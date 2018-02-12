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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat
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Sıradaki Haber: Bademden gelen tat ve güzellik

Seyahat
Hülya YERİŞ
12.02.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Balat’ı gezerken kendinizi çekilen bir filmin ortasındaymış gibi hissedeceksiniz. Zaten son dönemlerde Balat, en çok ‘Çukur’ dizisiyle anılıyor ve yerli turist akınına uğruyor. Rengarenk evleri, sıcacık insanları, her köşesindeki tarihi yapıları ve eski İstanbul’u yaşatan atmosferiyle büyüleyen bir semt Balat. Peki bu şirin semtte nereleri gezmeli, neler yapmalı? İşte size Balat gezi rehberi…

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Renkli sokakları, insanın içini ısıtan küçük kafeleri, eski İstanbul’u hala yaşatan o güzel insanlarıyla Balat İstanbul’da kesinlikle gezip görmeniz gereken yerlerin başında geliyor.  Balat’ı keşfetmeye renkli sokakların hemen aşağısında bulunan son dönemde yenilenen Demir Kilise’den başladım. İçeriye adımınızı atar atmaz büyülendiğinizi hissedeceksiniz. Kiliseye girdiğinizde gözüme ilk çarpan muhteşem Meryem Ana ve Hz. İsa figürleri oldu.

İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

İçeride bulunan görevli, gelen ziyaretçilere kilisenin tarihinden ve yapısından bahsediyor. Eğer vaktiniz varsa birkaç dakikanızı ayırıp görevliyi dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kapının hemen sağında bulunan mumlardan alıp ileride bulanan kuma dilek dileyip dikebilir veya kilisenin anısına ufak hediyeliklerden alıp saklayabilirsiniz. 

Balat’ın bilmediğiniz zenginlikleri
Balat’ın bilmediğiniz zenginlikleri


Balat’ın büyüleyici sokakları

Balat sokaklarına girdiğiniz andan itibaren kendinizi yaşadığınız şehirde turist hissedeceksiniz.  Sokaklarda sırt çantalı ve ellerinde fotoğraf makinesi ile gezen birçok insan göreceksiniz. Eğer antikaya merakınız varsa Balat tam yeri diyebilirim. Her gün saat üçten sonra mezatçıların bulunduğu yerlerde antika eşyalarınızı satabilir veya açık arttırma yoluyla satın alabilirsiniz. Üstelik çok görkemli eşyaları çok uygun fiyata almanız mümkün.

İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

Tarihi taş fırından yayılan mükemmel koku bütün Balat sokaklarına yayılıyor. Davetkâr kokuyu alan herkes fırının önünde buluyor kendini.  Balat sokaklarında bulunan otantik kafelerin birinde oturup bir kahve için derim. Balat’ın eski bir filmden fırlamış gibi görünen sokaklarına karşı oturup keyfini çıkarabilirsiniz.

İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

Yazının başında da belirtiğim gibi Balat eski İstanbul’u hâlâ yaşatan bir yer.  Bölgenin neredeyse tamamı âşık olunası mimariler ile dolu. Mahalle kültürünü kaybetmemiş sokaklarda hâlâ karşıdan karşıya çekilmiş iplerle asılmış çamaşırlar, koşturan çocuklar, kahvelerin
hemen önünde küçük taburelere oturmuş amcaları görmek sizlere eskileri hatırlatıyor.

Cafeleri ve Dükkanlarıyla Vintage Ruhunun Temsilcisi: Balat
Cafeleri ve Dükkanlarıyla Vintage Ruhunun Temsilcisi: Balat

Bölgenin en popüler olan ‘Yıldırım ve Vodina’ caddelerini kesinlikle gezmelisiniz. Balat sokaklarında ‘askıda çay var’ gibi ilginç ama bir o kadar güzel olaylara da tanık olabilirsiniz. Hediyelik küçük eşyalara ilgi duyanlar için Balat sokakları tam bir cennet diyebilirim. Birçok sokakta böyle küçük şirin dükkânlar bulabilirsiniz.

İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat
İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

Medyatik açıdan da en çok tercih edilen balat sokakları birçok dizi ve filmlere ev sahipliği yapıyor. Son zamanların en çok izlenilen ‘Çukur’  dizisi renkli Balat sokaklarında çekiliyor. 

İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

Çukur’un kalbine yolculuk

Şu sıralara Türk dizileri içinde en çok beğenilen ve reytingleri alt üst eden dizi Çukur… Oyuncu kadrosunu; Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi usta isimlerin üstlendiği Çukur dizisinin nerede çekildiği izleyicisi tarafından araştırma konusu haline geldi. Öncelikle Çukur diye bir semt olup olmadığı, varsa bile bu semtin nerede olduğuna ilişkin sorulara yanıt aranıyor.

İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

‘Koçavalı Aile'sinin hikâyesini anlatan, önce dövmeleriyle dikkat çeken Çukur dizisinin çekildiği mahalle burada… Özellikle dizinin tutkunları 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberini görmek ve fotoğraflamak için Balat’a geliyorlar. Ben çekimlerin olduğu güne denk geldiğim için pek fotoğraf çekemedim, zaten yolun yarısını da kapatmışlardı. Yalnız şunu belirteyim Balat’ta ‘Koçova Mahallesi’ diye bir mahalle bulunmuyor. Bu isim sadece dizide geçen ailenin soyadı olma özelliğini taşıyor.

İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

Dizi setine mahalle sakinlerinin ve diziyi severek izleyenlerinde aşırı yoğun ilgisi var.  Bu nedenle sette geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Ayrıca bir döneme damga vuran ve soluksuz izlenen ‘Cennet Mahallesi’ de Balat sokaklarında çekilmişti. 

Siz de bu hafta sonu ne yapsam diye düşünüyorsanız Balat sokaklarında kaybolmayı denemelisiniz… 

Fotoğraflar: Hülya YERİŞ

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