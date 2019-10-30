İstanbul’da hafta sonunun huzur adresleri... Hepsi hep sessiz sakin hem de cep yakmıyor

Siz de ofis günlerinin kasvetli havasından çıkıp İstanbul’un boğucu kalabalığından kaçabilmek için hafta sonlarını bekleyenlerden misiniz? Cevabınız “Evet” ise sizin için çok güzel önerimiz var. Biraz olsun iş stresini unutup, doğada güzel anlar geçirmek istiyorsanız, bu konuda en güzel adreslerin başında Şile ve Ağva geliyor. Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zarafetini sergilemiş olsun. Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleri, buz gibi şifalı pınarlarıyla ve doğanın şu sıralar sergiledi renk cümbüşüyle Şile ve Ağva doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar. Özellikle Şile doğa güzelliğinin dışında Bizans, Roma ve Hititler'den kalma eserleriyle dikkat çekiyor.



Bu bir ilandır.





Nereleri gezmeli?



Şile’de ilk sıraya Ocaklı Ada Kalesi’nin ekleyin. Şilede Cenevizliler tarafından inşa edilen bir kale. Osmanlılar zamanında gelecek olan saldırıları önlemek amacıyla inşa edilmiş. Bu güzel kaleden sonra Hanımsuyu Çeşmesi’ni de mutlaka görmelisiniz. 1871 yılında Mısırlı bir kadın tarafından bölgede yaptırılmış. Kırmızı ve turuncu renkli kumları ile romatizma hastalıklarını tedavi eden Kumbaba Tepesi ise yörenin bir diğer önemli ve turistik bölgesi. Ağva’da ise Kurudere Şelalesi, Gelin Kayası’nı listeye ekleyin.

Doğanın içinde ucuza konaklama fırsatı

Şile’nin merkezine yakın bir noktada hizmet veren The Sign Şile Hotel & Spa, şehrin gürültüsünden uzak ve sakin bir tatil atmosferi sunuyor. Yeşillikler içinde bir bahçeye sahip olan The Sign Şile Hotel & Spa, misafirlerine keyifle dinlenebilecekleri alanlar sunuyor. Nehre sıfır konumda bulunan Alesta Butik Otel, doğanın içinde yer alıyor.

Özellikle otelin havuzunun ve nehrin bitişik olması ayrı bir keyif yaşatıyor. Birçok oda ve konsept seçeneği olan otelde, kahvaltı dâhil çift kişi 200 TL’ye konaklamak mümkün. Kurfalı ve Ağva plajlarına 10 dk. mesafede, nehir kenarında yer alan İsa köyde hizmet veren Ağva Heaven Hill Butik Otel, ormanın hemen yanında, geniş panoraması, yürüyüş parkurlarıyla bol oksijenli tertemiz havasıyla size keyifli, huzurlu ve kaliteli bir tatil geçirmeniz için hazırlanmış odalarında şömine ve jakuzi tercihlerini sunuyor.

Çok kısa bir yolculuk sonunda Şile ve Ağva'da bambaşka bir dünyaya kucak açmak için buraya tıklayabilirsiniz.









İmrenli Köyü'nde, İskele mevkisinde konumlanmış Mad Sea Beach Hotel, sıcak havalarda denizin tadını çıkartmak isteyenler için iyi bir seçenek. Plajın önündeki otel, İstanbul’un içinde Akdeniz ve Ege tatillerinin havasını yaşatıyor. Otelde 249 TL’ye çift kişilik konaklama ve kahvaltı hizmeti sunuluyor.

Ağva’nın tanınmış otellerinden El Rio Motel, Göksu Nehrinin yanı başında bulunuyor. Seçeneklerinin arasında bungalov da olan otelde, kahvaltı dâhil 229 TL’ye 2 kişi konaklamak mümkün. Denize 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde olan otel, aktivite için deniz bisikleti, kano, dağ bisikleti gibi imkânları da uygun ücretli olarak sunuyor.



İstanbul’un yanı başında, sevdikleriyle ve doğayla baş başa olmak isteyenler için Ağva ve Şile seçenekleri için buraya tıklayabilirsiniz.









Şehrin yanı başında, sevdikleriyle ve doğayla baş başa olmak, hayatın yorucu rutininde mola vermek, ruhunu dinlendirmek ve enerjisini yenilemek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan Ağva Palas Otel, yakala.co özel indirimleriyle her keyfe göre konaklama seçenekleri sunuyor. Kahvaltı seçeneği de sunan tesiste, 2 kişilik indirimli fiyat 186 TL olarak belirlenmiş.









Standart, Bungalov, Jakuzili ve Şömineli oda seçeneklerini yakala.co'ya özel kahvaltı dahil 2 kişilik 225 TL'den bulabileceğiniz Ağva Shelale Hotel, doğanın cömertliğinden gelen hediyeleri kusursuz bir misafirperverlik anlayışıyla birleştirerek, mükemmel bir konaklama deneyimi sunuyor.









Yakala.co’ya özel indirimlerle konaklayabileceğiniz diğer Ağva ve Şile Otelleri: Ağva İpek Koza Motel, Ağva Aria Butik Otel, Ağva Ay Işığı Otel, Ağva Günay Hotel, Armoni Motel Ağva, Ağva Tree Tops Park Hotel, Ağva Sweet Home, Ağva Sunset Hotel, Ağva Inn Boutique Hotel, Ağva Nehir Perisi Otel, Ağva Motel Sebastian, Ağva Güneş Hotel, Ağva Temmuz Otel, Ağva Sea Port House Hotel, Şile Uçar Royal Hotel...



Ağva ve Şile bölgesindeki tüm indirimli otellere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.







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