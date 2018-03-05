İstanbul’da kahvaltıyı mutlulukla ilişkilendiren 5 mekân
Her şeyin olduğu gibi yeni günün de başlangıcı çok mühim. Bi’ alelacele bir elde poğaça bir elde meyve suyuyla geçiştirilen kahvaltılar var bi’ de kallavi kahvaltı sofraları… İstanbul gibi bir şehirde yaşayıp da kahvaltıyı geçiştirmek hiç olur mu? Öyle ya, iki kıtanın ortasında bile kahvaltı etme imkânı var bu şehirde! O halde gelin, şehrin en özel kahvaltı mekânlarını sıraladığımız listeye bir göz atalım. Üstelik yakala.co’lulara indirimli fırsatlarla…
KITALARIN ARASINDA KAHVALTI: KIZ KULESİ!
Kız Kulesi’nde, iki kıta arasında olmaya ve hafta sonuna unutulmayacak güzellikte bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Burada, İstanbul'un tüm güzelliklerine uzandığınızda dokunabilecek kadar yakınsınız... Bu eşsiz nitelikteki tarihî mekânın içinde olmak ve Kız Kulesi’nin heyecan verici duygusunu ilk kez veya yine yeniden yaşamak için bu enfes kahvaltıda olmalısınız…
İstanbul Boğazının ortasında kahvaltı yapmak için tıklayın
BOĞAZ'A KARŞI AÇIK BÜFE KAHVALTI ZİYAFETİ: FUAT PAŞA YALISI!
İki yüzyıldır İstanbul tarihinin sessiz tanıklığını yapan Keçecizade Fuat Paşa Yalısı'nda, kahvaltının eşsiz lezzetleri sizi bekliyor. Boğaz manzarasına karşı, birbirinden güzel kahvaltılıkların görsel şölene dönüştüğü bu enfes fırsatı kaçırmayın, sevdiklerinizle birlikte kahvaltının mutluluğunu yaşayın, güne harika başlayın!
Fuat Paşa Yalısı sizleri bekliyor.
BÜYÜKADA’NIN ÖDÜLLÜ OTELİNDE KAHVALTI: ADA PALAS!
Asmalar altında, çiçekler içinde bir bahçe düşleyin... İşte orası Ada Palas!
Unutulmaz bir kahvaltı mutluluğu Ada Palas’taki Secret Garden'da sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Faytona binmeye gerek kalmadan yürüme mesafesindeki cennet bahçesinde, büyülü bir sabah keyfi yaşamak istiyorsanız bu kahvaltıyı kaçırmayın! Bir yanında Büyükada'nın mis gibi havası, bir yanda yeşillikler ve çiçekler arasında kurulu iştah açan kahvaltı çeşitleri, bir de sevdikleriniz varsa yanınızda "işte en güzel an bu" diyeceksiniz.
Büyükada'da kahvaltı yapmak için Tıklayın
BOĞAZ’A NAZIR SİNİDE VEYA SERPME KÖY KAHVALTISI: EMİRGAN MADO!
Türkiye’nin dört bir yanındaki şubeleriyle lezzet şölen yaşatan markası MADO’nun Emirgan şubesinde her keyfe göre kahvaltının hası, gerçek lezzetler ve özel sunumlarla...
İster hafta içi günlerde ihtiyacınız olan enerjiyi kazanmak ister hafta sonu günlerine keyif katmak için %100 MADO kalitesi ile kahvaltının en lezzetlisi ve hakikisi… Emirgan MADO’nun kahvaltısı, daima taze, kaliteli, besleyici ve özel ürünleri bir arada bulunduruyor, haftanın her gününün sabahını taçlandırıyor.
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BOĞAZ KENARINDA SERPME KAHVALTI ZİYAFETİ: ÇUBUKLU HAYAL KAHVESİ!
Güne Boğaz’ın eşsiz manzarasında, denizin uçsuz bucaksız mavisini izlerken başlamaya ne dersiniz? Sınırsız çay keyfi ile görsel bir şölene dönüşen leziz bir kahvaltı sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Zengin içerikli serpme kahvaltısıyla hafta sonuna farklı bir renk katabilir, muhteşem manzarayı izlerken hayallere dalabilirsiniz.
Çubuklu Hayal Kahvesi için tıklayın
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