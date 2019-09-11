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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İstanbul son 5 yılın zirvesinde... Daha da artış bekleniyor
Seyahat
DHA
11.09.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

İstanbul son 5 yılın zirvesinde... Daha da artış bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul, son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi. Ocak-Temmuz ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8’lik artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen şehri oldu.

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Tarihi yarımada da turist rehberleri tablondan memnun. Rehberler, Ağustos, Eylül hatta Ekim ayında dahi yabancı turist sayısının artacağını belirtiyor.

İstanbul son 5 yılın zirvesinde... Daha da artış bekleniyor

 "360 bin Polonyalı misafir sayısı, sene sonuna kadar 450-460 bin"

Turist rehberi Volga Kaya, misafirlerinin Polonyalı olduğunu belirterek, “Polonya'dan bu sene oldukça büyük miktarda yolcu geliyor. Bu sene sonuna kadar 400 bini geçecek. Ortalama 200 binlerdeydi. Güven arttıkça, ülke stabil oldukça insanlar geliyorlar. Bizim çalıştığımız pazarlarda büyük artış var. Ağustos ayı yabancı turist sayısında Temmuz'u geçer diye planlıyorlar. 360 bin Polonyalı misafir sayısı, sene sonuna kadar 450-460 bin civarını bulacak" dedi. Kaya, hanutçularla ilgili olarak ise, “Turizm polisi bu sene çalışmaya başladı. Çözüm bulacaklardır diye düşünüyorum. Daha az görüyorum, eskisi kadar yok. Eskiden kitap satan, rahatsız eden, kartpostal satan insanlar vardı onlar da şimdi yok. Ama hanutçu birkaç kişi, belli mağazalarla çalışan var. Onları isteseler çözerler, zamanla olacak şeyler. Rehberlerin hepsinin çalıştığı firmalar belli, biz istesek de böyle şeyler yapamayız artık. Her şey belli, program belli, biz kendimizden biliyoruz yok böyle şeyler" şeklinde konuştu.

İstanbul son 5 yılın zirvesinde... Daha da artış bekleniyor

“Yurtdışında önümüzdeki bahar aylarına çok fazla rezervasyon aldık"

Bir diğer rehber Şenay Başaran, misafirlerinin Brezilya ve Arjantin'den geldiğini belirterek, “Türk dizilerinden dolayı İstanbul'a talep var. Ağustos ve bu ay da baya iyi turist sayısı. Türk Hava Yolları'nın Meksika'ya direk uçuşlarının da baya bir artış yaşandı. Ağustos ve Eylül, Temmuz ayını geçer tabi ki" diye konuştu. Rehber Uğur Tüğün ise, "Temmuz, Ağustos ayları oldukça kalabalık geçti. Önümüzdeki aylar daha da kalabalık olacak gibi görünüyor. Muhakkak kış aylarında biraz daha düşüş olur ama yurtdışında önümüzdeki bahar aylarına çok fazla rezervasyon aldık. Türk dizileri özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok popüler. O ülkelerden de çok fazla misafir kabul etmeye başladık, sanırım bu böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

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