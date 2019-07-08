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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy
08.07.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru

Yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayan İstanbul'un, bu oranla son 5 yılın rekor turist sayısına ulaştığı bildirildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin 2019 Turizm Raporu'nun açıklandığı ve turizmde son 5 yılın rekor turist sayısına ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dünyanın turizm başkentlerinden olan İstanbul, bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayarak son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı. Turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı. İstanbul, turizmde 2019 yılında 15 milyon turist hedefine hız kesmeden ilerliyor." denildi.

İstanbulda son 5 yılın turizm rekoru


"EN FAZLA ZİYARETÇİ ALMANYA'DAN"

Raporla ilgili verileri paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2019'un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir artış yakaladık. En çok ziyaretçi Almanya'dan. Almanya'yı, İran ve Rusya takip ediyor. 15 milyon nüfusumuz var. 15 milyon turist ağırlamayı arzu ediyoruz.

İstanbulda son 5 yılın turizm rekoru



İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa'da üçüncü, dünyada ilk 10'da" ifadesini kullandı. İstanbul'un birkaç saatlik uçuşla dünyanın yarısına ulaşma kabiliyeti olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

İstanbulda son 5 yılın turizm rekoru


"İstanbul Havalimanı, hub kimliğimizi çok daha güçlendirdi. Otellerimiz, yatak kapasitemiz, konaklama, servis ve hizmet kalitemizle dünyada 1 numarayız. Ücret politikalarımız çok rekabetçi. Bütün bunlar, İstanbul'umuzu bütün turizm çeşitlerinde eşsiz haline getirmektedir. Hedefimiz, tüm turizm başlıklarında ve ziyaretçi sayısında ilk 3'tür. Başaracağız inşallah" Türkiye'yi ziyaret eden her 100 kişiden 42'sinin İstanbul'a geldiğini hatırlatan Yerlikaya, kent turizmine yönelik hedefleri gerçekleştirmek için şehrin bütün paydaşlarıyla çalıştıklarına değindi. Raporda, 2019'un Ocak-Mayıs aylarında İstanbul'a 394 bin 925'i Almanya, 337 bin 428'i İran ve 290 bin 985'i Rusya'dan olmak üzere 5 milyon 415 bin 906 kişinin geldiği yer aldı. Söz konusu üç ülkeyi Irak, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Suudi Arabistan takip etti.

İstanbulda son 5 yılın turizm rekoru


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