İstanbul’da dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

Renkli sokakları, insanın içini ısıtan küçük kafeleri, eski İstanbul’u hala yaşatan o güzel insanlarıyla Balat İstanbul’da kesinlikle gezip görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Balat’ı keşfetmeye renkli sokakların hemen aşağısında bulunan son dönemde yenilenen Demir Kilise’den başladım. İçeriye adımınızı atar atmaz büyülendiğinizi hissedeceksiniz. Kiliseye girdiğinizde gözüme ilk çarpan muhteşem Meryem Ana ve Hz. İsa figürleri oldu.

İçeride bulunan görevli, gelen ziyaretçilere kilisenin tarihinden ve yapısından bahsediyor. Eğer vaktiniz varsa birkaç dakikanızı ayırıp görevliyi dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kapının hemen sağında bulunan mumlardan alıp ileride bulanan kuma dilek dileyip dikebilir veya kilisenin anısına ufak hediyeliklerden alıp saklayabilirsiniz.







Balat’ın büyüleyici sokakları

Balat sokaklarına girdiğiniz andan itibaren kendinizi yaşadığınız şehirde turist hissedeceksiniz. Sokaklarda sırt çantalı ve ellerinde fotoğraf makinesi ile gezen birçok insan göreceksiniz. Eğer antikaya merakınız varsa Balat tam yeri diyebilirim. Her gün saat üçten sonra mezatçıların bulunduğu yerlerde antika eşyalarınızı satabilir veya açık arttırma yoluyla satın alabilirsiniz. Üstelik çok görkemli eşyaları çok uygun fiyata almanız mümkün.

Tarihi taş fırından yayılan mükemmel koku bütün Balat sokaklarına yayılıyor. Davetkâr kokuyu alan herkes fırının önünde buluyor kendini. Balat sokaklarında bulunan otantik kafelerin birinde oturup bir kahve için derim. Balat’ın eski bir filmden fırlamış gibi görünen sokaklarına karşı oturup keyfini çıkarabilirsiniz.

Yazının başında da belirtiğim gibi Balat eski İstanbul’u hâlâ yaşatan bir yer. Bölgenin neredeyse tamamı âşık olunası mimariler ile dolu. Mahalle kültürünü kaybetmemiş sokaklarda hâlâ karşıdan karşıya çekilmiş iplerle asılmış çamaşırlar, koşturan çocuklar, kahvelerin

hemen önünde küçük taburelere oturmuş amcaları görmek sizlere eskileri hatırlatıyor.

Bölgenin en popüler olan ‘Yıldırım ve Vodina’ caddelerini kesinlikle gezmelisiniz. Balat sokaklarında ‘askıda çay var’ gibi ilginç ama bir o kadar güzel olaylara da tanık olabilirsiniz. Hediyelik küçük eşyalara ilgi duyanlar için Balat sokakları tam bir cennet diyebilirim. Birçok sokakta böyle küçük şirin dükkânlar bulabilirsiniz.





Medyatik açıdan da en çok tercih edilen balat sokakları birçok dizi ve filmlere ev sahipliği yapıyor. Son zamanların en çok izlenilen ‘Çukur’ dizisi renkli Balat sokaklarında çekiliyor.







Çukur’un kalbine yolculuk



Şu sıralara Türk dizileri içinde en çok beğenilen ve reytingleri alt üst eden dizi Çukur… Oyuncu kadrosunu; Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi usta isimlerin üstlendiği Çukur dizisinin nerede çekildiği izleyicisi tarafından araştırma konusu haline geldi. Öncelikle Çukur diye bir semt olup olmadığı, varsa bile bu semtin nerede olduğuna ilişkin sorulara yanıt aranıyor.







‘Koçavalı Aile'sinin hikâyesini anlatan, önce dövmeleriyle dikkat çeken Çukur dizisinin çekildiği mahalle burada… Özellikle dizinin tutkunları 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberini görmek ve fotoğraflamak için Balat’a geliyorlar. Ben çekimlerin olduğu güne denk geldiğim için pek fotoğraf çekemedim, zaten yolun yarısını da kapatmışlardı. Yalnız şunu belirteyim Balat’ta ‘Koçova Mahallesi’ diye bir mahalle bulunmuyor. Bu isim sadece dizide geçen ailenin soyadı olma özelliğini taşıyor.

Dizi setine mahalle sakinlerinin ve diziyi severek izleyenlerinde aşırı yoğun ilgisi var. Bu nedenle sette geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Ayrıca bir döneme damga vuran ve soluksuz izlenen ‘Cennet Mahallesi’ de Balat sokaklarında çekilmişti.



Siz de bu hafta sonu ne yapsam diye düşünüyorsanız Balat sokaklarında kaybolmayı denemelisiniz…

Fotoğraflar: Hülya YERİŞ