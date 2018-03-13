İstanbul’da bambaşka bir dünya! 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hafta Sonu Rotaları İstanbul’da bambaşka bir dünya! 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...
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Sıradaki Haber:30 TL’ye muhteşem rüya, Kapadokya!

İstanbul’da bambaşka bir dünya! 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...
Hafta Sonu Rotaları
Hürriyet Haber
13.03.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

İstanbul’da bambaşka bir dünya! 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

İstanbul’da bambaşka bir dünya: Şile ve Ağva... Mavisiyle, yeşiliyle muhteşem bir doğaya sahip olan Ağva ve Şile, “mutluluğu uzaklarda arama” sözüyle özdeşleşiyor. Özellikle hafta sonu tatili veya hafta içinin sakinliğini yaşamak için mükemmel rota olan Ağva ve Şile’de konaklama önerilerini sıraladık. Üstelik listedeki otellere, yakala.co’dan indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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Sahile 600 metre, 5 - 10 dakika yürüme mesafesinde, ormanın eteğinde yeni yapılmış bir tesis olan Ağva Akasya Hotel’de kahvaltı dâhil konaklamanın geceliği kişi başı 45 TL’ye geliyor. Bu tesiste kendinizi, doğanın resmedildiği bir tablonun içinde hissedebilirsiniz.

İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

Kurfallı Köyü'nde çam ağaçları arasında yerleşmiş, ahşaptan yapılma konforlu ve donanımlı odaları ile huzuru hissettiren Ekoland Hotel,  Ağva merkeze ve nehre araçla yalnızca 5 dakika mesafede yer alıyor. Otelde 160 TL’ye kahvaltı dâhil çift kişilik konaklama imkânı sunuluyor. Otelin bahçesinde hamak keyfi yapılabildiğini notlarımız arasına iliştirelim.

Sizin için hazırladığımız bu mini rehberdeki otellere, indirimli rezervasyon yaptırmak için burayı tıklayabilirsiniz.

İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

Nehre sıfır konumda bulunan Alesta Butik Otel, doğanın içinde yer alıyor. Özellikle otelin havuzunun ve nehrin bitişik olması ayrı bir keyif yaşatıyor. Birçok oda ve konsept seçeneği olan otelde, kahvaltı dâhil çift kişi 130 TL’ye konaklamak mümkün.

İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

İmrenli Köyü'nde, İskele mevkisinde konumlanmış Mad Sea Beach Hotel, sıcak havalarda denizin tadını çıkartmak isteyenler için iyi bir seçenek. Plajın önündeki otel, İstanbul’un içinde Akdeniz ve Ege tatillerinin havasını yaşatıyor. Otelde 149 TL’ye çift kişilik konaklama ve kahvaltı hizmeti sunuluyor.

Çok kısa bir yolculuk sonunda Şile ve Ağva'da bambaşka bir dünyaya kucak açmak için burayı tıklayabilirsiniz.

İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

Ağva’nın tanınmış otellerinden El Rio Motel, Göksu Nehrinin yanı başında bulunuyor. Seçeneklerinin arasında bungalov da olan otelde, kahvaltı dâhil 159 TL’ye 2 kişi konaklamak mümkün. Denize 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde olan otel, aktivite için deniz bisikleti, kano, dağ bisikleti gibi imkânları da uygun ücretli olarak sunuyor.

İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

2 dönüm alan üstüne kurulu, Şile Deresi kıyısında 20’ye yakın meyve çeşidinin bulunduğu ağaçlarla kaplı atmosferde bulunan Façiba Pansiyon, her mevsimin keyfini ayrı ayrı yaşamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Serpme köy kahvaltısının konaklamaya dâhil olduğu tesiste, 2 kişilik indirimli fiyat 180 TL olarak belirlenmiş.

İstanbul’un yanı başında, sevdikleriyle ve doğayla baş başa olmak isteyenler için Ağva ve Şile seçenekleri bu linkte.

İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

35 hektar orman arazisi üzerine kurulu, deniz kenarında bir dinlenme, spor aktivite ve eğitim tesisi olan Şile Sahil Kamp İstanbul, Sahilköy’de Büyük İskele mevkisinde bulunmaktadır. Tesiste çift kişi 169 TL olan konaklama fiyatına atv safari ve kahvaltı dâhil.

Ağva ve Şile bölgesindeki tüm indirimli otellere göz atmak için burayı tıklayabilirsiniz.

İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...
İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...
İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...
İstanbul’da bambaşka bir dünya 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...

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