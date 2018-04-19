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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer
Seyahat
Hürriyet Haber
19.04.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

İstanbul bünyesinde kültürel ve sosyal açıdan birçok özel mekan barındıran bir şehir. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği İstanbul’un  diğer ülkelerde olduğu gibi kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir çok yeri de mevcut.  İşte İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer…

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Ayasofya müzesi

Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilen Ayasofya İstanbul’da müzesi görülmesi gereken noktaların başında geliyor. Bazilika planlı bu patrik katedral, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1935 yılından sonraysa müze olarak hizmet vermeye başladı.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Kapalıçarşı

Şehrin merkezinde yer alan dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı gerek yerli gerekse yabancı turistlerin vazgeçilmez yerlerinden biri. Fatih döneminde inşa edilmeye başlanan çarşı en yoğun saatlerinde yarım milyona yakın insan barındırabiliyor. Ayrıca eşsiz çarşının içinde dört bin dükkan bulunuyor.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Kız Kulesi

Üsküdar’daki Salacak sahilinin hemen açığında bulunan Kız Kulesi kayalık bir adacığın üzerinde yükseliyor. İstanbul’u 360 derecelik açıdan görebilen ender mekanlardan biri olan kulenin  ne zaman inşa edildiğiyse bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklarda M.Ö. 341’de yapıldığı yer alıyor. Kız Kulesi 2000’de gördüğü restorasyon sonrasında lokantası ve seyir balkonu ile turizme tahsis edildi.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Süleymaniye Külliyesi

İddiaya göre, Mimar Sinan Süleymaniye’yi, Ayasofya’dan üstün bir eser verme çabasıyla inşa etmiş. Kubbe çapıyla bu amaca ulaşamasa da bir piramit gibi yükselen yapının zarafeti, iki katlı enfes revakları ve geniş iç mekanıyla bir şaheser durumunda.  Kanuni Sultan Süleyman adına yapılan caminin dışında üç türbe, altı medrese, sıbyan mektebi, imaret ve hamam bulunuyor. Ayrıca kanuni İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü padişah olduğu için Süleymaniye caminin 4 minaresi olduğu söyleniyor.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Rüstem Paşa Camii

Yapım yılının 1561 olduğu tahmin edilen Rüstem Paşa Camii Kanuni’nin sadrazamlarından Rüstem Paşa’nın anısına eşi Mihrimah Sultan tarafından Tahtakale’de inşa edildi. Cami kubbe eteklerine kadar çinilerle kaplı bir şekilde yer alıyor. Özellikle lale motifli olanlar Osmanlı çini sanatının en başarılı örneklerinden sayılıyor.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Kariye Müzesi

Kariye Müzesi olarak anılan yapı, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir yapı kompleksi olan Khora manastırının merkezini oluşturan ve İsa’ya adanmış olan bir kilise yapısı. Yapının kesin olarak inşa tarihi bilinmemekle birlikte 10.yüzyılın sonlarında yaşamış olan yazar aziz Symeon Metaphrastes’in anlatımına göre  Hıristiyanlığın erken dönemlerinde, 298 yılında, Nikomedia (İznik) da 84 müridiyle birlikte şehit edilen Aziz Babylas’ın, 4.yüzyılın başlarında röliklerinin buraya gömülmesiyle  Khora manastırının bulunduğu bölgenin, kutsal mezarlık alanı (necropol) olarak önem kazanmaya başladığı anlaşılıyor.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Topkapı Sarayı

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-78 yılları arasında, Bizans’ın eski Akropol alanına yaptırılan Topkapı sarayı 400 yıl boyunca imparatorluğa ev sahipliği yaptı. Zaman içerisinde yapılan eklemelerle genişletildi ve güzelleştirildi. En önemli yenilemeler 1509 depreminden ve 1665 yangınından sonra yapıldı. Saray Atatürk’ün emriyle 1924 yılında halkın ziyaretine açıldı.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Sultanahmet Camii

1609-1616 yılları arasında Sultan I. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii’nin Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa.  Mavi, yeşil, beyaz renkli İznik çinileri ve kubbesinin içindeki mavi ağırlıklı kalem işleri nedeniyle Avrupalılarca “Mavi Cami” (Blue Mosque) olarak adlandırılır. İbadethane bölümü 64×72 metre boyutlarındadır.  43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı 23,5 metre olan caminin içi 200’den fazla renkli cam ile aydınlatılmıştır. Ayrıca  Sultanahmet Türkiye’nin altı minareli ilk camisi olma özelliğini taşıyor.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Yerebatan Sarnıcı

Ayasofya’nın yanında bulunan Yerebatan Sarnıcı, İmparator Jüstinyen tarafından 6. yüzyılda yaptırıldı. Ayrıca sarayın su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildi. Uzunluğu 138 metre, genişliği 64,6 metre olan sarnıçta toplam 336 mermer sütun bulunuyor. İstanbul’un fethinden sonra, yaklaşık 100 yıl süreyle sarnıcın varlığı farkedilmeyen Yerebatan sarnıcı bodrumlarında su biriktiren ve deliklerden sepet sarkıtarak balık tutan insanlar sayesinde keşfedildi.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

Mağlova Kemeri

Mimar Sinan’ın bu eseri Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış bir su kemeri. Mağlova 3 katlı, her katı köprü gibi inşa edilen ve 36 metre yüksekliğinde şahane bir yapı . Gaziosmanpaşa sınırlarındaki Cebeci köyü yakınlarında olan kemer hala İstanbul’a su taşımaya devam ediyor.

İstanbul’da görülmesi gereken 10 yer

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