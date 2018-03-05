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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hafta Sonu Rotaları İstanbul’da kahvaltıyı mutlulukla ilişkilendiren 5 mekân
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Sıradaki Haber:Büyükada’da konaklamak için her keyfe göre 10 otel

Hafta Sonu Rotaları
05.03.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

İstanbul’da kahvaltıyı mutlulukla ilişkilendiren 5 mekân

Her şeyin olduğu gibi yeni günün de başlangıcı çok mühim. Bi’ alelacele bir elde poğaça bir elde meyve suyuyla geçiştirilen kahvaltılar var bi’ de kallavi kahvaltı sofraları… İstanbul gibi bir şehirde yaşayıp da kahvaltıyı geçiştirmek hiç olur mu? Öyle ya, iki kıtanın ortasında bile kahvaltı etme imkânı var bu şehirde! O halde gelin, şehrin en özel kahvaltı mekânlarını sıraladığımız listeye bir göz atalım. Üstelik yakala.co’lulara indirimli fırsatlarla…

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KITALARIN ARASINDA KAHVALTI: KIZ KULESİ!

İstanbul’da kahvaltıyı mutlulukla ilişkilendiren 5 mekân

Kız Kulesi’nde, iki kıta arasında olmaya ve hafta sonuna unutulmayacak güzellikte bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Burada, İstanbul'un tüm güzelliklerine uzandığınızda dokunabilecek kadar yakınsınız... Bu eşsiz nitelikteki tarihî mekânın içinde olmak ve Kız Kulesi’nin heyecan verici duygusunu ilk kez veya yine yeniden yaşamak için bu enfes kahvaltıda olmalısınız…
İstanbul Boğazının ortasında kahvaltı yapmak için tıklayın

BOĞAZ'A KARŞI AÇIK BÜFE KAHVALTI ZİYAFETİ: FUAT PAŞA YALISI!

İstanbul’da kahvaltıyı mutlulukla ilişkilendiren 5 mekân

İki yüzyıldır İstanbul tarihinin sessiz tanıklığını yapan Keçecizade Fuat Paşa Yalısı'nda, kahvaltının eşsiz lezzetleri sizi bekliyor. Boğaz manzarasına karşı, birbirinden güzel kahvaltılıkların görsel şölene dönüştüğü bu enfes fırsatı kaçırmayın, sevdiklerinizle birlikte kahvaltının mutluluğunu yaşayın, güne harika başlayın!
Fuat Paşa Yalısı sizleri bekliyor.

BÜYÜKADA’NIN ÖDÜLLÜ OTELİNDE KAHVALTI: ADA PALAS!

İstanbul’da kahvaltıyı mutlulukla ilişkilendiren 5 mekân

Asmalar altında, çiçekler içinde bir bahçe düşleyin... İşte orası Ada Palas!
Unutulmaz bir kahvaltı mutluluğu Ada Palas’taki Secret Garden'da sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Faytona binmeye gerek kalmadan yürüme mesafesindeki cennet bahçesinde, büyülü bir sabah keyfi yaşamak istiyorsanız bu kahvaltıyı kaçırmayın! Bir yanında Büyükada'nın mis gibi havası, bir yanda yeşillikler ve çiçekler arasında kurulu iştah açan kahvaltı çeşitleri, bir de sevdikleriniz varsa yanınızda "işte en güzel an bu" diyeceksiniz.
Büyükada'da kahvaltı yapmak için Tıklayın

BOĞAZ’A NAZIR SİNİDE VEYA SERPME KÖY KAHVALTISI: EMİRGAN MADO!

İstanbul’da kahvaltıyı mutlulukla ilişkilendiren 5 mekân

Türkiye’nin dört bir yanındaki şubeleriyle lezzet şölen yaşatan markası MADO’nun Emirgan şubesinde her keyfe göre kahvaltının hası, gerçek lezzetler ve özel sunumlarla...

İster hafta içi günlerde ihtiyacınız olan enerjiyi kazanmak ister hafta sonu günlerine keyif katmak için %100 MADO kalitesi ile kahvaltının en lezzetlisi ve hakikisi… Emirgan MADO’nun kahvaltısı, daima taze, kaliteli, besleyici ve özel ürünleri bir arada bulunduruyor, haftanın her gününün sabahını taçlandırıyor.
Faydalanmak için Tıklayın

BOĞAZ KENARINDA SERPME KAHVALTI ZİYAFETİ: ÇUBUKLU HAYAL KAHVESİ!

İstanbul’da kahvaltıyı mutlulukla ilişkilendiren 5 mekân

Güne Boğaz’ın eşsiz manzarasında, denizin uçsuz bucaksız mavisini izlerken başlamaya ne dersiniz? Sınırsız çay keyfi ile görsel bir şölene dönüşen leziz bir kahvaltı sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Zengin içerikli serpme kahvaltısıyla hafta sonuna farklı bir renk katabilir, muhteşem manzarayı izlerken hayallere dalabilirsiniz.
Çubuklu Hayal Kahvesi için tıklayın

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