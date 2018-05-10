İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer
Seyahat
Gözde Solak / Listelist
10.05.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

Hafta sonu birazda olsa kafanızı dinlemek ve rahatlamak istiyorsanız bu listedeki yerler size göre.Stres ve sıkıntıdan uzak doğa ile baş başa bir hafta sonu tatili planlayanlar için en güzel yerler…

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Yeniköy

Sarıyer’e bağlı İstinye ve Tarabya arasında yer alan Yeniköy, adeta tarihi yapıları ve yalılarıyla ünlü desek yanlış olmaz. Eskinin Rumların ağırlıklı olarak yaşadığı bir balıkçı köyü, şimdilerin nezih İstanbul semti. Aslında zengin muhiti olarak bilinse de son zamanlarda açılan kahveciler ve kitap evleriyle huzurlu bir hafta sonu için size mükemmel manzarasıyla kucak açabilecek yerlerden biri.

İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

Ağva

Her ne kadar yaz geldiğinde kalabalıklaşsa da şu sıralar günübirlik vakit geçirmek için ideal yerlerden biri de Ağva. Şile’ye bağlı Ağva’ya gitmek yaklaşık 2-3 saat sürüyor. Gittiğinizde ise yürüyüş parkurları, piknik alanları, koylar ya da şelaleler arasından birinin seçip gününüzü keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.

İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

Demirciköy

İstanbul’un Karadeniz kıyısında bulunan Demirciköy, özellikle bahar ve kış aylarında Uzunya ve Dalia adındaki koylarında size huzurlu bir hafta sonu sunabilecek bir yer. Bu koylarda bulunan balık restoranlarında kahvaltı yapabilir, hemen dibinde bulunan plajda vakit geçirebilir, çimlerde uzanabilir, ormanlık alanda yürüyüş yapabilirsiniz.

İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

Anadolu Feneri

Anadolu Feneri de yine İstanbul’un işlek semtlerine göre oldukça güzel vakit geçirilebilecek bir yer. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan ve 20 metrelik feneriyle bilinen Anadolu Feneri, deniz ve doğanın buluştuğu huzurlu bir yerdir. Akdeniz kasabalarını anımsatır ve tarihi kalelere yapılan gezilerle dolu dolu bir gün geçirmek için idealdir.

İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

Polenezköy

Hem şehrin kalabalığından uzak hem de kısa süren bir yolculukla varılabilecek, doğayla baş başa kalabileceğiniz yerlerden biri Polenezköy. Güne, yeşilliklerin içinde bir mekanda bir kahvaltıyla başlayıp ardından doğanın içinde yürüyüş yapabilir ve sakin bir yerde kitap okuyup kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Polenezköy, İstanbul’a sadece 25 kilometre uzaklıkta olduğu için gidip gelirken zorlanmayacağınız, huzurlu bir kaçış durağı.

İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

Belgrad Ormanı

Belgrad Ormanı her ne kadar piknik alanı olarak bilinse de uzun doğa yürüyüşleri için idealdir. Oldukça kalabalık olan mesire alanlarının dışına çıkıp isterseniz 6 kilometrelik yürüyüş parkurunda yürüyebilir ya da ormanın içine girerek doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

Çatalca

İstanbul’un en büyük semtlerinden biri olan Çatalca, yaz gelmeden plajında keyifli vakit geçirip, bisiklet sürebileceğiniz oldukça keyifli yerlerden biri. Üstelik güne orada bulunan çiftlik evlerinden birinde doğayla iç içe bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz.

İstanbul’da hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz 7 yer

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