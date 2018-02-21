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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel
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Seyahat
Hürriyet Haber
21.02.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

Dünyanın büyüleyici kentleri arasında yer alan İstanbul’a hangi otelin penceresinden bakmak istersiniz? Seyahatiniz ister turistik ister iş dünyasına yönelik olsun, bir şehirden tat almanızdaki en önemli unsurlardan biri de konaklayacağınız yer seçimidir. İstanbul ziyaretlerinizde, konumu ve konforu itibarıyla beklentilerinizi karşılayabilecek otelleri, sizler için sıraladık. Avrupa ve Anadolu Yakası olarak listelediğimiz 10 otele, yakala.co’dan özel indirimle rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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İSTANBUL’UN ANADOLU YAKASINDA NEREDE KALINMALI?

Bostancı’yı bilmeyeniniz var mı?

Şehrin elit ve kültürel merkezi Bağdat Caddesi’ne, Kadıköy’e çok yakın olan, Anadolu Yakasını ve Marmaray’la tüm İstanbul’u birbirine bağlayan metro istasyonuna yürüme mesafesinde yer alan, Adalar vapur iskelesine ve Bakırköy deniz otobüsü iskelesine ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na kolay ulaşılabilir noktada konumlanan Dedeman Bostancı Otel, mükemmel lokasyonu kadar ideal konforuyla da İstanbul’un keyfini yaşatıyor. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

 Bağdat Caddesi’nin yanı başında olmayı kim istemez?

İstanbul’un en popüler alışveriş noktası olan Bağdat Caddesi’ne 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel, alışveriş, iş ve kültürel amaçlı ziyaretlerde üstün konfor sunuyor. İstanbul’un nezih semtinde bulunan otelde, marinanın ve sahilde yürüyüş yapmanın tadını çıkartmak mümkün. Fenerbahçe Stadyumu’na yakın konumda olan otel, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 30 km, Atatürk Havalimanı’na ise Avrasya Tüneli ile 28 km, yaklaşık 35 dakikalık mesafededir. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

 İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

Suadiye sahilinde yürümenin keyfini yaşadınız mı?

İstanbul’un Anadolu Yakasının gözde restoranları, kulüpleri ve mağazaları ile iç içe olmak, Kadıköy’e, Bostancı’ya, Kartal’a, Tuzla’ya ve Gebze’ye rahatlıkla ulaşım sağlamak istiyorsanız İstanbul - Suadiye sahili ve Bağdat Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan Hotel Suadiye’yi alternatifleriniz arasına alabilirsiniz. Otel, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumuna yakın konumdadır. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

İş seyahati mi programladınız?

Anadolu Yakasının modern iş bölgesinin tam kalbinde bulunan Divan İstanbul Asia, turistik, iş seyahati ve keyif için yapılan tüm konaklamalarda beklentileri karşılayabilecek konuma ve konfora sahip olma özelliğini taşıyor. Otel, özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı’na kolay ulaşılabilir konumuyla ilgi çekiyor. Ayrıca otelden Kadıköy’e, Tuzla’ya ve Gebze’ye rahatlıkla ulaşmak ve Pendik marinaya, Yalova deniz iskelelerine kısa sürede varmak mümkün. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

Deniz ve adalar manzarasıyla güne uyanmanın mutluluğunu hissettiniz mi?

Seyrine doyumsuz deniz manzarasının ve adaların karşısında konumlanmış olan bir otelde konaklamak isteyenler için Cevahir Hotel İstanbul Asia’yı da listemize aldık. Dragos sahilinde bulunan otel, Sabiha Gökçen Havalimanına 18 km, Bostancı Vapur İskelesine 5 km mesafede yer alıyor. Ayrıca otelden Pendik’e, Tuzla’ya ve Gebze’ye de kolay ulaşım sağlanabiliyor. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

 
İSTANBUL’UN AVRUPA YAKASINDA NEREDE KALINMALI?

Her yer yakınımda mı olsun istiyorsunuz?

İstanbul’un en merkezi semtlerinden biri olan Gayrettepe’de yer alan Sürmeli Hotel, şehrin metro istasyonuna ve toplu taşıma araçlarına çok yakın konumda yer alıyor. Bunun yanı sıra otel, İstanbul’un tüm tarihi, turistik mekânlarına, Boğaz köprülerine, Atatürk Havalimanı’na, iş ve alışveriş merkezlerine de rahat ulaşım sağlıyor. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

İstanbul’un kalbi neresidir mi diyorsunuz?

İstanbul'un merkezi Şişli - Gayrettepe'de yer alan Biz Cevahir Hotel İstanbul, havaalanlarına, tarihi - kültürel çekim noktalarına, alışveriş, kongre ve toplantı merkezlerine yakınlığıyla dikkat çekiyor ve İstanbul’un kalbinde yer almanın ayrıcalığını hissettiriyor. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

Mükemmel konumu ve ideal konforu bir arada mı istiyorsunuz?

Modern iş bölgesinin tam merkezinde bulunan Divan Istanbul City, İstanbul’u keşfetmek, ünlü alışveriş merkezlerinin keyfini çıkarmak, iş programlarınızı gerçekleştirmek, dinlenmek ve eğlenmek için ideal konumdadır. Gayrettepe’de yer alan otel, Boğaz köprülerine, Atatürk Havalimanı’na kolay ulaşılabilir konumdadır. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

Nişantaşı’nı mı merak ediyorsanız?

İstanbul’da modanın merkezi olarak da adlandırılan Nişantaşı, seçkin bir semt olma özelliği taşıyor. Şık caddeler, görkemli mağazalar ve keyif veren kafeler arasında İstanbul’da olmanın mutluluğu yaşamak isteyenler için Nişantaşı Nishant Hotel, iyi bir seçim olabilir. Otel, kültürel merkezler, sanat galerileri ve modern iş merkezlerinin yakın çevresinde bulunuyor. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

İstanbul ziyaretleriniz için 10 iyi otel

Fuarlara ve iş merkezlerine mi yakın olmak istiyorsunuz?

İstanbul’un tekstil bölgesindeki Ramada Hotel & Suites İstanbul - Merter, alışveriş merkezlerine, Güngören tramvay istasyonuna yürüyüş mesafesindedir. Otel, CNR Fuar Merkezi’ne, Atatürk Havalimanı’na ve TÜYAP Fuar Alanına yakın konumdadır. Linke tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

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