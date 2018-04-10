İstanbul için lale vakti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleriİstanbul için lale vakti
GeriSeyahat İstanbul için lale vakti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

İstanbul için lale vakti
Seyahat
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
10.04.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

İstanbul için lale vakti

İstanbul'a bahar bir başka yakışır. Hele ki laleler ekilip tüm park ve bahçeler çiçeğe bürününce. Her yere lale ekilir. Özellikle de koru ve parklara. O rengârenk laleleri görmek için 1-30 Nisan arası sokaklarda olmanız gerekiyor. Biz de İstanbul'a saldık kendimizi bu hafta ve turist olduk. Hadi lale görmeye…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yıldız Parkı 

Beşiktaş ile Ortaköy arasında  46 hektarlık alanı ile kent içerisindeki en büyük koru olan Yıldız Parkı, çeşitli tarih kaynaklarında adı geçen defne ormanları ve mitolojik öykülerdeki “Pan”ın Boğaziçi'nde flütünü çaldığı yeşillikler olarak da biliniyormuş.  ll. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra Yıldız Sarayı’na yerleşiyor ve içine Malta, Çadır, Şale, Kaskat, Limonluk, Set ve Cihannüma köşkleri ile Saray Tiyatrosu’nu yaptırıyor. Zamanında buralar yapılırken çok fazla para harcandığı anlatılırmış. 

İstanbul için lale vakti

Havayı da güzel görünce çantamıza birkaç kahvaltılık atıp arkadaşlarla Yıldız Parkı'nın yolunu tutuyoruz. Yıldız Parkı'nın yerini bilmeyen yoktur ama yine de kısa bir tarif etmekte fayda var. Yıldız Parkı Beşiktaş Çırağan'da, Polis karakolunu geçince, ana kapısından giriyorsunuz. Son halini görmeyen varsa bence en kısa sürede gitmeli. Rengârenk çiçekler karşılıyor bizi.

İstanbul için lale vakti

Yukarılara yürümek için biraz tırmanmanız gerekiyor ama yormuyor. Yukarılarda piknik masaları var. Orada bir masa buluyoruz. Göle karşı masamızı hazırlıyoruz. Gölgeler hala soğuk ama hava mis gibi. Kahvaltı sonrası park içinde keşiflerimiz devam ediyor. İstanbul Belediyesi müthiş güzel bir iş çıkarmış. Park komple ıslah edilmiş. Eski halini bildiğim için kıyaslama şansım oldu. Yukarılara doğru yürüyünce asma bir köprü buluyorsunuz. Şimdiye kadarki gördüğüm en uzun asma köprü bu.

Edirne’den Kars’a 19 nadide yabani lale sizi bekliyor

İstanbul için lale vakti

Yürüdükçe sokakları var sanki. Köşeleri dönerek ağaçların arasında dolambaçlı yürüye yürüye yukarılara çıkıyoruz. Fotoğraf çekmeye doyamıyoruz. Manzaralara bakmaya da. Etrafımıza baktığımız da tek bir bina görmüyoruz. İki adımda resmen bir ormanın içinde, İstanbul'un dışına çıkmış gibiyiz. Çölün ortasında ki bir vaha gibi... Yıldız Parkı hafızamda Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un aşkının ilk fotoğraflandığı yer olarak kalmış. İkisini de çok sevdiğim için park benim için ayrı bir yerde her zaman. Hala birlikte mutlu mesut yaşamalarını Yıldız Parkı'yla nasıl bağdaştırdım hiç bilmiyorum ama yüzümde gülümseme oluşturur hep. Benim hala umudum var.

İstanbul için lale vakti

Yukarıda Malta Köşkü'nün içinde boğaza karşı yemek yiyebilir, çay içebilirsiniz. Bu manzaraya karşı çay 3 lira. Açık büfe kahvaltı hafta içi 32,5 hafta sonu 42,5 TL. Manzara ve güneşin tadını çıkardıktan sonra aynı yoldan aşağıya iniyoruz. İsteyen Barbaros Bulvarı'ndan Malta Köşkü'nün önüne kadar arabayla gelebilir. Yıldız Parkı'na araç girişi de var ama lütfen arabayla içeri girmeyin. Doğal güzelliği çok bozuyor. Çırağan'dan otobüse biniyoruz. Korkunç bir trafik var, hafta içi ve gün ortası olmasına rağmen. Hınca hınç otobüste Bebek'e kadar dayanabiliyoruz. Orada inip geri kalan yolu yürüyoruz. Boğaz havası ve manzarasına karşı çok güzel bir yol oluyor.

İstanbul için lale vakti

Eskiden tekneyle geçtiğimiz boğazda yürümek buruk bir tebessüm bırakmadı değil ama ikisinin de yeri ayrı. Bebekten itibaren yürüyüş yolunu oldukça genişletmişler. Denizi doldurmuşlar. Üç tarafı denizlerle kaplı, kendine ait bir denizi olan ülkemde denizden bu kadar nefret edilir ancak. Yakında iki kıyı birleşecek. Bu doğa insanoğluna yaranamıyor. Beğenmeyip yeniden yapıyoruz hep.

Emirgan Korusu

Eskiden bir bölümü mesire alanıyken 75 yıl önce İstanbul Belediyesi satın almış ve tamamen halka açmış. İçinde Pembe Köşk, Sarı Köşk ve Beyaz Köşk bulunuyor. Bu Köşkler günümüzde restoran olarak kullanılıyor. Emirgan korusunu gelin gibi süslemişler. İtiraf etmek gerekirse daha önce gelmemişim ve neden gelmemişim bilmiyorum. Morlar sarılara, pembeler beyazlara karışmış. Müthiş güzel kokuyor, gözlerimiz bayram ediyor. Neyin fotoğrafını çekeceğini şaşırıyor insan. 

İstanbul baharı 12 milyon lale sekiz milyon çiçekle karşılıyor

İstanbul için lale vakti

Hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık… Korunun içindeki Pembe Köşk’te oturup tatlı ve çay ikilisi yapıyoruz. Fiyatlar makul. Koruda dolaştıkça göllere, şelalelere, kelebeklere rengârenk çiçeklere denk geliyorsunuz. Yukarılara doğru yürüdüğünüzde kocaman bir köşk sizi karşılıyor. Orada da bir restoran var. En tepede İstanbul Boğazı ayaklarınızın altında...

İstanbul için lale vakti

Benim İstanbul'um lale zamanı da çok güzel. Parka gelirken sincaplardan bahsetmişti biri. İnşallah görürsünüz demişti. Hiç umudum olmadığı için aklıma bile gelmemiş. Aşağıya inerken bir baktık güvenlik görevlisi eliyle bir sincabı besliyor. Nasıl sevimli, nasıl güzel anlatamam. Sanırım âşık oldum. Resmen durup bize poz verdi. Görevli her gün onu beslediğini söyledi. "Adı ne?" diye sordum. Bir adı yokmuş. Ballı olduğumu söylemiş miydim? Emirgan Korusu'na giderken ceviz götürmeyi unutmayın. Belki bu güzel şirin sincap o güzel yüzünü size de gösterir. Öyle güzel bir havaya denk gelip tadını çıkardık ki anlatamam. Buralara arabayla değil de ya yürüyerek ya da toplu taşıma kullanarak gelinmeli. Korunun içinden arabayla geçip otoparka bırakabiliyorsunuz ama inanın bana görüntüyü çok kirletiyor ve trafik insanı çileden çıkartıyor. 

Lale Cenneti Hollanda'ya gitmek için 10 neden

İstanbul için lale vakti

Fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle