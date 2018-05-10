İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

Yeniköy

Sarıyer’e bağlı İstinye ve Tarabya arasında yer alan Yeniköy, adeta tarihi yapıları ve yalılarıyla ünlü desek yanlış olmaz. Eskinin Rumların ağırlıklı olarak yaşadığı bir balıkçı köyü, şimdilerin nezih İstanbul semti. Aslında zengin muhiti olarak bilinse de son zamanlarda açılan kahveciler ve kitap evleriyle huzurlu bir hafta sonu için size mükemmel manzarasıyla kucak açabilecek yerlerden biri.

Ağva

Her ne kadar yaz geldiğinde kalabalıklaşsa da şu sıralar günübirlik vakit geçirmek için ideal yerlerden biri de Ağva. Şile’ye bağlı Ağva’ya gitmek yaklaşık 2-3 saat sürüyor. Gittiğinizde ise yürüyüş parkurları, piknik alanları, koylar ya da şelaleler arasından birinin seçip gününüzü keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Demirciköy

İstanbul’un Karadeniz kıyısında bulunan Demirciköy, özellikle bahar ve kış aylarında Uzunya ve Dalia adındaki koylarında size huzurlu bir hafta sonu sunabilecek bir yer. Bu koylarda bulunan balık restoranlarında kahvaltı yapabilir, hemen dibinde bulunan plajda vakit geçirebilir, çimlerde uzanabilir, ormanlık alanda yürüyüş yapabilirsiniz.

Anadolu Feneri



Anadolu Feneri de yine İstanbul’un işlek semtlerine göre oldukça güzel vakit geçirilebilecek bir yer. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan ve 20 metrelik feneriyle bilinen Anadolu Feneri, deniz ve doğanın buluştuğu huzurlu bir yerdir. Akdeniz kasabalarını anımsatır ve tarihi kalelere yapılan gezilerle dolu dolu bir gün geçirmek için idealdir.

Polenezköy

Hem şehrin kalabalığından uzak hem de kısa süren bir yolculukla varılabilecek, doğayla baş başa kalabileceğiniz yerlerden biri Polenezköy. Güne, yeşilliklerin içinde bir mekanda bir kahvaltıyla başlayıp ardından doğanın içinde yürüyüş yapabilir ve sakin bir yerde kitap okuyup kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Polenezköy, İstanbul’a sadece 25 kilometre uzaklıkta olduğu için gidip gelirken zorlanmayacağınız, huzurlu bir kaçış durağı.

Belgrad Ormanı

Belgrad Ormanı her ne kadar piknik alanı olarak bilinse de uzun doğa yürüyüşleri için idealdir. Oldukça kalabalık olan mesire alanlarının dışına çıkıp isterseniz 6 kilometrelik yürüyüş parkurunda yürüyebilir ya da ormanın içine girerek doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Çatalca

İstanbul’un en büyük semtlerinden biri olan Çatalca, yaz gelmeden plajında keyifli vakit geçirip, bisiklet sürebileceğiniz oldukça keyifli yerlerden biri. Üstelik güne orada bulunan çiftlik evlerinden birinde doğayla iç içe bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz.