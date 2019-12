İstanbul’da keyfinize keyif katacak 6 kafe

Şairler Kahvesi

Bir fincan kahve ister misiniz? Tabi ki sadece kahve değil bu bir kahvenin dışında yanında Atilla İlhan, Necip Fazıl Kısakürek, Aziz Nesin ve birçok şairin şiirlerin bulunduğu bir kahve. Belki de burada okuduğunuz bir şiirin dörtlüğü sizi geçmişin tozlu raflarına ya da geçmesini istediğiniz diyarlara götürecek… Nişantaşı’ndan Beşiktaş’a doğru inerken Akaretler’de Şairler Parkı’nın tam karşısında bulunuyor Şairler Kahvesi. Şairler kahvesinde benim favorilerim Türk kahvesi. Fiyatı 10 TL. Yanında da brownie söylemelisiniz fiyatı 14 TL.

Tebessüm Kahvesi

Bu kafeye gelip tebessüm etmeden çıkmak kesinlikle imkansız. Tebessüm Kahvesi 21 Mart 2016’da Üsküdar Belediyesi’nin tüm dünyaya ses getiren sorumluluk projesi. Bu proje kapsamında Tebessüm Kahvesi’nde 10 Down sendromlu personel garsonluk yapıyor. Down sendromlu personeller sabah 08.00-14.00 ve öğlen 14.00-20.00 saatleri arasında beşer kişilik iki grup olarak iki vardiya şeklinde çalışmakta. Kafeye geldiğinizde çok fazla güler yüzlü personel, güzel bir ortam ve çok güzel bir şekilde ağırlanacaksınız. Oradayken bir personelle fotoğraf çektirmek istedim ve gerçekten dünyanın güzel hislerinden birini yaşadım.









Personel önce bana sarıldı ardından kafasını omzuma koyarak benimle fotoğraf çekildi, işte tebessümün ne anlama geldiğini tamda bu saniyelerde hissettim. Down sendromu genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi. İnsan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı 47 oluyor. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farkındalık. Down sendromlu bireyleri bu şekilde toplumun içinde görmek gerçekten mutluluk verici bir his. Kafeye gidip sizin de benimle aynı hisleri paylaşmanızı ve tebessümün gerçekten ne anlama geldiğini anlamanızı tavsiye ederim. Tebessüm Kahvesi’nde hızlı ve güler yüzlü bir servis var. Oldukça ucuz olan mekânda Türk kahvesi 5 TL. Yanında kurabiye tabağı alırsanız onun da fiyatı 7 TL.









Marangozhane Kafe

Balat’ta bulunan Maragozhane kafe bu aylarda içinizi ısıtacak bir şömineye ve iki sobaya sahip. Soğuk kış günlerinde kafenin ortasında bulunan büyük sobanın etrafında ellerinizi ısıtırken ortamın güzel görüntüsüne kesinlikle hayran kalacaksınız. Adından da anlaşıldığı üzere kafe bir marangozhane gibi dekore edilmiş.

Kafenin en ilgi çekici özelliklerinden birisi duvarlarında marangozcu alet edevatlarının asılması. Buraya gelmişken Balat’ta sahil kenarında güzel kış rüzgârlarının teninize yumuşak dokunuşu eşliğinde yürüyüş yapmanızı da tavsiye ederim. Kafede çay 4 TL. En güzel lezzet ise gözleme. Karışık olandan tatmalısınız fiyatı 15 TL.









Atölye Kafası

Sıcacık ev tadında samimi bir mekân, havuçlu kek ve kış çayı buraya gelenlerin ilk tercihi oluyor. Harikulade bu ortamda kışın sobanın yanında Türk kahvesi içmek size iyi gelecek. Balat’ta bulunan bu kafenin duvarları bir ayrı ilgi çekici ve oldukça hoş bir görünüme sahip.

Kafenin dışında Türkan Şoray, Ferdi Tayfur, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu ve Hulusi Kentmen duvar çizimleri çok şık bir görüntüdeler. Bu duvarlardan anlaşıldığına göre daha kafeye girmeden nostalji size hoş geldin diyor. Kafenin ilgi çekici özelliklerinden biri ise birçok konsere ev sahipliği yapması. Biletleri biletino.com’dan satın alabilirsiniz. Kafenin içinde kendine ait hediyelik eşya dükkanı var. Yalnız biraz pahalı… Menünün en popüler içeceği kış çayı 11 TL.











FiLbooks

Beyoğlu’na geldiğimde bir kez daha uğrayacağım kafelerin arasına girecek kafelerden biri FİLbooks. Şimdiye kadar kafelerde sohbet muhabbet kahkahalar döndüğünü düşünürdüm bu kafe bir başka. Bu kafede istediğiniz kadar kitap okuyabilirsiniz giriş katı ile birlikte üç kattan oluşan kafenin her katında kitaplık bulunmakta. Kafe size ders çalışmanız ve kitap okumanız adına birçok imkan sunuyor. Zaman zaman söyleşi ve kitap tanıtımlarına da ev sahipliği yapan kafedeki çalışanlar size güler yüzlü ve sıcak bir şekilde karşılayacak. Fillbooks’a gelmişken yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Galata Kulesi’ni de gezip görmenizi tavsiye ederim. Menünün en iyilerinden latte 20, çikolatalı kek ise 27 TL.









Naftalin Kafe

Balat’ta bulunan kafe sevimli ve diğer kafelere göre daha küçük olmasıyla dikkat çekiyor. Kafenin ortasında bulunan sobanın üstünde demlenmiş çaydan bir fincan alabilir sobanın yanında ısınabilirsiniz. İlgi çekici ve güzel tasarımları olan bu kafede hafta sonunuzu keyifle geçirebilirsiniz. Kafe de taze el yapımı limonata ve havuçlu kek 12 TL.