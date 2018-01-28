İstanbul yeniden ışıldayacak

Soğuk bir İstanbul gününde, son dönem gitmemek için bahaneler ürettiğim İstaklal Caddesi’ndeyim. Kalabalık olsa da eski halinden çok uzak… Birkaç metre ileride ise ‘cool’ tavrıyla her zaman insanı büyüleyen, gittiğiniz zaman eski bir dostu görmüş gibi sevindiğiniz Galata var. Yine kalabalık, yine güzel, yine ilham verici. Her şey değişse bile, buradaki enerji bir şekilde aynı kalmayı başarıyor. Hâlâ tasarımcı mabedi olan Serdar-ı Ekrem’e doğru ilerliyorum. Sokağın tam ortasında camdan kapılarıyla, dışarıda bir tabelası bile olmayan sofistike bir bina karşılıyor beni. Burası, Conde Nast Traveller ve Wallpaper gibi prestijli dergilerin ‘dünyanın en iyi butik oteli’ olarak gösterdiği Georges Hotel. Sebebi ziyaretimiz, İstanbul çıkışlı butik otelin, uluslararası zincir olma yolundaki adımları. Ortağı Kerim Kamhi ile kurdukları otelin ikinci adresinin Paris olacağını anlatıyor, Georges’un kurucusu Alex Varlık: “Macron sayesinde Paris’te de bir enerji patlaması yaşanacak. Orada olmak için doğru zaman. Ama tek neden bu değil: Türkiye’de son iki sene içerisinde yaşananlar biraz bu arayışa yönlendirdi.

Kabul edelim, kötü zamanlar geçirdik. Ayakta kalmak stratejimiz haline geldi. Üstelik bunu otelin ruhunu öldürmeden yapmak durumundaydık. Bir şekilde başardık. 20 odalı bir otel olmak size hamle yapma şansını sunuyor. Yani eğilseniz bile yıkılmıyorsunuz. Ama rakiplerimiz ayakta kalmadı; şu an konsept otelcilikte Soho House dışında Georges’dan başka marka kalmadı. Türkler olarak çok yeniden marka yaratma konusunda çalışmamız lazım.”Bu noktada Alex (Alexander) Varlık’ın enteresan hikâyesini anlatmakta fayda var: Ünlü bir ressam olan Utku Varlık’ın ve Fransız bir annenin oğlu olan Alex (40), 12 yıl önce babasının bir sergisi için geldiği İstanbul’a aşık olarak, kalmaya karar vermiş Sorbonne Üniversitesi Hukuk mezunu olduğu için altı ay kadar avukatlık yapmış. Ancak mutsuz olduğunu fark edip, kendine farklı bir yön çizmiş. Bu da, butik otel yaratıcılığı… İşe House Hotel ve House Apart konseptini yaratarak başlamış. Ancak ortaklar arasındaki anlaşmazlık yüzünden Varlık işletmeden ayrılmış ve yüzde 50 ortak olduğu Kerim Kamhi ile birlikte George Hotel’i kurmuş.





Burası özel bir kulüp gibi



Buraya kadar her şey güzel: İstanbul’a yeni bir lüks anlayışı getiren otel, çok başarı olarak uluslararası ödüller topladı. Ancak 2015 itibariyle yaşananlar, işin seyrini değiştirdi. Şöyle anlatıyor: “Oteli iki yıl önce kapatabilirdik. Ama kendi ellerimle yarattığım bir şeyi neden kaybedeyim? Geroge benim bebeğim: Oteli yaratırken bir iç mimar bile tutmadık. Konsepti, dekorasyonu her şeyi kendimiz oluşturduk, ustalarla birlikte yaptık. Kendim işletiyorum, her şeyiyle ilgileniyorum. Ayrıca İstanbul’a da çok bağlıyım. Tamam: İnsanların aklındaki Türkiye algısı hasar gördü, marka değerimizin düşmesi oldu ve bunun düzelmesi zaman alacak. Ama yaşadığımız kent bir mücevher gibi. Ve yakında yeniden parlayacağını düşünüyorum. Tahminimiz bir buçuk- üç sene arasında pazarın yeniden toplanacağı yönünde. İstanbul gibi başka bir yer olmadığı için insanlar buraya gelmeye devam edecek. ”





İstanbul bir yana yarattığı oteline duyduğu sevgi yüzünden okunuyor: “Her zaman söylerim, George, özel bir kulüp gibi, sadece aidat ödemiyorsunuz. Benim lüks algım değişik: Komplike şeylerden hoşlanmam. Sade ama enerjisi, kültürel birikimi olan mekânlar benim için lüksün tanımı. Bir de ihtiyaçları verebilmek. Sürekli değişik konseptler yaratıyoruz. Mesela ‘Old Java’ adlı yeni bir kahve firmasıyla anlaştık çünkü en iyi olduklarını düşünüyorum. Kendim de servis edebilirdim ama sıkıcı olmaz mı? Üst katta bir kokteyl bar var, şu an yeniliyoruz. Yani otel sürekli bir değişim halinde. Ama aynı zamanda sizi evde hissettiren enerjisi de var. Aynı yerde uyuyup uyanıp, bir şeyler içip, kahve eşliğinde lobide çalışıp tüm zamanınızı geçirebileceğiniz bir yer burası.” Paris hamlesinden sonra, bir sonraki adımı merak ediyorum. Yol haritasına göre ikinci adres Miami: “Beş yıllık planımız şöyle: ilk önce Paris’teki George’u sonra da Miami’yi açacağız. İstanbul’da dengeler normale dönünce, burada bir otel daha açacağız. Mesela Yeniköy-Bebek hattında olabilir. O bölgede hiç güzel butik hotel yok. Ve İstanbul gibi bir elmasa yeni değerler ve markalar katmamız gerek.”