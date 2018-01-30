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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Seyahat İstanbul’da nerede balık tutulur?
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Sıradaki Haber: İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Seyahat
Sevda SERBEST
30.01.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

İstanbul’da nerede balık tutulur?

‘’Bir balıkçı köyünde balık tutmak mıdır isteğin, savrul gitsin.../ Boş ver be yaşı başı, kim tutar seni kim, kendi yüreğinden başka kim?/ Aklını al da öyle git, ister bir duvara, ister bir od aya, ister kıra bayıra vur da git…’’ Can Yücel böyle diyor. Ne zaman içiniz sıkılsa sizin de hep Boğaz'a, denize, ırmağa, göle kavuşma isteğiniz coşmuyor mu? Bir de Boğaz'da balık yemenin dışında, Boğaz'da balık tutmak, boğaz orkestrasını andıran görüntüleri ile balık tutanları izlemek oldukça dinginlik verici bir eylem. Elbette bu dinginliğe kavuşabilmek için deniz seviyor olmak ve sabırlı olmak öncelikli kural… Kovalarınızı, katlanır sandalyenizi, yiyecek ve içeceğinizi yanınıza alıp kurulacaksınız. Belki saatlerce… İstanbul’da her yeri AVM’ler sarmış olsa da boş zamanlarını bu havasız alanlarda harcamak istemeyen için ‘’İstanbul’da nerede balık tutulur’’ rehberi hazırladım. Aslında İstanbul’da oltanızı nereye atarsanız orada bekleyebilirsiniz de… Hadi rastgele… Sizin de önerileriniz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz.
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Unkapanı /Galata Köprüsü

Artık adına ne derseniz deyin... Elbette İstanbul fotoğraflarında sıkça gördüğümüz oltaların yeri burası. Galata köprüsü balık açısından pek verimli bir yer olmasa da ritüel olarak burada başlamak gerekebilir. Hem tarihi yarımadanın atmosferi, hem de İstanbul’u İstanbul gibi hissedebileceğiniz köşelerden biri burası. Tabii artık fazlasıyla kalabalık ama sizin işiniz denizle. Erkenden gelip, yerinizi kapın. Simit ve çay ile kahvaltınızı etmeyi unutmayın ve fotoğraf çekenlere güzel pozlar verin. Kim bilir belki ünlü bir dergide boy göstereceksiniz:) Tabii sadece poz vermeyin, balık için de uğraşın:) bu fotoğrafta hiç balık tutamadığımı belirteyim.

İstanbul’da nerede balık tutulur

Karaköy

Karaköy son dönemde her şeyiyle çok popüler. Turistler bile ilk bu semte gelir oldu. Eskiden kenarından bile geçmeye korktuğumuz o sokaklar tam bir sosyalleşme ve aktivite bölgesine dönüştü. Balık tutmak için de baya ideal bir sahil kenarı var. Ayrıca balık tutma malzemesi bulabileceğiniz bir çok dükkan da burada. Bence sabahtan kovanızı, oltanızı alın ve soluğu burada alın. Karaköy vapur iskelesinin gümrük tarafı, gümrüğe yakın bölge balık açısından baya bereketli bölgelerden. Balıkçılardan öğrendiğimiz bilgiye göre burada bolca Çinekop varmış.

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İstanbul’da nerede balık tutulur

Kuzguncuk-Kuleli arası

Kuzguncuk ve Kuleli Askeri Lisesi önüne kadar nefis manzaralar sunuyor insana… Şehrin kalabalığından da hayli uzakta. Balıklar daha çok vapur iskelelerinin yanlarını sevdiklerinden bu hat boyunca tüm iskele kenarlarında da balık tutabilirsiniz. Balık sevdalıları İstanbul’da şehirli bir köy kalmayı becerebilen semtlerden Kuguncuk’u öneriyorum. Hem geniş alanlar, hem eğer çocuklarınız varsa onlar için parklar, öğlen yemek yemek istediğinizde keyifli mekanlar sizi bekliyor. 2014 Lüfer bayramının Kuzguncuk’ta kutlandığını da unutmayın. Kuzguncuk’tan Kuleli Askeri Lisesi’ne kadar olan sıra boyunca her yer balık tutmak için uygun. Özellikle Kuleli Askeri Lisesi önünde yılın her ayı istavrit ve iskorpit tutabilirsiniz.

İstanbul’da nerede balık tutulur

Kireçburnu- Yeniköy hattı

Bu hat hem yürüyüş, hem bisiklet hem de balık tutmak için ideal. Kalabalık nispeteten Bebek hattına göre az. Uzun uzun saatlerce balık tutması çok keyifli, 2 köprüyü de gören bir konuma kurulmuşsanız hele bir de... Özellikle Kireçburnu size Leyla ile Mecnun dizisinin sahneleri hatırlatacak. Aralarda oltanızı bırakıp, civardaki parklarda ya da balık restoranlarında yemek yiyebilirsiniz.   Yeniköy'de ise dinlenmek için Emek Kafe'yi  tercih edebilirsiniz. Yeniköy size hem İstanbullu hem de bambaşka bir şehir havası veren nadir semtlerden.

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İstanbul’da nerede balık tutulur

Avcılar-Ambarlı Sahili

Aslında Yeşilköy’den başlayan bir kıyı balıkçılığı var bu tarafta. Avcılar-Ambarlı Sahili zaten sayfiye yeri gibi. Biraz da sıcak olsa güneyde miyim dedirtiyor. Bu upuzun sahil boyunca oltaya ispari, mırmır, barbun, karagöz, izmarit gibi balıklara rastlamanız mümkün. Ambarlı sahili boyunca kafe barlar, geniş parklar da bölgede günü birlik dahi olsa kısa bir tatil yapmış havası veriyor.

İstanbul’da nerede balık tutulur

Adalar

Adalar civarı hem ruhunuzu dinlendirebileceğiniz hem de balık tutmanın en keyifli halini yaşayabileceğiniz noktalardır. Adalar civarında tutacağınız balıklar arasında hiç sıradan olamayan vatoz, köpek balığı gibi seçenekler olduğunu da ekleyeyim.

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İstanbul’da nerede balık tutulur

Tuzla Güzelyalı Sahili

İstanbul’da nerede balık tutulur

Tuzla İstanbul’un en uzak noktalarından biri olsa da balık tutmak için en şanslı bölgelerinden biri. Güzelyalı Sahili hem nefes kesen gün batımı ile sizi mest eder hem de de balık tutmak için oldukça keyiflidir.

Ne olursa olsun, amacımız kovamızın balık dolması değil, denizi hissedebileceğimiz keyifli bir gün. Sabırlı olun ve keyfini çıkarın. Sizin favori balık tutuma mekânlarınız neresi?

Fotoğraflar: Sevda SERBEST

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