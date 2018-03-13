İstanbul’da bambaşka bir dünya! 45 TL’ye doğanın içinde hafta sonu tatili...
İstanbul’da bambaşka bir dünya: Şile ve Ağva... Mavisiyle, yeşiliyle muhteşem bir doğaya sahip olan Ağva ve Şile, “mutluluğu uzaklarda arama” sözüyle özdeşleşiyor. Özellikle hafta sonu tatili veya hafta içinin sakinliğini yaşamak için mükemmel rota olan Ağva ve Şile’de konaklama önerilerini sıraladık. Üstelik listedeki otellere, yakala.co’dan indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Sahile 600 metre, 5 - 10 dakika yürüme mesafesinde, ormanın eteğinde yeni yapılmış bir tesis olan Ağva Akasya Hotel’de kahvaltı dâhil konaklamanın geceliği kişi başı 45 TL’ye geliyor. Bu tesiste kendinizi, doğanın resmedildiği bir tablonun içinde hissedebilirsiniz.
Kurfallı Köyü'nde çam ağaçları arasında yerleşmiş, ahşaptan yapılma konforlu ve donanımlı odaları ile huzuru hissettiren Ekoland Hotel, Ağva merkeze ve nehre araçla yalnızca 5 dakika mesafede yer alıyor. Otelde 160 TL’ye kahvaltı dâhil çift kişilik konaklama imkânı sunuluyor. Otelin bahçesinde hamak keyfi yapılabildiğini notlarımız arasına iliştirelim.
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Nehre sıfır konumda bulunan Alesta Butik Otel, doğanın içinde yer alıyor. Özellikle otelin havuzunun ve nehrin bitişik olması ayrı bir keyif yaşatıyor. Birçok oda ve konsept seçeneği olan otelde, kahvaltı dâhil çift kişi 130 TL’ye konaklamak mümkün.
İmrenli Köyü'nde, İskele mevkisinde konumlanmış Mad Sea Beach Hotel, sıcak havalarda denizin tadını çıkartmak isteyenler için iyi bir seçenek. Plajın önündeki otel, İstanbul’un içinde Akdeniz ve Ege tatillerinin havasını yaşatıyor. Otelde 149 TL’ye çift kişilik konaklama ve kahvaltı hizmeti sunuluyor.
Çok kısa bir yolculuk sonunda Şile ve Ağva'da bambaşka bir dünyaya kucak açmak için burayı tıklayabilirsiniz.
Ağva’nın tanınmış otellerinden El Rio Motel, Göksu Nehrinin yanı başında bulunuyor. Seçeneklerinin arasında bungalov da olan otelde, kahvaltı dâhil 159 TL’ye 2 kişi konaklamak mümkün. Denize 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde olan otel, aktivite için deniz bisikleti, kano, dağ bisikleti gibi imkânları da uygun ücretli olarak sunuyor.
2 dönüm alan üstüne kurulu, Şile Deresi kıyısında 20’ye yakın meyve çeşidinin bulunduğu ağaçlarla kaplı atmosferde bulunan Façiba Pansiyon, her mevsimin keyfini ayrı ayrı yaşamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Serpme köy kahvaltısının konaklamaya dâhil olduğu tesiste, 2 kişilik indirimli fiyat 180 TL olarak belirlenmiş.
İstanbul’un yanı başında, sevdikleriyle ve doğayla baş başa olmak isteyenler için Ağva ve Şile seçenekleri bu linkte.
35 hektar orman arazisi üzerine kurulu, deniz kenarında bir dinlenme, spor aktivite ve eğitim tesisi olan Şile Sahil Kamp İstanbul, Sahilköy’de Büyük İskele mevkisinde bulunmaktadır. Tesiste çift kişi 169 TL olan konaklama fiyatına atv safari ve kahvaltı dâhil.
Ağva ve Şile bölgesindeki tüm indirimli otellere göz atmak için burayı tıklayabilirsiniz.
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