulunan El Sanatları Çarşısı, el sanatlarına ilgisi olanlar için iyi bir uğrak noktasıdır. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nde gerek yerli gerek yabancı sanatçılara ait eserleri görme imkanı bulabilirsiniz.

SAZOVA PARKI 

İstanbuldan hafta sonu kaçamağı: Eskişehir

Örnek şehircilik anlayışının bir uzantısı olarak Eskişehir’de çok sayıda yeşil alan yer almaktadır. Kent Park, Göletli Park, Japon Bahçesi gibi çok sayıda park, hem Eskişehirlilere hem şehri ziyarete gelenlere huzur verici bir ortam sunmaktadır. Bu parkların içinde en büyük olanı Sazova Parkı’dır.

Sazova Parkı, geniş bir yeşil alanın yanı sıra, bilim deney merkezi ve amfi tiyatro da içermektedir. Tema parklarına sahip olan Sazova Parkı özellikle çocuklu aileler için ideal bir duraktır. Akvaryum, Masal Şatosu, Eti Su Altı Dünyası, Korsan Gemisi çocukların ve hatta yetişkinlerin de ilgisini çeken aktivitelerin başında gelir.

ESKİŞEHİR YEREL LEZZETLERİ 

Esasen bir Tatar yemeği olan ve Tatarlar tarafından Eskişehir’e götürülen ve Kıpçak lehçesinde “lezzetli börek” anlamına gelen çiğböreğin tadına günün her saatinde bakabilirsiniz. Balaban kebap, kuzusorpa, met helva ise Eskişehir ziyaretinde mutlaka denenmesi gereken diğer lezzetler arasında yer alır.

Yurt içi tur ve gezi önerilerimiz için tıklayın.

İstanbuldan hafta sonu kaçamağı: Eskişehir

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